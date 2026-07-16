Непростой аграрий появился в новом правительстве Украины
© Фото : Андрей Лубенский
Идеальный кандидат для управления продовольствием Украины обозначился в новом составе её правительства. Об этом сообщает 16 июля телеграм-канал Украина.ру
Министерство аграрной политики Украины, как сообщают украинские СМИ, возглавил Тарас Высоцкий. Он ранее был заместителем начальника Черкасской ОГА и успел натворить там дел.
"В марте 2022 года Высоцкий реализовал схему закупки продуктов для нужд администрации по ценам, завышенным в 2–3 раза. Закупки осуществлялись за счет "Укрзалізниці". В результате этой сделки компания понесла убытки в размере 28,8 миллиона гривен с марта по август 2022 года", - рассказал тг-канал.
"В марте 2022 года Высоцкий реализовал схему закупки продуктов для нужд администрации по ценам, завышенным в 2–3 раза. Закупки осуществлялись за счет "Укрзалізниці". В результате этой сделки компания понесла убытки в размере 28,8 миллиона гривен с марта по август 2022 года", - рассказал тг-канал.
Также он напомнил, что в тот же период участники схемы Высоцкого закупали продукты из Турции через фирму, которая находилась под контролем предприимчивого чиновника.
Ранее стало известно, что ВРУ утвердила 16 министров нового правительства Украины
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