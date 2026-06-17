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"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины
"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины - 17.06.2026 Украина.ру
"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины
В начале своей политической карьеры Леонид Кучма был работоспособным и доброжелательным, но изменился после знакомства с Виктором Пинчуком. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Табачник, который в разные годы был главой администрации президента Леонида Кучмы, министром образования и науки, вице-премьером по гуманитарным вопросам
2026-06-17T11:48
2026-06-17T11:48
2026-06-17T11:48
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Журналист спросил, каким руководителем и человеком был Леонид Кучма — на тот момент премьер-министр, а затем президент Украины — в начале их знакомства."Он очень изменился. Я считаю, что когда он познакомился с [украинским политиком и бизнесменом Виктором] Пинчуком, его как будто укусила ядовитая змея. Не знаю, чем он его отравил и как он его кусал, но Леонид Данилович под влиянием Пинчука сильно изменился", — подчеркнул Табачник.Он пояснил, что в начале своей карьеры Кучма был ярким, работоспособным и умел слушать чужое мнение. По его словам, даже на первом президентском сроке с ним можно было работать, поскольку его интересовали не захват активов, а создание новой конституции Украины, демаркация границы и организация государственной службы."То есть в первые четыре года Кучма — это на 99% о государстве и очень редко о себе", — добавил политик."А изменился он с 1996 года и на втором сроке", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Табачник: Если бы Горбачев пригрозил Кравчуку тюрьмой, Украина вряд ли бы вышла из состава СССР" на сайте Украина.ру.Пожар в Киево-Печерской лавре — что это было? Все подробности — в материале издания Украина.ру "Провокация для "Большой семерки": зачем Зеленскому удар по Киево-Печерской лавре".
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Новости, Украина, Леонид Кучма, Украина.ру, Главные новости, главное, Новости Украины, новости Украина ру, Дмитрий Табачник, политик, власти Украины
"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины
В начале своей политической карьеры Леонид Кучма был работоспособным и доброжелательным, но изменился после знакомства с Виктором Пинчуком. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Табачник, который в разные годы был главой администрации президента Леонида Кучмы, министром образования и науки, вице-премьером по гуманитарным вопросам
Журналист спросил, каким руководителем и человеком был Леонид Кучма — на тот момент премьер-министр, а затем президент Украины — в начале их знакомства.
"Он очень изменился. Я считаю, что когда он познакомился с [украинским политиком и бизнесменом Виктором] Пинчуком, его как будто укусила ядовитая змея. Не знаю, чем он его отравил и как он его кусал, но Леонид Данилович под влиянием Пинчука сильно изменился", — подчеркнул Табачник.
Он пояснил, что в начале своей карьеры Кучма был ярким, работоспособным и умел слушать чужое мнение. По его словам, даже на первом президентском сроке с ним можно было работать, поскольку его интересовали не захват активов, а создание новой конституции Украины, демаркация границы и организация государственной службы.
"То есть в первые четыре года Кучма — это на 99% о государстве и очень редко о себе", — добавил политик.
"А изменился он с 1996 года и на втором сроке", — резюмировал собеседник издания.
Пожар в Киево-Печерской лавре — что это было? Все подробности — в материале издания Украина.ру "Провокация для "Большой семерки": зачем Зеленскому удар по Киево-Печерской лавре".