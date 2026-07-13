Границы компромисса от Андрея Мельниченко
© Фото : Социальные сетиРоссийский бизнесмен Андрей Мельниченко
© Фото : Социальные сети
Девятого июля в журнале The Economist была опубликована статья Андрея Мельниченко "Почему распавшаяся Россия вредна для мира". К статье следует отнестись серьёзно просто потому, что подпись под ней стоит 17 млрд долларов – основатель "Еврохима" и Сибирской угольной энергетической компании занимает 7-е место в списке российского Forbes за 2025 год
Для начала – об очевидном. Люди такого уровня статьи не пишут – они их подписывают. При этом спрашивать, кто написал статью, почему она подписана и насколько она соответствует его мыслям, считается некорректным. И это справедливо – подпись стоит слишком много, чтобы задавать такие вопросы.
Вопросы, однако, обязательно будут, потому что статья Мельниченко чётко и системно повторяет "нарративы кремлёвской пропаганды". Надо сказать – местами более чётко и системно, чем это делает сама пропаганда.
В статье указываются цели сторон в нынешнем конфликте.
Со стороны России – устранение дисбалансов в системе европейской безопасности, когда "озабоченность Москвы безопасностью выслушивалась, но серьёзно не решалась".
При этом в контексте войны с Украиной представлен самый краткий вариант целей:
"- признание территорий, которые Россия сейчас заявляет по своей конституции;
- правовые гарантии для русскоязычного населения;
- формальное обязательство нейтралитета Украины".
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Со стороны Запада: "дискуссия о будущей архитектуре европейской безопасности – которая, впрочем, никогда по-настоящему не состоялась – была заменена операционной задачей: истощением".
Нынешняя ситуация тупиковая для обеих сторон, потому мы должны либо свалиться в прямой конфликт, либо прийти к переговорам.
По поводу первого отмечается, что "когда доверие рушится и эмоции подменяют расчёт, ядерное оружие перестаёт быть инструментом сдерживания". Радикалам с обеих сторон объясняется простая истина:
"Любая стратегия, рассматривающая ядерную эскалацию как управляемое продолжение обычного давления, опирается на ложное допущение: что сложную систему можно подтолкнуть к краю и остановить именно там, где это политически удобно. Реальные системы так не работают".
Отдельно автор статьи касается глобализации:
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"Казалось, будто правила нейтральны и доступ открыт для всех. Много лет власти России предупреждали, что это ошибка. Сторонники глобальной интеграции считали это остатком советского мышления. Время показало, что они ошибались – не потому, что глобализации не существовало, а потому, что она никогда не была нейтральной".
Соответственно, выбор делается в сторону суверенитета (Мельниченко это пишет с полным пониманием ситуации – как фигурант санкционных списков США, ЕС, Великобритании и даже Украины). При этом автор указывает:
"Суверенная Россия не будет удобна для всех стран. Но в долгосрочной перспективе она выгоднее альтернатив. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чьё поведение предсказуемо, и Россией, чья траектория неизвестна".
(Ответ на напрашивающийся вопрос: "Суверенитет Украины реален. Но безопасность Украины, построенная на постоянном отрицании суверенного влияния России, столь же нестабильна". Вообще интересно, что автор, носящий украинскую фамилию (справедливости ради – к Украине он отношения не имеет, родился в Гомеле, с юности живёт в России), во главу угла Украину не ставит).
Это, собственно, ответ на вопрос, поставленный в заголовке статьи – почему именно потерпевшая поражение Россия Западу не особенно выгодна.
Резюме выглядит так:
"Главный парадокс нынешнего момента заключается в следующем: спрос на международную безопасность ещё никогда не был таким высоким, однако институциональная инфраструктура, созданная для ее обеспечения, – нормы, применение полномочий, общие рамки легитимности – ещё никогда не была такой слабой. В такой обстановке возникает соблазн рассматривать суверенитет противников как источник нестабильности. В этом эссе утверждается обратное: уничтожение суверенитета не решает проблему безопасности; оно устраняет единственный механизм, с помощью которого проблема может быть решена. (…)
Суверенитет – необходимое условие любой устойчивой архитектуры глобальной безопасности. Прочный мир невозможно построить с просителем, поскольку проситель не по-настоящему отвечает за свои решения. Любая сделка, заключённая в таких обстоятельствах, не приведёт к постоянному миру – лишь к временной паузе".
Напрашивается, конечно, масса вопросов и комментариев по отдельным пунктам (в частности – относительно целей СВО, понимания Западом своих целей и т.п.), однако комментировать мы не будем – если автор какие-то мысли не считает нужным или возможным раскрывать – его право.
Главное тут другое – Мельниченко от лица крупного российского бизнеса (отметим – в статье нет утверждения, что она написана "от имени и по поручению", но уже уровень самого автора показывает, что это не просто личное мнение) указывает:
- никакого "заговора олигархов" в РФ, о котором рассуждают на Западе и на Украине, нет;
- крупный российский капитал не верит в непредвзятый международный арбитраж (в этом контексте последние заявления Сергея Лаврова выглядят гораздо более весомо) и делает выбор в пользу суверенитета (да, ему тоже жалко глобализации, но – проехали);
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- решение украинского конфликта военным путём невозможно, но кое-кто (не будем тыкать пальцами, хотя это был Запад), решать его и не собирается;
- "победа" над Россией (будь то уступка суверенитета Западу или Китаю, или распад) создаст большие проблемы для Запада, чем нынешний статус-кво;
- дальнейшая эскалация грозит глобальной ядерной войной;
- давайте договариваться – только не так, как вы обычно это делаете, а как серьёзные, самодостаточные, суверенные (это слово в контексте статьи надо писать большими, исключительно красными буквами) игроки.
Понятно, что одна отдельно взятая статья погоды не делает, но она в очередной раз объясняет границы (именно границы, а не изрядно дискредитированные "красные линии"), в которых с Россией можно договариваться. Причём от лица не государства, а "уважаемых людей".
Мнение Василия Стоякина о происходящем на Украине - в материале "Мы слишком крутые для всего мира". Что на самом деле думают в Киеве о Западе, России и самих себе.
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