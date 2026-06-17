Посол ЕС назвала срок для вступления Украины в Евросоюз - 17.06.2026 Украина.ру
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Посол ЕС назвала срок для вступления Украины в Евросоюз
Посол ЕС назвала срок для вступления Украины в Евросоюз - 17.06.2026 Украина.ру
Посол ЕС назвала срок для вступления Украины в Евросоюз
Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала 2030 год "жизнеспособным сроком" для вступления страны в ЕС, пишут украинские СМИ
2026-06-17T12:28
2026-06-17T15:00
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"Я считаю, что 2030 год — это очень жизнеспособный срок. Конечно, переговорные кластеры потребуют многих изменений, но сейчас мы говорим об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. И я думаю, что Украина к этому готова", — заявила Матернова.По ее словам, скорость завершения переговоров будет зависеть от "значительной законодательной и другой работы". Она также заявила, что открытие оставшихся кластеров уже этим летом стало бы "отличным" сценарием при наличии достаточной политической воли.Матернова добавила, что после открытия кластеров Киеву еще предстоит пройти "много согласований" и выполнить промежуточные ориентиры. В понедельник Евросоюз начал переговоры по основным аспектам вступления Украины и Молдавии. Церемония прошла в Люксембурге, где ЕС открыл первый из шести переговорных кластеров, которые страны-кандидаты должны пройти перед вступлением.На днях The Guardian со ссылкой на источники в ЕС писала, что Украина реализовала лишь 15 процентов реформ, согласованных с Евросоюзом. Решение о ее вступлении в ЕС будет носить сугубо политический характер, а не основываться на реальных достижениях. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
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Новости
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Новости, Украина, Киев, Молдавия, ЕС, Мир без границ

Посол ЕС назвала срок для вступления Украины в Евросоюз

12:28 17.06.2026 (обновлено: 15:00 17.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала 2030 год "жизнеспособным сроком" для вступления страны в ЕС, пишут украинские СМИ
"Я считаю, что 2030 год — это очень жизнеспособный срок. Конечно, переговорные кластеры потребуют многих изменений, но сейчас мы говорим об их открытии, то есть об официальных технических переговорах в конкретных сферах. И я думаю, что Украина к этому готова", — заявила Матернова.
По ее словам, скорость завершения переговоров будет зависеть от "значительной законодательной и другой работы". Она также заявила, что открытие оставшихся кластеров уже этим летом стало бы "отличным" сценарием при наличии достаточной политической воли.
Матернова добавила, что после открытия кластеров Киеву еще предстоит пройти "много согласований" и выполнить промежуточные ориентиры.
В понедельник Евросоюз начал переговоры по основным аспектам вступления Украины и Молдавии. Церемония прошла в Люксембурге, где ЕС открыл первый из шести переговорных кластеров, которые страны-кандидаты должны пройти перед вступлением.
На днях The Guardian со ссылкой на источники в ЕС писала, что Украина реализовала лишь 15 процентов реформ, согласованных с Евросоюзом. Решение о ее вступлении в ЕС будет носить сугубо политический характер, а не основываться на реальных достижениях.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
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