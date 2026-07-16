https://ukraina.ru/20260716/itogi-160726-fedorov-so-skandalom-pokinul-minoborony-udary-po-portam-unichtozhayut-ekonomiku-1081556246.html

Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику

Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику - 16.07.2026 Украина.ру

Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, и последствия выходят далеко за рамки военной... Украина.ру, 16.07.2026

2026-07-16T17:47

2026-07-16T17:47

2026-07-16T17:47

видео

украина

россия

сергей корецкий

александр сырский

минобороны

верховная рада

нацбанк

михаил федоров

минобороны украины

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, и последствия выходят далеко за рамки военной сферы.Также в выпуске: Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины, Михаил Федоров окончательно покинул пост министра обороны после конфликта с Александром Сырским. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев публично обвинил офицеров ГУР в организации покушения на него и его семью, а Нацбанк Украины меняет дизайн новой купюры в 2000 гривен после скандала с использованием "российского" шрифта.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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