https://ukraina.ru/20260626/zayavka-na-posrednichestvo-lavrov-otsenil-gotovnost-ssha-igrat-konstruktivnuyu-rol-po-ukraine-1080689023.html

"Заявка на посредничество": Лавров оценил готовность США играть конструктивную роль по Украине

"Заявка на посредничество": Лавров оценил готовность США играть конструктивную роль по Украине - 26.06.2026 Украина.ру

"Заявка на посредничество": Лавров оценил готовность США играть конструктивную роль по Украине

Недавние высказывания Вашингтона о готовности сыграть конструктивную роль в украинском урегулировании фактически являются заявкой на посредничество. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами

2026-06-26T15:25

2026-06-26T15:25

2026-06-26T15:25

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сергей лавров

марко рубио

дональд трамп

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналистам оценил недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио о намерении участвовать в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, риторика Вашингтона уже выходит за рамки простых деклараций.Ранее госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на обвинения Москвы в том, что Вашингтон отошёл от ранее достигнутых договорённостей, пояснил журналистам, что на прошлогоднем саммите президентов России и США на Аляске обсуждались лишь предложения по Украине, но никаких соглашений подписано не было. При этом Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты готовы сыграть конструктивную роль в объединении сторон и прекращении войны, и заявил, что именно этим президент Дональд Трамп занимался на протяжении полутора лет.26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии соглашений в Анкоридже выглядят не вполне уместными. Подробнее в материале Лавров ответил на заявление Рубио об отсутствии договоренностей на Аляске.

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новости, сша, россия, украина, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп