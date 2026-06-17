https://ukraina.ru/20260617/analitik-iz-ssha-anonsiroval-reshayuschiy-moment-v-khode-svo-1080310486.html

Аналитик из США анонсировал решающий момент в ходе СВО

Аналитик из США анонсировал решающий момент в ходе СВО - 17.06.2026 Украина.ру

Аналитик из США анонсировал решающий момент в ходе СВО

Американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях России

2026-06-17T13:23

2026-06-17T13:23

2026-06-17T13:23

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"По‑моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России", — анонсировал он.Фриман также подчеркнул, что на данный момент в украинской политике доминирует "нацистская толпа", которой после окончания кризиса придется эмигрировать.Ранее в среду бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в интервью профессору Гленну Диесену на его YouTube-канале заявил, что конфликт на Украине завершится либо компромиссом с Россией, либо последующей эскалацией и крахом государственности Украины.Об успехах россиян - в материале ВС РФ освободили больше сотни зданий в юго-западной части Константиновки. Новости СВО на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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