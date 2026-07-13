https://ukraina.ru/20260713/andrey-sidorov-evropa-vynudila-trampa-priznat-rossiyu-ugrozoy--pozitsiya-ssha-izmenilas-1081408417.html

Эксперт: Европа вынудила Трампа признать Россию угрозой — позиция США изменилась

Эксперт: Европа вынудила Трампа признать Россию угрозой — позиция США изменилась - 13.07.2026 Украина.ру

Эксперт: Европа вынудила Трампа признать Россию угрозой — позиция США изменилась

Европейцы сумели вынудить Трампа согласиться с декларацией саммита НАТО, где Россия названа "долгосрочной угрозой". Это означает отход от посреднической линии, которую США пытались внедрять в 2025 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-07-13T14:06

2026-07-13T14:06

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Саммит НАТО в Анкаре завершился принятием декларации, в которой Россия названа "долгосрочной угрозой" евроатлантической безопасности. Альянс утвердил выделение Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и обязался сохранить финансирование на том же уровне в 2027-м. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что удары по российской энергетике подтолкнут Москву к прекращению конфликта.Отвечая на вопрос об изменении позиции Трампа по украинскому конфликту, Сидоров заявил, что европейцы сумели если не убедить Трампа, то по крайней мере вынудить согласиться с декларацией саммита."Это очень сильно расходится с теми фундаментальными документами, которые принимала американская администрация, например, со Стратегией национальной безопасности", — пояснил он.По мнению эксперта, позиция администрации является отходом от той посреднической линии, которую они активно пытались внедрять в 2025 году. "Сейчас они признали, что участвуют в этой игре, а не находятся над схваткой", — отметил Сидоров.Он подчеркнул, что рассчитывать на то, что американцы сыграют существенную роль в том, чтобы заставить Зеленского пойти на российские условия, не стоит."Рассчитывать на то, что американцы сыграют существенную роль в том, чтобы заставить Зеленского пойти на российские условия, не стоит", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.О других событиях вокруг Украины — в материале "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.

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