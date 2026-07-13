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Глава МИД Эстонии подстрекает Европу действовать бескомпромиссно по отношению к России
Глава МИД Эстонии подстрекает Европу действовать бескомпромиссно по отношению к России - 13.07.2026 Украина.ру
Глава МИД Эстонии подстрекает Европу действовать бескомпромиссно по отношению к России
Европейские страны должны вести себя бескомпромиссно по отношению к России, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Politico
2026-07-13T13:59
2026-07-13T13:59
2026-07-13T15:02
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"Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы", — утверждает он.На днях телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на руководителя портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма информировала, что в Нарве на границе Эстонии с Россией начали подготовку к строительству военного городка. Кроме того, власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний о поставках ракет большой дальности. В числе рассматриваемых вариантов оказалась крылатая ракета Barracuda, которую можно запускать с установки HIMARS. Глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что Таллин заинтересован в приобретении этой ракеты у американской компании Anduril Industries.Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.ЕС продолжает антироссийскую истерию. Об этом – в материале Страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций - Каллас
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новости, эстония, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, мид, ес, мир без границ
Новости, Эстония, Россия, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД, ЕС, Мир без границ
Глава МИД Эстонии подстрекает Европу действовать бескомпромиссно по отношению к России
13:59 13.07.2026 (обновлено: 15:02 13.07.2026)
Европейские страны должны вести себя бескомпромиссно по отношению к России, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Politico
"Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы", — утверждает он.
На днях телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на руководителя портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма информировала, что в Нарве на границе Эстонии с Россией начали подготовку к строительству военного городка.
Кроме того, власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний о поставках ракет большой дальности. В числе рассматриваемых вариантов оказалась крылатая ракета Barracuda, которую можно запускать с установки HIMARS. Глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что Таллин заинтересован в приобретении этой ракеты у американской компании Anduril Industries.
Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.