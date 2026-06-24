https://ukraina.ru/20260624/lozhnoe-razminirovanie-pytki-v-ttsk-i-plany-na-kinburn-chto-proiskhodit-v-nikolaeve-1080575064.html

Ложное разминирование, пытки в ТЦК и планы на Кинбурн. Что происходит в Николаеве

Ложное разминирование, пытки в ТЦК и планы на Кинбурн. Что происходит в Николаеве - 24.06.2026 Украина.ру

Ложное разминирование, пытки в ТЦК и планы на Кинбурн. Что происходит в Николаеве

В прифронтовой Николаевской области на этой неделе разразился очередной коррупционный скандал. По сообщениям Офиса генпрокурора Украины, за "фиктивное разминирование" из бюджета необоснованно выплатили почти 50 млн грн.

2026-06-24T12:55

2026-06-24T12:55

2026-06-24T13:38

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По данным следствия, в 2024-2025 году группа связанных между собой фирм приняла участие в тендерах на разминирование земель в Николаевской области.После заключения договоров с Центром гуманитарного разминирования они должны были очистить поля от взрывоопасных предметов, однако фактически работы имитировались, а в официальные документы вносили неправдивые сведения о якобы разминированных территориях.В ходе расследования правоохранители зафиксировали разговоры подозреваемых, в которых те обсуждали отсутствие контроля за разминированием. Кроме того, они обсуждали намерения подкинуть предметы, похожие на боеприпасы, на участки, чтобы выдать их затем за находки во время разминирования.Следствием также установлено, что сапёры только находились около якобы заминированных полей, но реальных работ по очистке территорий не проводили.Из-за такого ложного разминирования на Украине регулярно происходят подрывы детей или трактористов в полях, которых убедили, что поле уже разминировано. По аналогичной схеме такие "саперы" действовали в Херсонской и Черниговской областях. Проще говоря, жадность украинских коррупционеров, присосавшихся к бюджету, в прямом смысле убивала людей.Еще один коррупционный скандал в Николаеве связан в прямом смысле с заработком на крови. На Украине постоянно требуются доноры всех групп. Но в Николаеве, как оказалось, сданную кровь и плазму реализовывали по рыночным ценам, а не использовали для раненых.По версии следствия, должностные лица коммунального предприятия "Николаевская областная станция переливания крови" заключили договор с коммерческой компанией "Биофарма Плазма" из Белой Церкви на поставку крови и плазмы на сумму более 5,9 млн грн. В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели на днях обыск на территории станции переливания крови в Николаеве.После серии новостей о пытках и убийствах в ТЦК разных городов Украины, на этой неделе омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об аналогичной ситуации и в Николаеве. По его словам, из Николаевского областного ТЦК буквально пришлось спасать людей. В частности, были освобождены шесть мужчин, которых не имели права там удерживать, в том числе мужчина с законным правом на отсрочку, которому там сломали ребра и 18 дней удерживали, не оказывая медицинской помощи. Освобождены были также отец ребенка с инвалидностью и люди с тяжелыми заболеваниями."Когда людей приходится буквально спасать из ТЦК, это означает только одно: система мобилизации нуждается в срочной реформе", - говорит Лубинец, хотя раньше он подчеркивали, что все его замечания относительно похищения, избиения людей в ТЦК просто игнорировали.Морские пляжи Николаевской области официально закрыты из-за минной опасности. Однако, как сообщают "Николаевский вестник", в Коблево весной этого года на территории пляжа вырыли ров, установили бетонные тетраподы ("ежи") и натянули колючую проволоку, чтобы перекрыть возможный подход техники со стороны воды. Иными словами, опасаются там российского десанта. Коблевская община сообщает, что она потеряла 123 миллиона гривен дохода — из-за запрета доступа к морским пляжам.Губернатор Николаевской области Виталий Ким тем временем пытается строить новый политический проект вместе с мэром Харькова. По мнению большинства украинских политологов, проект этот согласован с Офисом президента и нацелен на избирателей юго-востока Украины. В риторике Кима совмещаются, как призывы к миру, так и стремление вернуть утраченные территории.Серия недавних ударов ВСУ по Крыму его несколько воодушевила. Он рассказывает, что удары по логистике россиян в Крыму могут в перспективе повлиять на интенсивность боевых действий на Украине, однако быстрых результатов, по его мнению, Украине ожидать не стоит. В будущем он надеется на возвращение под контроль Украины Кинбурнской косы, административно принадлежавшей Николаевской области. Коса, расположенная возле Очакова, мешает западным партнерам обустроить в городе полноценную военно-морскую базу, а также позволяет России контролировать порт Николаева.Зеленский с 2022 требует вернуть Кинбурн, в чем его поддерживают все британские СМИ и эксперты. Нависающая над северным Крымом коса была бы удобным плацдармом для атаки на Крым, который британским генералам, словно бельмо в глазу.На этой неделе ряд украинских СМИ с радостью сообщили, что россияне якобы покинули Кинбурнскую косу из-за проблем с логистикой после ударов украинских дронов. Об этом, в частности, сообщил командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ "Одесса" полковник Денис Носиков. Украинский эксперт Александр Коваленко в интервью изданию "Фокус" уже потирает руки в ожидании десанта ВСУ на косу с дальнейшим заходом к Мелитополю и Бердянску: "Этот плацдарм не прижат к преграде вроде Днепра и имеет выход в Запорожскую область. Там разветвленная сеть дорог, трасс и объездных маршрутов". Однако, по мнению Коваленко, десант на Кинбурнской косе может иметь смысл лишь как часть более крупной операции. В противном случае "это будут Крынки-2", предупреждает эксперт, напоминая о бесславном и бессмысленном десанте ВСУ на левобережье Херсонской области в 2024 году.Украинский военный эксперт Олег Жданов тоже радуется, утверждая, что Кинбурнская коса может стать местом для размещения базы или перевалочного пункта ВСУ для дальнейшего продвижения на Крым.Однако их воинственный пыл остудил военный корреспондент Богдан Мирошников. Он называет заявления об эвакуации россиян с Кинбурнской косы манипуляцией, рассчитанной исключительно на пиар в медиапространстве. По его словам, версия об их уходе из-за трудностей с логистикой – это бред, даже если его озвучивают официальные представители. Он уверен, что россияне её никогда не сдадут, а снабжение своим военнослужащим, расположенным на косе, вполне могут организовать с помощью дронов.В последние дни Россия резко нарастила удары по портам Одесской области, а также по морскому коридору, который используется в одну сторону – для экспорта украинской продукции. Подробнее - в материале Морской коридор закрывается, экспорт сокращается. Что происходит с портами Одессы

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эксклюзив, украина, николаев, николаевская область, виталий ким, владимир зеленский, вооруженные силы украины, тцк, офис генпрокурора, внутри и снаружи, украина.ру