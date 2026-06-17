Аналитик из США анонсировал решающий момент в ходе СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
Американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России
"По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России", — анонсировал он.
Фриман также подчеркнул, что на данный момент в украинской политике доминирует "нацистская толпа", которой после окончания кризиса придется эмигрировать.
Ранее в среду бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в интервью профессору Гленну Диесену на его YouTube-канале заявил, что конфликт на Украине завершится либо компромиссом с Россией, либо последующей эскалацией и крахом государственности Украины.
Об успехах россиян - в материале ВС РФ освободили больше сотни зданий в юго-западной части Константиновки. Новости СВО на сайте Украина.ру.
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