https://ukraina.ru/20260713/granitsy-kompromissa-ot-andreya-melnichenko-1081407839.html

Границы компромисса от Андрея Мельниченко

Границы компромисса от Андрея Мельниченко - 13.07.2026 Украина.ру

Границы компромисса от Андрея Мельниченко

Девятого июля в журнале The Economist была опубликована статья Андрея Мельниченко "Почему распавшаяся Россия вредна для мира". К статье следует отнестись серьёзно просто потому, что подпись под ней стоит 17 млрд долларов – основатель "Еврохима" и Сибирской угольной энергетической компании занимает 7-е место в списке российского Forbes за 2025 год

2026-07-13T14:30

2026-07-13T14:30

2026-07-13T14:30

мнения

россия

украина

запад

мельниченко

сергей лавров

the economist

еврохим

сибирская угольная энергетическая компания

безопасность

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Для начала – об очевидном. Люди такого уровня статьи не пишут – они их подписывают. При этом спрашивать, кто написал статью, почему она подписана и насколько она соответствует его мыслям, считается некорректным. И это справедливо – подпись стоит слишком много, чтобы задавать такие вопросы.Вопросы, однако, обязательно будут, потому что статья Мельниченко чётко и системно повторяет "нарративы кремлёвской пропаганды". Надо сказать – местами более чётко и системно, чем это делает сама пропаганда.В статье указываются цели сторон в нынешнем конфликте.Со стороны России – устранение дисбалансов в системе европейской безопасности, когда "озабоченность Москвы безопасностью выслушивалась, но серьёзно не решалась".При этом в контексте войны с Украиной представлен самый краткий вариант целей:"- признание территорий, которые Россия сейчас заявляет по своей конституции;- правовые гарантии для русскоязычного населения;- формальное обязательство нейтралитета Украины".Со стороны Запада: "дискуссия о будущей архитектуре европейской безопасности – которая, впрочем, никогда по-настоящему не состоялась – была заменена операционной задачей: истощением".Нынешняя ситуация тупиковая для обеих сторон, потому мы должны либо свалиться в прямой конфликт, либо прийти к переговорам.По поводу первого отмечается, что "когда доверие рушится и эмоции подменяют расчёт, ядерное оружие перестаёт быть инструментом сдерживания". Радикалам с обеих сторон объясняется простая истина:"Любая стратегия, рассматривающая ядерную эскалацию как управляемое продолжение обычного давления, опирается на ложное допущение: что сложную систему можно подтолкнуть к краю и остановить именно там, где это политически удобно. Реальные системы так не работают".Отдельно автор статьи касается глобализации:"Казалось, будто правила нейтральны и доступ открыт для всех. Много лет власти России предупреждали, что это ошибка. Сторонники глобальной интеграции считали это остатком советского мышления. Время показало, что они ошибались – не потому, что глобализации не существовало, а потому, что она никогда не была нейтральной".Соответственно, выбор делается в сторону суверенитета (Мельниченко это пишет с полным пониманием ситуации – как фигурант санкционных списков США, ЕС, Великобритании и даже Украины). При этом автор указывает:"Суверенная Россия не будет удобна для всех стран. Но в долгосрочной перспективе она выгоднее альтернатив. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чьё поведение предсказуемо, и Россией, чья траектория неизвестна".(Ответ на напрашивающийся вопрос: "Суверенитет Украины реален. Но безопасность Украины, построенная на постоянном отрицании суверенного влияния России, столь же нестабильна". Вообще интересно, что автор, носящий украинскую фамилию (справедливости ради – к Украине он отношения не имеет, родился в Гомеле, с юности живёт в России), во главу угла Украину не ставит).Это, собственно, ответ на вопрос, поставленный в заголовке статьи – почему именно потерпевшая поражение Россия Западу не особенно выгодна.Резюме выглядит так:"Главный парадокс нынешнего момента заключается в следующем: спрос на международную безопасность ещё никогда не был таким высоким, однако институциональная инфраструктура, созданная для ее обеспечения, – нормы, применение полномочий, общие рамки легитимности – ещё никогда не была такой слабой. В такой обстановке возникает соблазн рассматривать суверенитет противников как источник нестабильности. В этом эссе утверждается обратное: уничтожение суверенитета не решает проблему безопасности; оно устраняет единственный механизм, с помощью которого проблема может быть решена. (…)Суверенитет – необходимое условие любой устойчивой архитектуры глобальной безопасности. Прочный мир невозможно построить с просителем, поскольку проситель не по-настоящему отвечает за свои решения. Любая сделка, заключённая в таких обстоятельствах, не приведёт к постоянному миру – лишь к временной паузе".Напрашивается, конечно, масса вопросов и комментариев по отдельным пунктам (в частности – относительно целей СВО, понимания Западом своих целей и т.п.), однако комментировать мы не будем – если автор какие-то мысли не считает нужным или возможным раскрывать – его право.Главное тут другое – Мельниченко от лица крупного российского бизнеса (отметим – в статье нет утверждения, что она написана "от имени и по поручению", но уже уровень самого автора показывает, что это не просто личное мнение) указывает:- никакого "заговора олигархов" в РФ, о котором рассуждают на Западе и на Украине, нет;- крупный российский капитал не верит в непредвзятый международный арбитраж (в этом контексте последние заявления Сергея Лаврова выглядят гораздо более весомо) и делает выбор в пользу суверенитета (да, ему тоже жалко глобализации, но – проехали);- решение украинского конфликта военным путём невозможно, но кое-кто (не будем тыкать пальцами, хотя это был Запад), решать его и не собирается;- "победа" над Россией (будь то уступка суверенитета Западу или Китаю, или распад) создаст большие проблемы для Запада, чем нынешний статус-кво;- дальнейшая эскалация грозит глобальной ядерной войной;- давайте договариваться – только не так, как вы обычно это делаете, а как серьёзные, самодостаточные, суверенные (это слово в контексте статьи надо писать большими, исключительно красными буквами) игроки.Понятно, что одна отдельно взятая статья погоды не делает, но она в очередной раз объясняет границы (именно границы, а не изрядно дискредитированные "красные линии"), в которых с Россией можно договариваться. Причём от лица не государства, а "уважаемых людей".Мнение Василия Стоякина о происходящем на Украине - в материале "Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе.

https://ukraina.ru/20251104/zaschita-suvereniteta-chest-i-dostoinstvo-putin-o-glavnykh-tselyakh-splochennoy-rossii-1071108210.html

https://ukraina.ru/20260518/lestnitsa-k-yadernomu-eshafotu--1079095431.html

https://ukraina.ru/20230221/1043767238.html

https://ukraina.ru/20260625/ot-muz-k-pushkam-dreyf-lavrova-1080610158.html

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мнения, россия, украина, запад, мельниченко, сергей лавров, the economist, еврохим, сибирская угольная энергетическая компания, безопасность