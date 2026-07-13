https://ukraina.ru/20260713/situatsiya-predkriticheskaya-v-kakikh-dvukh-tochkakh-nato-mozhet-razvyazat-voynu-s-rossiey--leonkov-1081407242.html

Ситуация предкритическая: в каких двух точках НАТО может развязать войну с Россией – Леонков

Ситуация предкритическая: в каких двух точках НАТО может развязать войну с Россией – Леонков - 13.07.2026 Украина.ру

Ситуация предкритическая: в каких двух точках НАТО может развязать войну с Россией – Леонков

Военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, кто дал Зеленскому "добро" на удары по российским нефтезаводам. А... Украина.ру, 13.07.2026

2026-07-13T13:49

2026-07-13T13:49

2026-07-13T13:49

видео

россия

украина

европа

владимир зеленский

нато

украина.ру

минобороны

итоги переговоров

переговоры по украине 2026

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Военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, кто дал Зеленскому "добро" на удары по российским нефтезаводам. А также объяснил, почему Европа боится прямого столкновения, как Россия выстраивает "единое информационное поле" для защиты неба, и что такое "законные военные цели" за пределами Украины, о которых уже предупредило Минобороны: 00:10 – Кто разрешил Зеленскому бить по российским НПЗ?03:40 – О новом монолитном контуре НАТО против России;09:15 – Подъём по лестнице эскалации конфликта;17:05 – ИИ и спутники: следующий рубеж;22:10 – Почему украинские дроны всё ещё долетают до Омска?Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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