https://ukraina.ru/20260624/kogo-merts-prodaet-radi-kieva-berlin-ischet-dengi-na-ukrainu-v-karmanakh-sotsialno-nezaschischennykh-1080568824.html

Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных

Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных - 24.06.2026 Украина.ру

Кого Мерц "продает" ради Киева: Берлин ищет деньги на Украину в карманах социально незащищенных

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с резкой критикой в свой адрес из-за предложения урезать социальные расходы ради сохранения финансовой помощи киевскому режиму. С обличительным заявлением в соцсети Х 24 июня выступил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер

2026-06-24T10:45

2026-06-24T10:45

2026-06-24T10:45

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Парламентарий возмутился инициативой главы правительства, которая предполагает сокращение поддержки немецких инвалидов. По мнению Фронмайера, цена, которую канцлер готов заплатить за продолжение прокси-войны против России на украинской территории, является запредельно высокой. "Что говорит о канцлере тот факт, что он предпочел бы сократить финансирование людей с инвалидностью в своей стране, а не миллиарды для Украины?" — риторически поинтересовался депутат.В Москве неоднократно подчеркивали контрпродуктивность накачки Украины западными вооружениями. Как не раз заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, поставки любой военной техники и боеприпасов лишь затягивают конфликт, но не способны изменить ход боевых действий. В российском внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что все подобные грузы на территории Украины рассматриваются вооруженными силами РФ как законные военные цели и подлежат безусловному уничтожению.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.

россия

украина

германия

мир без границ

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новости, россия, украина, фридрих мерц, сергей лавров, германия, владимир путин, мир без границ