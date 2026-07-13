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Глава МИД Эстонии подстрекает Европу действовать бескомпромиссно по отношению к России

Глава МИД Эстонии подстрекает Европу действовать бескомпромиссно по отношению к России - 13.07.2026 Украина.ру

Глава МИД Эстонии подстрекает Европу действовать бескомпромиссно по отношению к России

Европейские страны должны вести себя бескомпромиссно по отношению к России, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Politico

2026-07-13T13:59

2026-07-13T13:59

2026-07-13T15:02

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"Подход к России должен заключаться в усилении давления, отсутствии компромиссов и ведении переговоров только с позиции силы", — утверждает он.На днях телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на руководителя портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма информировала, что в Нарве на границе Эстонии с Россией начали подготовку к строительству военного городка. Кроме того, власти Эстонии начали переговоры с рядом компаний о поставках ракет большой дальности. В числе рассматриваемых вариантов оказалась крылатая ракета Barracuda, которую можно запускать с установки HIMARS. Глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что Таллин заинтересован в приобретении этой ракеты у американской компании Anduril Industries.Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой. В свою очередь, его пресс-секретарь Дмитрий Песков добавлял, что европейцы заблуждаются, думая, что с Москвой надо говорить с позиции силы.ЕС продолжает антироссийскую истерию. Об этом – в материале Страны ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций - Каллас

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новости, эстония, россия, европа, владимир путин, дмитрий песков, мид, ес, мир без границ