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Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности Украине

Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности Украине - 16.07.2026 Украина.ру

Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности Украине

Анкара не желает распространения конфликта между Россией и Украиной на регион Черного моря и готова дать Киеву гарантии безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Киеве с украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщило 16 июля агентство Anadolu

2026-07-16T19:31

2026-07-16T19:31

2026-07-16T19:31

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"Атаки на порты, танкеры и рыболовецкие суда, а также создание угрозы для жизни мирных жителей не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах", - заявил Фидан.Глава турецкой дипломатии отметил: с самого начала конфликта сохраняется серьезная угроза его расширения и последние события, затрагивающие безопасность в Черном море, лишь усиливают такие опасения.Фидан также сообщил, что Анкара продолжает искать новые стратегические подходы к выходу из "замкнутого круга" в российско-украинском конфликте. По его словам, есть новые идеи, которые обсуждаются с противоборствующими сторонами и с посредниками.Глава МИД Турции считает "крайне целесообразным" продолжение переговорного процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной в рамках Стамбульского формата при турецком посредничестве."Продолжение войны вовсе не означает, что переговоры в таком формате не могут вестись", - сказал он.Риск дальнейшей эскалации конфликта остается высоким, констатировал турецкий министр."Глава МИД Турции также подчеркнул, что одним из ключевых элементов потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной станут гарантии безопасности для Украины, включающие сухопутный, морской и воздушный составляющие. Министр сообщил, что Турция согласилась возглавить морской компонент гарантий безопасности в Черном море. По словам дипломата, по этому вопросу с союзниками уже достигнуто взаимопонимание", - сказано в публикации."Турция согласилась возглавить морской компонент. По этому вопросу у нас достигнуто взаимопонимание с нашими союзниками. Планирование соответствующих мероприятий уже ведется военно-морскими силами стран-союзников", - сказал глава МИД Турции.Он вновь подтвердил поддержку Анкарой территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Фидан отметил, что Турция с первых дней конфликта с Россией оказывает киевскому режиму поддержку как политического, так и оборонного характера. "Мы с самого начала придерживаемся принципиальной позиции по вопросу незаконной аннексии Крыма и внимательно следим за развитием событий в регионе. Хочу вновь подчеркнуть, что Турция всегда будет рядом с нашими соотечественниками - крымскими татарами", - заявил глава турецкого МИД.Анкара продолжит вносить вклад в обеспечение приоритетных потребностей Киева, подчеркнул министр. Также он отметил, что дипломатический процесс фактически застопорился, боевые действия принимают более интенсивный характер, а число ударов по гражданской инфраструктуре и жилым районам растет.Глава МИД Турции напомнил, что представлял президента своей страны Реджепа Тайипа Эрдогана на недавнем саммите "Коалиции желающих" в Париже, где обсуждались различные направления поддержки Украины."Можно объявить мораторий хотя бы по двум критически важным направлениям - безопасности Черного моря и энергетической инфраструктуры. Наши альтернативные предложения по-прежнему остаются на столе, и украинская сторона демонстрирует по этому вопросу серьезное взаимопонимание", - поведал глава МИД Турции.Он сообщил, что в ходе недавних контактов в Москве до него на самом высоком уровне было доведено подтверждение готовности российской стороны к переговорам. Фидан отметил, что ни Россия, ни Украина не отказываются от возможности вновь встретиться за столом переговоров при посредничестве Турции или США.Тем временем: Запад не в состоянии предоставить Украине гарантии безопасности, заявляют в ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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