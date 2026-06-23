https://ukraina.ru/20260623/pravitelstvo-litvy-ushlo-v-otstavku-1080530672.html

Правительство Литвы ушло в отставку

Правительство Литвы ушло в отставку - 23.06.2026 Украина.ру

Правительство Литвы ушло в отставку

Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку. Об этом 23 июня сообщается в сводке "Украина.ру"

2026-06-23T12:20

2026-06-23T12:20

2026-06-23T12:47

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"Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться — сделанным на благо государства и его людей. Сегодня принимаем решение об отставке", — заявила Ругинене на заседании кабинета.Правительство было вынуждено уйти в связи с переменами в правящей коалиции. Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив её в популизме. Новым партнёром стали "Демократы во имя Литвы". В рамках этих перемен решено полностью "перезагрузить правительство".Ранее рейтинг кабинета Ругинене обвалился до рекордных 16,7%. Литва столкнулась с внутренним политическим кризисом.Правительство, которое грозило Москве и требовало ужесточения санкций, не пережило собственных коалиционных разборок.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.

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новости, литва, москва, германия, кабинет министров, украина.ру