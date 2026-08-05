Иран и Оман при участии США близки к достижению соглашения по Ормузскому проливу — Axios - 05.08.2026 Украина.ру
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Иран и Оман при участии США близки к достижению соглашения по Ормузскому проливу — Axios
Иран и Оман при участии США близки к достижению соглашения по Ормузскому проливу — Axios - 05.08.2026 Украина.ру
Иран и Оман при участии США близки к достижению соглашения по Ормузскому проливу — Axios
Иран и Оман при активном участии представителей США в ближайшее время могут заключить временное соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на региональные источники и американского чиновника 5 августа пишет портал Axios
2026-08-05T08:23
2026-08-05T08:23
украина.ру
новости
сша
иран
оман
ормуз
ближний восток
удар по ирану
война в иране
эскалация
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"США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, при этом США нацелены объявить об этом в среду", — говорится в сообщении.Источник издания уточнил, что накануне Тегеран якобы завершил процесс согласования документа. А обсуждаемая сделка предусматривает следующие пункты:🟦 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном по Ормузу;🟦 за этот период не будут взимать плату за проход через акваторию и другие сборы;🟦 такой режим могут продлить;🟦 в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива.В публикации Axios утверждается, что в переговорах активно участвовали Соединённые Штаты — в последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.Также отмечается, что посредниками выступили чиновники из Катара, Пакистана и Саудовской Аравии.Больше новостей на эту и другие темы - в публикации Главное за ночь 5 августа.Подробнее о попытках Соединённых Штатов различными способами сохранить мировую гегемонию - материале Ростислава Ищенко Точка невозврата. США убивают мировую торговлю.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Новости, США, Иран, Оман, Ормуз, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, эскалация, военная эскалация, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Ростислав Ищенко, Катар, Саудовская Аравия, переговоры, Мир без границ

Иран и Оман при участии США близки к достижению соглашения по Ормузскому проливу — Axios

08:23 05.08.2026
 
© AP / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP / ISNA/Amirhosein Khorgooi
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Иран и Оман при активном участии представителей США в ближайшее время могут заключить временное соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на региональные источники и американского чиновника 5 августа пишет портал Axios
"США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, при этом США нацелены объявить об этом в среду", — говорится в сообщении.
Источник издания уточнил, что накануне Тегеран якобы завершил процесс согласования документа. А обсуждаемая сделка предусматривает следующие пункты:
🟦 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном по Ормузу;
🟦 за этот период не будут взимать плату за проход через акваторию и другие сборы;
🟦 такой режим могут продлить;
🟦 в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива.
В публикации Axios утверждается, что в переговорах активно участвовали Соединённые Штаты — в последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
Также отмечается, что посредниками выступили чиновники из Катара, Пакистана и Саудовской Аравии.
Больше новостей на эту и другие темы - в публикации Главное за ночь 5 августа.
Подробнее о попытках Соединённых Штатов различными способами сохранить мировую гегемонию - материале Ростислава Ищенко Точка невозврата. США убивают мировую торговлю.
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