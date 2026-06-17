"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины - 17.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260617/kuchma-izmenilsya-posle-znakomstva-s-pinchukom-tabachnik-o-tom-kakim-byl-vtoroy-prezident-ukrainy-1080305052.html
"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины
"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины - 17.06.2026 Украина.ру
"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины
В начале своей политической карьеры Леонид Кучма был работоспособным и доброжелательным, но изменился после знакомства с Виктором Пинчуком. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Табачник, который в разные годы был главой администрации президента Леонида Кучмы, министром образования и науки, вице-премьером по гуманитарным вопросам
2026-06-17T11:48
2026-06-17T11:48
новости
украина
леонид кучма
украина.ру
главные новости
главное
новости украины
новости украина ру
дмитрий табачник
политик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072016731_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_51cc4ba236a8f374c7bcea6349e2b28e.jpg
Журналист спросил, каким руководителем и человеком был Леонид Кучма — на тот момент премьер-министр, а затем президент Украины — в начале их знакомства."Он очень изменился. Я считаю, что когда он познакомился с [украинским политиком и бизнесменом Виктором] Пинчуком, его как будто укусила ядовитая змея. Не знаю, чем он его отравил и как он его кусал, но Леонид Данилович под влиянием Пинчука сильно изменился", — подчеркнул Табачник.Он пояснил, что в начале своей карьеры Кучма был ярким, работоспособным и умел слушать чужое мнение. По его словам, даже на первом президентском сроке с ним можно было работать, поскольку его интересовали не захват активов, а создание новой конституции Украины, демаркация границы и организация государственной службы."То есть в первые четыре года Кучма — это на 99% о государстве и очень редко о себе", — добавил политик."А изменился он с 1996 года и на втором сроке", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Табачник: Если бы Горбачев пригрозил Кравчуку тюрьмой, Украина вряд ли бы вышла из состава СССР" на сайте Украина.ру.Пожар в Киево-Печерской лавре — что это было? Все подробности — в материале издания Украина.ру "Провокация для "Большой семерки": зачем Зеленскому удар по Киево-Печерской лавре".
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072016731_148:0:1240:819_1920x0_80_0_0_328d27f995f27d6760b0d4919a844b89.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, леонид кучма, украина.ру, главные новости, главное, новости украины, новости украина ру, дмитрий табачник, политик, власти украины
Новости, Украина, Леонид Кучма, Украина.ру, Главные новости, главное, Новости Украины, новости Украина ру, Дмитрий Табачник, политик, власти Украины

"Кучма изменился после знакомства с Пинчуком": Табачник о том, каким был второй президент Украины

11:48 17.06.2026
 
© ФотоЛеонид Кучма
Леонид Кучма - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
В начале своей политической карьеры Леонид Кучма был работоспособным и доброжелательным, но изменился после знакомства с Виктором Пинчуком. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Дмитрий Табачник, который в разные годы был главой администрации президента Леонида Кучмы, министром образования и науки, вице-премьером по гуманитарным вопросам
Журналист спросил, каким руководителем и человеком был Леонид Кучма — на тот момент премьер-министр, а затем президент Украины — в начале их знакомства.
"Он очень изменился. Я считаю, что когда он познакомился с [украинским политиком и бизнесменом Виктором] Пинчуком, его как будто укусила ядовитая змея. Не знаю, чем он его отравил и как он его кусал, но Леонид Данилович под влиянием Пинчука сильно изменился", — подчеркнул Табачник.
Он пояснил, что в начале своей карьеры Кучма был ярким, работоспособным и умел слушать чужое мнение. По его словам, даже на первом президентском сроке с ним можно было работать, поскольку его интересовали не захват активов, а создание новой конституции Украины, демаркация границы и организация государственной службы.
"То есть в первые четыре года Кучма — это на 99% о государстве и очень редко о себе", — добавил политик.
"А изменился он с 1996 года и на втором сроке", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Табачник: Если бы Горбачев пригрозил Кравчуку тюрьмой, Украина вряд ли бы вышла из состава СССР" на сайте Украина.ру.
Пожар в Киево-Печерской лавре — что это было? Все подробности — в материале издания Украина.ру "Провокация для "Большой семерки": зачем Зеленскому удар по Киево-Печерской лавре".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛеонид КучмаУкраина.руГлавные новостиглавноеНовости Украиныновости Украина руДмитрий Табачникполитиквласти Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00"Пылают цеха и ангары": Россия кратно увеличила удары по логистике ВСУ под Харьковом — Алехин
05:45"Зеленскому на судьбу Гитлера рассчитывать не стоит": Бавырин про будущее киевского режима
05:33Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
05:30Эксперт: "После падения Купянска-Узлового часы группировки ВСУ на левом берегу Оскола сочтены"
05:15"Бросают в топку мелкие группы": ВСУ пытаются сбить темп наступления ВС РФ на Орехов — Онуфриенко
05:09Стали известны сроки получения ВМС США аналогов гиперзвуковых "Цирконов"
05:00"У Зеленского невозможно нащупать рассудок": политолог о том, почему с Украиной нельзя договориться
04:49Вэнс не летит в Швейцарию на подписание сделки с Ираном — Белый дом
04:45"100 тысяч наемников не наберут": Онуфриенко рассказал о провальной военной реформе Украины
04:30Удары ВСУ по логистике: эксперт про укрепление ПВО и уничтожение мостов через Днепр
04:27Венгрия смогла "уколоть" Украину в итоговом документе саммита ЕС
04:03Politico в последний момент отменило публикацию статьи Лаврова — МИД РФ
03:20Как в 41-м? Лидеры ЕС решили играть "ключевую роль" в урегулировании на Украине
02:50Лидеры стран ЕС впервые решили продлить санкции против России сразу на год вместо шести месяцев
02:12Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:13Рекордный налёт на Москву. Сводка событий 18 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:43Реальной целью европейских лидеров является не переговоры с РФ, а спасение режима Зеленского — Лавров
00:20США предупредили сограждан в России об угрозе атак на города. Другие новости к этому часу
21:00Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО
20:46"Душераздирающая трагедия": в Шервудском лесу погиб дуб Робин Гуда
Лента новостейМолния