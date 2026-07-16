Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов - 16.07.2026 Украина.ру
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Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов
Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов - 16.07.2026 Украина.ру
Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов
В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили скандальный законопроект американского сенатора Линдси Грэма*, а также... Украина.ру, 16.07.2026
2026-07-16T17:12
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В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили скандальный законопроект американского сенатора Линдси Грэма*, а также объяснили, почему президент США Дональд Трамп смягчил санкции против Китая и Индии. Кроме того, поговорили о том, как Европа, потеряла надежду на солдат НАТО и рассказали, почему уже к следующему году военнообязанные украинцы в ЕС могут остаться без временной защиты:00:50 – Как Китай и Индия обходят санкции, а Иран учит Россию асимметричному ответу;18:05 – Санкции сенатора Грэма как предвыборный инструмент;20:30 – Почему Европа потеряла чувство самосохранения?24:35 – ЕС выгоняет украинцев: бюрократия или стратегия?26:50 – Почему удары по целям вне Украины становятся неизбежными?Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00. *в интервью упоминается американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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видео, сша, россия, китай, линдси грэм, дональд трамп, украина.ру, ес, нато, индия, санкции, геополитика, выборы, европа, украинцы, новости россии, новости россии и украины, видео
Видео, США, Россия, Китай, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, НАТО, Индия, санкции, геополитика, выборы, Европа, украинцы, новости России, новости России и Украины

Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов

17:12 16.07.2026 (обновлено: 17:14 16.07.2026)
 
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В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили скандальный законопроект американского сенатора Линдси Грэма*, а также объяснили, почему президент США Дональд Трамп смягчил санкции против Китая и Индии. Кроме того, поговорили о том, как Европа, потеряла надежду на солдат НАТО и рассказали, почему уже к следующему году военнообязанные украинцы в ЕС могут остаться без временной защиты:

00:50 – Как Китай и Индия обходят санкции, а Иран учит Россию асимметричному ответу;
18:05 – Санкции сенатора Грэма как предвыборный инструмент;
20:30 – Почему Европа потеряла чувство самосохранения?
24:35 – ЕС выгоняет украинцев: бюрократия или стратегия?
26:50 – Почему удары по целям вне Украины становятся неизбежными?

Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00.

*в интервью упоминается американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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