Правительство Литвы ушло в отставку - 23.06.2026 Украина.ру
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Правительство Литвы ушло в отставку
Правительство Литвы ушло в отставку - 23.06.2026 Украина.ру
Правительство Литвы ушло в отставку
Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку. Об этом 23 июня сообщается в сводке "Украина.ру"
2026-06-23T12:20
2026-06-23T12:47
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"Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться — сделанным на благо государства и его людей. Сегодня принимаем решение об отставке", — заявила Ругинене на заседании кабинета.Правительство было вынуждено уйти в связи с переменами в правящей коалиции. Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив её в популизме. Новым партнёром стали "Демократы во имя Литвы". В рамках этих перемен решено полностью "перезагрузить правительство".Ранее рейтинг кабинета Ругинене обвалился до рекордных 16,7%. Литва столкнулась с внутренним политическим кризисом.Правительство, которое грозило Москве и требовало ужесточения санкций, не пережило собственных коалиционных разборок.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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новости, литва, москва, германия, кабинет министров, украина.ру
Новости, Литва, Москва, Германия, Кабинет министров, Украина.ру

Правительство Литвы ушло в отставку

12:20 23.06.2026 (обновлено: 12:47 23.06.2026)
 
© Фото : Lietuvos Respublikos Seimas / Перейти в фотобанкЛитва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Lietuvos Respublikos Seimas
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Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку. Об этом 23 июня сообщается в сводке "Украина.ру"
"Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться — сделанным на благо государства и его людей. Сегодня принимаем решение об отставке", — заявила Ругинене на заседании кабинета.
Правительство было вынуждено уйти в связи с переменами в правящей коалиции. Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив её в популизме. Новым партнёром стали "Демократы во имя Литвы". В рамках этих перемен решено полностью "перезагрузить правительство".
Ранее рейтинг кабинета Ругинене обвалился до рекордных 16,7%. Литва столкнулась с внутренним политическим кризисом.
Правительство, которое грозило Москве и требовало ужесточения санкций, не пережило собственных коалиционных разборок.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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