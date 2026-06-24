Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных - 24.06.2026 Украина.ру
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Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных
Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных - 24.06.2026 Украина.ру
Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с резкой критикой в свой адрес из-за предложения урезать социальные расходы ради сохранения финансовой помощи киевскому режиму. С обличительным заявлением в соцсети Х 24 июня выступил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер
2026-06-24T10:45
2026-06-24T10:45
новости
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украина
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сергей лавров
германия
владимир путин
мир без границ
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Парламентарий возмутился инициативой главы правительства, которая предполагает сокращение поддержки немецких инвалидов. По мнению Фронмайера, цена, которую канцлер готов заплатить за продолжение прокси-войны против России на украинской территории, является запредельно высокой. "Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?" — риторически поинтересовался депутат.В Москве неоднократно подчеркивали контрпродуктивность накачки Украины западными вооружениями. Как не раз заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, поставки любой военной техники и боеприпасов лишь затягивают конфликт, но не способны изменить ход боевых действий. В российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что все подобные грузы на территории Украины рассматриваются вооруженными силами РФ как законные военные цели и подлежат безусловному уничтожению.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, фридрих мерц, сергей лавров, германия, владимир путин, мир без границ
Новости, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Германия, Владимир Путин, Мир без границ

Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных

10:45 24.06.2026
 
© REUTERS / Nadja Wohlleben
- РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с резкой критикой в свой адрес из-за предложения урезать социальные расходы ради сохранения финансовой помощи киевскому режиму. С обличительным заявлением в соцсети Х 24 июня выступил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер
Парламентарий возмутился инициативой главы правительства, которая предполагает сокращение поддержки немецких инвалидов.
"Мерц теперь полностью сходит с ума? Он просто предлагает сократить помощь инвалидам. Он утверждает, что там все еще есть большой потенциал для сбережений", — написал политик.
По мнению Фронмайера, цена, которую канцлер готов заплатить за продолжение прокси-войны против России на украинской территории, является запредельно высокой.
"Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?" — риторически поинтересовался депутат.
В Москве неоднократно подчеркивали контрпродуктивность накачки Украины западными вооружениями. Как не раз заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, поставки любой военной техники и боеприпасов лишь затягивают конфликт, но не способны изменить ход боевых действий.
В российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что все подобные грузы на территории Украины рассматриваются вооруженными силами РФ как законные военные цели и подлежат безусловному уничтожению.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.
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