https://ukraina.ru/20260716/itogi-160726-fedorov-so-skandalom-pokinul-minoborony-udary-po-portam-unichtozhayut-ekonomiku-1081556246.html
Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику
Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику - 16.07.2026 Украина.ру
Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, и последствия выходят далеко за рамки военной... Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T17:47
2026-07-16T17:47
2026-07-16T17:47
видео
украина
россия
сергей корецкий
александр сырский
минобороны
верховная рада
нацбанк
михаил федоров
минобороны украины
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, и последствия выходят далеко за рамки военной сферы.Также в выпуске: Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины, Михаил Федоров окончательно покинул пост министра обороны после конфликта с Александром Сырским. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев публично обвинил офицеров ГУР в организации покушения на него и его семью, а Нацбанк Украины меняет дизайн новой купюры в 2000 гривен после скандала с использованием "российского" шрифта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Александр Сырский, Минобороны, Верховная Рада, Нацбанк, Михаил Федоров, Минобороны Украины, кадровые перестановки, ВСУ, ГУР МОУ, Вадим Ермолаев, НБУ, порты