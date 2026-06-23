https://ukraina.ru/20260623/99-zhalob-na-bespredel-ttsk-ne-dokhodyat-do-publiki-1080532831.html

99% жалоб на беспредел ТЦК не доходят до публики

99% жалоб на беспредел ТЦК не доходят до публики - 23.06.2026 Украина.ру

99% жалоб на беспредел ТЦК не доходят до публики

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что публично не показывает и одного процента обращений о нарушениях в территориальных центрах комплектования (ТЦК). Об этом 23 июня он заявил в интервью телеканалу "Рада"

2026-06-23T12:43

2026-06-23T12:43

2026-06-23T12:43

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"Поверьте, я даже 1% случаев публично не показываю", — сказал Лубинец.По его словам, отдельные помещения ТЦК фактически превратились в "места несвободы", где людей удерживают без уведомления близких. В качестве примера он привёл случай в Одесской области: отец-одиночка с двумя несовершеннолетними детьми, имевший законное право на отсрочку, пришёл в ТЦК для её продления, но был мобилизован. Дети 12 и 15 лет временно остались под опекой соседей."Кто от этого выиграл? Отец? Нет. Дети? Точно нет. Государство? Тоже нет. Так кто же выиграл? Сотрудник ТЦК, который поставил себе галочку?" — задается риторическим вопросом омбудсмен.Лубинец выступил за глубокую реформу системы мобилизации. По его мнению, ТЦК должны стать открытыми сервисными центрами с видеонаблюдением, общественным контролем и прозрачными процедурами. Без этого недоверие будет только расти, а конфликтов — всё больше.Признание омбудсмена говорит само за себя: масштаб беспредела настолько колоссален, что публике показывают лишь верхушку айсберга. Подробнее – в материале Мясорубка по расписанию: в Киеве мобилизуют 120 человек ежедневноО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.

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