https://ukraina.ru/20260623/eto-tikhoe-oruzhie-dlya-tikhoy-agressii-finskiy-politolog-o-biologicheskoy-voyne-protiv-rossii-1080533581.html

Тихое оружие для тихой агрессии: финский политолог о биологической войне против России

Тихое оружие для тихой агрессии: финский политолог о биологической войне против России - 23.06.2026 Украина.ру

Тихое оружие для тихой агрессии: финский политолог о биологической войне против России

Для биологической агрессии против России необязательно создавать смертельный вирус. Любая крупная эпидемия способна подорвать боеспособность вооруженных сил, сломать систему управления и деморализовать общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

2026-06-23T12:47

2026-06-23T12:47

2026-06-23T12:47

новости

россия

финляндия

запад

йохан бекман

украина.ру

нато

главные новости

главное

биолаборатории

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/93/1033499332_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a084759656431b212c8c06370e6ea732.jpg

Отвечая на вопрос о планах Запада по запуску вируса на территорию России, эксперт объяснил, что биологическое оружие бывает разным.Бекман заявил, что существуют разные виды биологического оружия и массовая гибель людей необязательна. "Это не значит, что они придумают новую чуму, которая будет убивать всех подряд. Просто любая крупная эпидемия способна подорвать боеспособность вооруженных сил, сломать систему государственного управления и деморализовать общество", — подчеркнул политолог.По словам эксперта, биолаборатории есть везде — и на Украине, и в других странах СНГ, и в Финляндии. "Причем в Финляндии проводятся учения, связанные с применением биологического оружия", — отметил Бекман.Он подчеркнул, что даже когда люди просто болеют, они не могут нормально жить, работать и воевать. "Это и есть тихое оружие для тихой агрессии", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.

россия

финляндия

запад

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, финляндия, запад, йохан бекман, украина.ру, нато, главные новости, главное, биолаборатории, биологическое оружие, мир без границ, оружие, эпидемия, агрессия, война, будет ли война с нато, будет ли война, общество, срочно