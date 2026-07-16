Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов
17:12 16.07.2026 (обновлено: 17:14 16.07.2026)
В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили скандальный законопроект американского сенатора Линдси Грэма*, а также объяснили, почему президент США Дональд Трамп смягчил санкции против Китая и Индии. Кроме того, поговорили о том, как Европа, потеряла надежду на солдат НАТО и рассказали, почему уже к следующему году военнообязанные украинцы в ЕС могут остаться без временной защиты:
00:50 – Как Китай и Индия обходят санкции, а Иран учит Россию асимметричному ответу;
00:50 – Как Китай и Индия обходят санкции, а Иран учит Россию асимметричному ответу;
18:05 – Санкции сенатора Грэма как предвыборный инструмент;
20:30 – Почему Европа потеряла чувство самосохранения?
24:35 – ЕС выгоняет украинцев: бюрократия или стратегия?
26:50 – Почему удары по целям вне Украины становятся неизбежными?
Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.
*в интервью упоминается американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.
*в интервью упоминается американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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