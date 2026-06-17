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Сенат США развязал Трампу руки против Ирана

Сенат США развязал Трампу руки против Ирана - 17.06.2026 Украина.ру

Сенат США развязал Трампу руки против Ирана

Американские сенаторы отклонили инициативу, которая ограничила бы военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом 27 июня написало агентство РИА Новости

2026-06-17T11:55

2026-06-17T11:55

2026-06-17T11:55

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Как следует из результатов голосования, состоявшегося во вторник, резолюция не была вынесена на общее голосованиеПротив инициативы по выводу резолюции из комитета по международным отношениям на общее голосование выступили 48 сенаторов, в том числе демократ Джон Феттерман. При этом 47 законодателей проголосовало за, в числе которых республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.Предложенная сенатором-демократом Рафаэлем Уорноком резолюция предписывала вывести вооруженные силы США из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против Ирана. Документ фактически обязывал Белый дом получать одобрение законодателей перед началом любой военной операции против Тегерана.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

иран

сша

тегеран

мир без границ

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новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, владимир зеленский, мир без границ