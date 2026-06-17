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Куда армия РФ наносила удары с 14 по 15 июня

Куда армия РФ наносила удары с 14 по 15 июня - 17.06.2026 Украина.ру

Куда армия РФ наносила удары с 14 по 15 июня

Издание Украина.ру представляет информацию по нанесенным российской армией ударам за период с 14 по 15 июня 2026 года

2026-06-17T11:38

2026-06-17T11:38

2026-06-17T11:38

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ракетные удары по украине

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О других событиях с поле боя и не только — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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