99% жалоб на беспредел ТЦК не доходят до публики - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/99-zhalob-na-bespredel-ttsk-ne-dokhodyat-do-publiki-1080532831.html
99% жалоб на беспредел ТЦК не доходят до публики
99% жалоб на беспредел ТЦК не доходят до публики - 23.06.2026 Украина.ру
99% жалоб на беспредел ТЦК не доходят до публики
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что публично не показывает и одного процента обращений о нарушениях в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом 23 июня он заявил в интервью телеканалу "Рада"
2026-06-23T12:43
2026-06-23T12:43
новости
одесская область
тцк
верховная рада
киев
рада
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059766974_130:87:1071:616_1920x0_80_0_0_ce4b75c7f244e324a1eb6a0bcd0849e1.jpg
"Поверьте, я даже 1% случаев публично не показываю", — сказал Лубинец.По его словам, отдельные помещения ТЦК фактически превратились в "места несвободы", где людей удерживают без уведомления близких. В качестве примера он привёл случай в Одесской области: отец-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми, имевший законное право на отсрочку, пришёл в ТЦК для её продления, но был мобилизован. Дети 12 и 15 лет временно остались под опекой соседей."Кто от этого выиграл? Отец? Нет. Дети? Точно нет. Государство? Тоже нет. Так кто же выиграл? Сотрудник ТЦК, который поставил себе галочку?" — задается риторическим вопросом омбудсмен.Лубинец выступил за глубокую реформу системы мобилизации. По его мнению, ТЦК должны стать открытыми сервисными центрами с видеонаблюдением, общественным контролем и прозрачными процедурами. Без этого недоверие будет только расти, а конфликтов — всё больше.Признание омбудсмена говорит само за себя: масштаб беспредела настолько колоссален, что публике показывают лишь верхушку айсберга. Подробнее – в материале Мясорубка по расписанию: в Киеве мобилизуют 120 человек ежедневноО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
одесская область
киев
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059766974_28:0:1168:855_1920x0_80_0_0_ece42df0280eac176b36e5ea00008e2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесская область, тцк, верховная рада, киев, рада, германия
Новости, Одесская область, ТЦК, Верховная Рада, Киев, Рада, Германия

99% жалоб на беспредел ТЦК не доходят до публики

12:43 23.06.2026
 
© Фото : Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что публично не показывает и одного процента обращений о нарушениях в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом 23 июня он заявил в интервью телеканалу "Рада"
"Поверьте, я даже 1% случаев публично не показываю", — сказал Лубинец.
По его словам, отдельные помещения ТЦК фактически превратились в "места несвободы", где людей удерживают без уведомления близких. В качестве примера он привёл случай в Одесской области: отец-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми, имевший законное право на отсрочку, пришёл в ТЦК для её продления, но был мобилизован. Дети 12 и 15 лет временно остались под опекой соседей.
"Кто от этого выиграл? Отец? Нет. Дети? Точно нет. Государство? Тоже нет. Так кто же выиграл? Сотрудник ТЦК, который поставил себе галочку?" — задается риторическим вопросом омбудсмен.
Лубинец выступил за глубокую реформу системы мобилизации. По его мнению, ТЦК должны стать открытыми сервисными центрами с видеонаблюдением, общественным контролем и прозрачными процедурами. Без этого недоверие будет только расти, а конфликтов — всё больше.
Признание омбудсмена говорит само за себя: масштаб беспредела настолько колоссален, что публике показывают лишь верхушку айсберга. Подробнее – в материале Мясорубка по расписанию: в Киеве мобилизуют 120 человек ежедневно
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдесская областьТЦКВерховная РадаКиевРадаГермания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:39"Полная [чепуха]" - глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку
15:38Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА
15:37Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады
15:33В Сочи отменен режим угрозы БПЛА, сняты ограничения в аэропорту города
15:30Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
15:29К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте
15:17Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
15:09Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО
15:08Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов
15:04Посол РФ в США: нацизм в новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО
14:55Акции "Газпрома" рухнули ниже 100 рублей впервые с 2008 года
14:55Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО
14:43УВД ВГА Харьковской области предупредило переселенцев
14:39Иран назвал сумму разблокированных активов после переговоров с США: $12 миллиардов
14:33"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
14:22Провоз топлива через Крымский мост увеличат
14:22Россия будет повышать авторитет и статус офицерского корпуса - Путин
14:16ВС РФ активно внедряют элементы ИИ - глава Минобороны РФ
14:03НАТО готовится к войне с Россией, СВО и другие заявления Путина выпускникам военных заведений
13:59Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы
Лента новостейМолния