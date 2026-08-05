https://ukraina.ru/20260805/iran-i-oman-pri-uchastii-ssha-blizki-k-dostizheniyu-soglasheniya-po-ormuzskomu-prolivu--axios-1082184992.html

Иран и Оман при участии США близки к достижению соглашения по Ормузскому проливу — Axios

Иран и Оман при участии США близки к достижению соглашения по Ормузскому проливу — Axios - 05.08.2026 Украина.ру

Иран и Оман при участии США близки к достижению соглашения по Ормузскому проливу — Axios

Иран и Оман при активном участии представителей США в ближайшее время могут заключить временное соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на региональные источники и американского чиновника 5 августа пишет портал Axios

2026-08-05T08:23

2026-08-05T08:23

2026-08-05T08:23

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"США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, при этом США нацелены объявить об этом в среду", — говорится в сообщении.Источник издания уточнил, что накануне Тегеран якобы завершил процесс согласования документа. А обсуждаемая сделка предусматривает следующие пункты:🟦 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном по Ормузу;🟦 за этот период не будут взимать плату за проход через акваторию и другие сборы;🟦 такой режим могут продлить;🟦 в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива.В публикации Axios утверждается, что в переговорах активно участвовали Соединённые Штаты — в последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.Также отмечается, что посредниками выступили чиновники из Катара, Пакистана и Саудовской Аравии.Больше новостей на эту и другие темы - в публикации Главное за ночь 5 августа.Подробнее о попытках Соединённых Штатов различными способами сохранить мировую гегемонию - материале Ростислава Ищенко Точка невозврата. США убивают мировую торговлю.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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