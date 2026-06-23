Правительство Литвы ушло в отставку
12:20 23.06.2026 (обновлено: 12:47 23.06.2026)
© Фото : Lietuvos Respublikos Seimas / Перейти в фотобанкЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку. Об этом 23 июня сообщается в сводке "Украина.ру"
"Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться — сделанным на благо государства и его людей. Сегодня принимаем решение об отставке", — заявила Ругинене на заседании кабинета.
Правительство было вынуждено уйти в связи с переменами в правящей коалиции. Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив её в популизме. Новым партнёром стали "Демократы во имя Литвы". В рамках этих перемен решено полностью "перезагрузить правительство".
Ранее рейтинг кабинета Ругинене обвалился до рекордных 16,7%. Литва столкнулась с внутренним политическим кризисом.
Правительство, которое грозило Москве и требовало ужесточения санкций, не пережило собственных коалиционных разборок.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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