Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с Россией - 23.06.2026 Украина.ру
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Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с Россией
Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с Россией - 23.06.2026 Украина.ру
Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с Россией
После неизбежного поражения в конфликте с Россией Украина может развернуть армию против Варшавы. Об этом 23 июня пишет польский публицист Пшемыслав Пяста в Mysl Polska
2026-06-23T13:01
2026-06-23T13:17
новости
россия
польша
украина
владимир зеленский
кароль навроцкий
мир без границ
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"Неважно, что поляки первыми протянули руки и сердца украинскому народу, передали бесплатно огромный объём военной техники, оказали помощь на сотни миллиардов злотых и приютили миллионы украинцев", — напоминает Пяста. По его словам, украинцев в Польше порой принимали лучше, чем самих поляков.Пяста предупреждает: у польской границы сохранится коррумпированная олигархическая власть, опирающаяся на большую, хорошо оснащённую армию с деморализованными и дегуманизированными бойцами. В такой ситуации Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша."Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, давайте подготовим её к вполне вероятной войне с Украиной", — призвал публицист.Напомним, конфликт между странами уже перерос в дипломатический кризис. Президент Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию УПА*. Экс-посол Польши на Украине вернул украинскую медаль.В ответ украинские чиновники и три экс-президента демонстративно отказались от польских наград. Некогда братские отношения трещат по швам, и польские аналитики уже всерьёз рассматривают сценарий прямого столкновения. Об этом – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад” *Признана экстремистской и запрещена на территории РФО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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новости, россия, польша, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, мир без границ
Новости, Россия, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Мир без границ

Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с Россией

13:01 23.06.2026 (обновлено: 13:17 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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После неизбежного поражения в конфликте с Россией Украина может развернуть армию против Варшавы. Об этом 23 июня пишет польский публицист Пшемыслав Пяста в Mysl Polska
"Неважно, что поляки первыми протянули руки и сердца украинскому народу, передали бесплатно огромный объём военной техники, оказали помощь на сотни миллиардов злотых и приютили миллионы украинцев", — напоминает Пяста.
По его словам, украинцев в Польше порой принимали лучше, чем самих поляков.
Пяста предупреждает: у польской границы сохранится коррумпированная олигархическая власть, опирающаяся на большую, хорошо оснащённую армию с деморализованными и дегуманизированными бойцами. В такой ситуации Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша.
"Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, давайте подготовим её к вполне вероятной войне с Украиной", — призвал публицист.
Напомним, конфликт между странами уже перерос в дипломатический кризис. Президент Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию УПА*. Экс-посол Польши на Украине вернул украинскую медаль.
В ответ украинские чиновники и три экс-президента демонстративно отказались от польских наград. Некогда братские отношения трещат по швам, и польские аналитики уже всерьёз рассматривают сценарий прямого столкновения.
Об этом – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад”
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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