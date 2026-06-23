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Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с Россией

Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с Россией - 23.06.2026 Украина.ру

Польше нужно готовиться к войне с Украиной, а не с Россией

После неизбежного поражения в конфликте с Россией Украина может развернуть армию против Варшавы. Об этом 23 июня пишет польский публицист Пшемыслав Пяста в Mysl Polska

2026-06-23T13:01

2026-06-23T13:01

2026-06-23T13:17

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"Неважно, что поляки первыми протянули руки и сердца украинскому народу, передали бесплатно огромный объём военной техники, оказали помощь на сотни миллиардов злотых и приютили миллионы украинцев", — напоминает Пяста. По его словам, украинцев в Польше порой принимали лучше, чем самих поляков.Пяста предупреждает: у польской границы сохранится коррумпированная олигархическая власть, опирающаяся на большую, хорошо оснащённую армию с деморализованными и дегуманизированными бойцами. В такой ситуации Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша."Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, давайте подготовим её к вполне вероятной войне с Украиной", — призвал публицист.Напомним, конфликт между странами уже перерос в дипломатический кризис. Президент Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию УПА*. Экс-посол Польши на Украине вернул украинскую медаль.В ответ украинские чиновники и три экс-президента демонстративно отказались от польских наград. Некогда братские отношения трещат по швам, и польские аналитики уже всерьёз рассматривают сценарий прямого столкновения. Об этом – в материале Лишение Зеленского польского ордена вызвало "крестопад” *Признана экстремистской и запрещена на территории РФО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.

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новости, россия, польша, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, мир без границ