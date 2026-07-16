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Непростой аграрий появился в новом правительстве Украины

Непростой аграрий появился в новом правительстве Украины - 16.07.2026 Украина.ру

Непростой аграрий появился в новом правительстве Украины

Идеальный кандидат для управления продовольствием Украины обозначился в новом составе её правительства. Об этом сообщает 16 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-16T17:26

2026-07-16T17:26

2026-07-16T17:26

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Министерство аграрной политики Украины, как сообщают украинские СМИ, возглавил Тарас Высоцкий. Он ранее был заместителем начальника Черкасской ОГА и успел натворить там дел."В марте 2022 года Высоцкий реализовал схему закупки продуктов для нужд администрации по ценам, завышенным в 2–3 раза. Закупки осуществлялись за счет "Укрзалізниці". В результате этой сделки компания понесла убытки в размере 28,8 миллиона гривен с марта по август 2022 года", - рассказал тг-канал.Также он напомнил, что в тот же период участники схемы Высоцкого закупали продукты из Турции через фирму, которая находилась под контролем предприимчивого чиновника.Ранее стало известно, что ВРУ утвердила 16 министров нового правительства УкраиныТем временем СБУ интересуется экс-министром обороны, Рада дезориентированаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, турция, россия, украина.ру, сбу, рада, апк, криминал, коррупция, бывший ссср, кадровые перестановки