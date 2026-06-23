Тихое оружие для тихой агрессии: финский политолог о биологической войне против России - 23.06.2026 Украина.ру
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Тихое оружие для тихой агрессии: финский политолог о биологической войне против России
Тихое оружие для тихой агрессии: финский политолог о биологической войне против России - 23.06.2026 Украина.ру
Тихое оружие для тихой агрессии: финский политолог о биологической войне против России
Для биологической агрессии против России необязательно создавать смертельный вирус. Любая крупная эпидемия способна подорвать боеспособность вооруженных сил, сломать систему управления и деморализовать общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
2026-06-23T12:47
2026-06-23T12:47
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Отвечая на вопрос о планах Запада по запуску вируса на территорию России, эксперт объяснил, что биологическое оружие бывает разным.Бекман заявил, что существуют разные виды биологического оружия и массовая гибель людей необязательна. "Это не значит, что они придумают новую чуму, которая будет убивать всех подряд. Просто любая крупная эпидемия способна подорвать боеспособность вооруженных сил, сломать систему государственного управления и деморализовать общество", — подчеркнул политолог.По словам эксперта, биолаборатории есть везде — и на Украине, и в других странах СНГ, и в Финляндии. "Причем в Финляндии проводятся учения, связанные с применением биологического оружия", — отметил Бекман.Он подчеркнул, что даже когда люди просто болеют, они не могут нормально жить, работать и воевать. "Это и есть тихое оружие для тихой агрессии", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, финляндия, запад, йохан бекман, украина.ру, нато, главные новости, главное, биолаборатории, биологическое оружие, мир без границ, оружие, эпидемия, агрессия, война, будет ли война с нато, будет ли война, общество, срочно
Новости, Россия, Финляндия, Запад, Йохан Бекман, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, биолаборатории, биологическое оружие, Мир без границ, оружие, эпидемия, агрессия, война, будет ли война с НАТО, будет ли война, Общество, срочно

Тихое оружие для тихой агрессии: финский политолог о биологической войне против России

12:47 23.06.2026
 
© Фото : Открытые источники / Перейти в фотобанкБиолаборатория
Биолаборатория - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Открытые источники
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Для биологической агрессии против России необязательно создавать смертельный вирус. Любая крупная эпидемия способна подорвать боеспособность вооруженных сил, сломать систему управления и деморализовать общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
Отвечая на вопрос о планах Запада по запуску вируса на территорию России, эксперт объяснил, что биологическое оружие бывает разным.
Бекман заявил, что существуют разные виды биологического оружия и массовая гибель людей необязательна. "Это не значит, что они придумают новую чуму, которая будет убивать всех подряд. Просто любая крупная эпидемия способна подорвать боеспособность вооруженных сил, сломать систему государственного управления и деморализовать общество", — подчеркнул политолог.
По словам эксперта, биолаборатории есть везде — и на Украине, и в других странах СНГ, и в Финляндии. "Причем в Финляндии проводятся учения, связанные с применением биологического оружия", — отметил Бекман.
Он подчеркнул, что даже когда люди просто болеют, они не могут нормально жить, работать и воевать. "Это и есть тихое оружие для тихой агрессии", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
Будет ли война с НАТО в 2030 году? О боеготовности Европы и стратегии Норвегии как инструменте НАТО — в материале "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
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