Сенат США развязал Трампу руки против Ирана - 17.06.2026 Украина.ру
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Сенат США развязал Трампу руки против Ирана
Сенат США развязал Трампу руки против Ирана - 17.06.2026 Украина.ру
Сенат США развязал Трампу руки против Ирана
Американские сенаторы отклонили инициативу, которая ограничила бы военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом 27 июня написало агентство РИА Новости
2026-06-17T11:55
2026-06-17T11:55
новости
иран
сша
тегеран
дональд трамп
владимир зеленский
мир без границ
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Как следует из результатов голосования, состоявшегося во вторник, резолюция не была вынесена на общее голосованиеПротив инициативы по выводу резолюции из комитета по международным отношениям на общее голосование выступили 48 сенаторов, в том числе демократ Джон Феттерман. При этом 47 законодателей проголосовало за, в числе которых республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.Предложенная сенатором-демократом Рафаэлем Уорноком резолюция предписывала вывести вооруженные силы США из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против Ирана. Документ фактически обязывал Белый дом получать одобрение законодателей перед началом любой военной операции против Тегерана.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.
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новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, владимир зеленский, мир без границ
Новости, Иран, США, Тегеран , Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мир без границ

Сенат США развязал Трампу руки против Ирана

11:55 17.06.2026
 
© REUTERS / Kylie CooperПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Американские сенаторы отклонили инициативу, которая ограничила бы военные полномочия президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом 27 июня написало агентство РИА Новости
Как следует из результатов голосования, состоявшегося во вторник, резолюция не была вынесена на общее голосование
Против инициативы по выводу резолюции из комитета по международным отношениям на общее голосование выступили 48 сенаторов, в том числе демократ Джон Феттерман. При этом 47 законодателей проголосовало за, в числе которых республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.
Предложенная сенатором-демократом Рафаэлем Уорноком резолюция предписывала вывести вооруженные силы США из несанкционированных конгрессом боевых действий в Иране или против Ирана. Документ фактически обязывал Белый дом получать одобрение законодателей перед началом любой военной операции против Тегерана.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.
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