https://ukraina.ru/20260716/smertelnoe-nasledstvo-senatora-grema-kakoy-kapkan-ssha-gotovyat-rossii--lukyanov-1081555228.html

Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов

Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов - 16.07.2026 Украина.ру

Смертельное наследство сенатора Грэма*: какой "капкан" США готовят России — Лукьянов

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили скандальный законопроект американского сенатора Линдси Грэма*, а также... Украина.ру, 16.07.2026

2026-07-16T17:12

2026-07-16T17:12

2026-07-16T17:14

видео

сша

россия

китай

линдси грэм

дональд трамп

украина.ру

ес

нато

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/10/1081555466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8efc60bf5c619fdb82842eebf2420bb.png

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили скандальный законопроект американского сенатора Линдси Грэма*, а также объяснили, почему президент США Дональд Трамп смягчил санкции против Китая и Индии. Кроме того, поговорили о том, как Европа, потеряла надежду на солдат НАТО и рассказали, почему уже к следующему году военнообязанные украинцы в ЕС могут остаться без временной защиты:00:50 – Как Китай и Индия обходят санкции, а Иран учит Россию асимметричному ответу;18:05 – Санкции сенатора Грэма как предвыборный инструмент;20:30 – Почему Европа потеряла чувство самосохранения?24:35 – ЕС выгоняет украинцев: бюрократия или стратегия?26:50 – Почему удары по целям вне Украины становятся неизбежными?Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.ру Анной Черкасовой выходит каждый 2-й и 4-й четверг месяца в 17:00. *в интервью упоминается американский сенатор Линдси Грэм, включённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

сша

россия

китай

индия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, россия, китай, линдси грэм, дональд трамп, украина.ру, ес, нато, индия, санкции, геополитика, выборы, европа, украинцы, новости россии, новости россии и украины, видео