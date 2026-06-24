https://ukraina.ru/20260624/my-znaem-chto-eto-nashe-ischenko-o-pobede-rossii-v-gaagskom-arbitrazhe-i-statuse-novykh-regionov-1080579367.html

"Мы знаем, что это наше": Ищенко о победе России в Гаагском арбитраже и статусе "новых" регионов

"Мы знаем, что это наше": Ищенко о победе России в Гаагском арбитраже и статусе "новых" регионов - 24.06.2026 Украина.ру

"Мы знаем, что это наше": Ищенко о победе России в Гаагском арбитраже и статусе "новых" регионов

Россия настаивает на том, чтобы во всех соглашениях Украина признала российский статус Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья. Мы знаем, что это наше, но это нужно для того, чтобы это признал весь мир, включая союзников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-24T13:17

2026-06-24T13:17

2026-06-24T13:17

новости

россия

крым

украина

ростислав ищенко

кир стармер

украина.ру

главные новости

главное

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102142/49/1021424979_0:125:2466:1512_1920x0_80_0_0_c5c91471fbb1fc061b8bd2db238a69f2.jpg

Ранее Россия одержала победу в международном арбитраже в Гааге по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях. Суд, несмотря на истерики Украины, отказался назначить Москве выплату компенсаций за использование природных ресурсов в акватории Крыма. Также провалилась попытка киевского режима и Запада объявить Керченский пролив международным.Отвечая на вопрос о том, означает ли победа в Гааге признание Крыма во всем мире, эксперт заявил, что решение суда просто соответствует международному морскому праву, но не меняет статуса территорий.Ищенко заявил, что решение суда соответствует международному морскому праву, но никто в мире не воспринимает его как признание Крыма российским. "С точки зрения большинства окружающих государств, территории от Крыма до Херсона являются спорными. Россия и Украина заявляют, что это их конституционные регионы. При этом ни одна страна в мире не имеет права определить их принадлежность. Это может сделать только Совбез ООН", — пояснил он.По словам эксперта, для того чтобы принадлежность этих территорий была окончательно определена с точки зрения международного права, необходимо подписать соответствующее соглашение с Украиной. Именно поэтому Россия настаивает на признании Киевом российского статуса Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья во всех соглашениях, добавил политолог."Мы знаем, что это наше. Но это нужно для того, чтобы это признал весь мир и даже наши союзники, большинство из которых воздерживаются от признания российского статуса", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.О том, как уход Стармера отразится на амбициях Лондона и единстве альянса в противостоянии с Россией — в материале "Заминка или "британский капкан"? Сергей Ермаков о последствиях отставки Стармера для Киева, НАТО и России" на сайте Украина.ру.

россия

крым

украина

донбасс

запорожская область

запорожье

херсон

херсонская область

днр

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, украина, ростислав ищенко, кир стармер, украина.ру, главные новости, главное, донбасс, запорожская область, запорожье, херсон, херсонская область, днр, мир без границ, территория, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, суд