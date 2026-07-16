Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику - 16.07.2026 Украина.ру
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Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику
Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику - 16.07.2026 Украина.ру
Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, и последствия выходят далеко за рамки военной... Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T17:47
2026-07-16T17:47
видео
украина
россия
сергей корецкий
александр сырский
минобороны
верховная рада
нацбанк
михаил федоров
минобороны украины
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, и последствия выходят далеко за рамки военной сферы.Также в выпуске: Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины, Михаил Федоров окончательно покинул пост министра обороны после конфликта с Александром Сырским. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев публично обвинил офицеров ГУР в организации покушения на него и его семью, а Нацбанк Украины меняет дизайн новой купюры в 2000 гривен после скандала с использованием "российского" шрифта.
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видео, украина, россия, сергей корецкий, александр сырский, минобороны, верховная рада, нацбанк, михаил федоров, минобороны украины, кадровые перестановки, всу, гур моу, вадим ермолаев, нбу, порты, видео
Видео, Украина, Россия, Сергей Корецкий, Александр Сырский, Минобороны, Верховная Рада, Нацбанк, Михаил Федоров, Минобороны Украины, кадровые перестановки, ВСУ, ГУР МОУ, Вадим Ермолаев, НБУ, порты

Итоги 16.07.26: Федоров со скандалом покинул Минобороны, удары по портам уничтожают экономику

17:47 16.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, и последствия выходят далеко за рамки военной сферы.

Также в выпуске: Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины, Михаил Федоров окончательно покинул пост министра обороны после конфликта с Александром Сырским. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев публично обвинил офицеров ГУР в организации покушения на него и его семью, а Нацбанк Украины меняет дизайн новой купюры в 2000 гривен после скандала с использованием "российского" шрифта.
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