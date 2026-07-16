https://ukraina.ru/20260716/turtsiya-soglasilas-vozglavit-morskoy-komponent-garantiy-bezopasnosti-ukraine-1081558423.html
Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности Украине
Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности Украине - 16.07.2026 Украина.ру
Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности Украине
Анкара не желает распространения конфликта между Россией и Украиной на регион Черного моря и готова дать Киеву гарантии безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Киеве с украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщило 16 июля агентство Anadolu
2026-07-16T19:31
2026-07-16T19:31
2026-07-16T19:31
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"Атаки на порты, танкеры и рыболовецкие суда, а также создание угрозы для жизни мирных жителей не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах", - заявил Фидан.Глава турецкой дипломатии отметил: с самого начала конфликта сохраняется серьезная угроза его расширения и последние события, затрагивающие безопасность в Черном море, лишь усиливают такие опасения.Фидан также сообщил, что Анкара продолжает искать новые стратегические подходы к выходу из "замкнутого круга" в российско-украинском конфликте. По его словам, есть новые идеи, которые обсуждаются с противоборствующими сторонами и с посредниками.Глава МИД Турции считает "крайне целесообразным" продолжение переговорного процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в рамках Стамбульского формата при турецком посредничестве."Продолжение войны вовсе не означает, что переговоры в таком формате не могут вестись", - сказал он.Риск дальнейшей эскалации конфликта остается высоким, констатировал турецкий министр."Глава МИД Турции также подчеркнул, что одним из ключевых элементов потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной станут гарантии безопасности для Украины, включающие сухопутный, морской и воздушный составляющие. Министр сообщил, что Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности в Черном море. По словам дипломата, по этому вопросу с союзниками уже достигнуто взаимопонимание", - сказано в публикации."Турция согласилась возглавить морской компонент. По этому вопросу у нас достигнуто взаимопонимание с нашими союзниками. Планирование соответствующих мероприятий уже ведется военно-морскими силами стран-союзников", - сказал глава МИД Турции.Он вновь подтвердил поддержку Анкарой территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Фидан отметил, что Турция с первых дней конфликта с Россией оказывает киевскому режиму поддержку как политического, так и оборонного характера. "Мы с самого начала придерживаемся принципиальной позиции по вопросу незаконной аннексии Крыма и внимательно следим за развитием событий в регионе. Хочу вновь подчеркнуть, что Турция всегда будет рядом с нашими соотечественниками - крымскими татарами", - заявил глава турецкого МИД.Анкара продолжит вносить вклад в обеспечение приоритетных потребностей Киева, подчеркнул министр. Также он отметил, что дипломатический процесс фактически застопорился, боевые действия принимают более интенсивный характер, а число ударов по гражданской инфраструктуре и жилым районам растет.Глава МИД Турции напомнил, что представлял президента своей страны Реджепа Тайипа Эрдогана на недавнем саммите "Коалиции желающих" в Париже, где обсуждались различные направления поддержки Украины."Можно объявить мораторий хотя бы по двум критически важным направлениям - безопасности Черного моря и энергетической инфраструктуры. Наши альтернативные предложения по-прежнему остаются на столе, и украинская сторона демонстрирует по этому вопросу серьезное взаимопонимание", - поведал глава МИД Турции.Он сообщил, что в ходе недавних контактов в Москве до него на самом высоком уровне было доведено подтверждение готовности российской стороны к переговорам. Фидан отметил, что ни Россия, ни Украина не отказываются от возможности вновь встретиться за столом переговоров при посредничестве Турции или США.Тем временем: Запад не в состоянии предоставить Украине гарантии безопасности, заявляют в ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, турция, украина, россия, мид, нато, верховная рада, вооруженные силы украины, новости переговоров, итоги переговоров, переговоры по украине 2026, киев
Новости, Турция, Украина, Россия, МИД, НАТО, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, новости переговоров, итоги переговоров, Переговоры по Украине 2026, Киев
Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности Украине
Анкара не желает распространения конфликта между Россией и Украиной на регион Черного моря и готова дать Киеву гарантии безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Киеве с украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщило 16 июля агентство Anadolu
"Атаки на порты, танкеры и рыболовецкие суда, а также создание угрозы для жизни мирных жителей не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах", - заявил Фидан.
Глава турецкой дипломатии отметил: с самого начала конфликта сохраняется серьезная угроза его расширения и последние события, затрагивающие безопасность в Черном море, лишь усиливают такие опасения.
Фидан также сообщил, что Анкара продолжает искать новые стратегические подходы к выходу из "замкнутого круга" в российско-украинском конфликте. По его словам, есть новые идеи, которые обсуждаются с противоборствующими сторонами и с посредниками.
Глава МИД Турции считает "крайне целесообразным" продолжение переговорного процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в рамках Стамбульского формата при турецком посредничестве.
"Продолжение войны вовсе не означает, что переговоры в таком формате не могут вестись", - сказал он.
Риск дальнейшей эскалации конфликта остается высоким, констатировал турецкий министр.
"Глава МИД Турции также подчеркнул, что одним из ключевых элементов потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной станут гарантии безопасности для Украины, включающие сухопутный, морской и воздушный составляющие. Министр сообщил, что Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности в Черном море. По словам дипломата, по этому вопросу с союзниками уже достигнуто взаимопонимание", - сказано в публикации.
"Турция согласилась возглавить морской компонент. По этому вопросу у нас достигнуто взаимопонимание с нашими союзниками. Планирование соответствующих мероприятий уже ведется военно-морскими силами стран-союзников", - сказал глава МИД Турции.
Он вновь подтвердил поддержку Анкарой территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Фидан отметил, что Турция с первых дней конфликта с Россией оказывает киевскому режиму поддержку как политического, так и оборонного характера.
"Мы с самого начала придерживаемся принципиальной позиции по вопросу незаконной аннексии Крыма и внимательно следим за развитием событий в регионе. Хочу вновь подчеркнуть, что Турция всегда будет рядом с нашими соотечественниками - крымскими татарами", - заявил глава турецкого МИД.
Анкара продолжит вносить вклад в обеспечение приоритетных потребностей Киева, подчеркнул министр. Также он отметил, что дипломатический процесс фактически застопорился, боевые действия принимают более интенсивный характер, а число ударов по гражданской инфраструктуре и жилым районам растет.
Глава МИД Турции напомнил, что представлял президента своей страны Реджепа Тайипа Эрдогана на недавнем саммите "Коалиции желающих" в Париже, где обсуждались различные направления поддержки Украины.
"Можно объявить мораторий хотя бы по двум критически важным направлениям - безопасности Черного моря и энергетической инфраструктуры. Наши альтернативные предложения по-прежнему остаются на столе, и украинская сторона демонстрирует по этому вопросу серьезное взаимопонимание", - поведал глава МИД Турции.
Он сообщил, что в ходе недавних контактов в Москве до него на самом высоком уровне было доведено подтверждение готовности российской стороны к переговорам. Фидан отметил, что ни Россия, ни Украина не отказываются от возможности вновь встретиться за столом переговоров при посредничестве Турции или США.
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