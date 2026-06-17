https://ukraina.ru/20260617/ssha-podarili-iranu-kontrol-nad-prolivom-kotoryy-teper-mozhet-paralizovat-mirovuyu-torgovlyu-1080305217.html

США "подарили" Ирану контроль над проливом, который теперь может парализовать мировую торговлю

США "подарили" Ирану контроль над проливом, который теперь может парализовать мировую торговлю - 17.06.2026 Украина.ру

США "подарили" Ирану контроль над проливом, который теперь может парализовать мировую торговлю

Американские разведывательные службы признали, что Соединенные Штаты совершили "крупнейший просчет эпохи", фактически передав Ирану контроль над Ормузским проливом и превратив его в оружие, которое может оказаться эффективнее ядерного. Об этом 17 июня сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками разведки

2026-06-17T12:25

2026-06-17T12:25

2026-06-17T12:25

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По данным телеканала, в ходе недавнего конфликта Тегеран не только продемонстрировал способность в любой момент полностью блокировать судоходство в проливе, но и сохранил большую часть своего военного арсенала для дальнейшего давления на мировую экономику.Американские разведчики также пришли к выводу, что Тегеран получил дополнительный рычаг влияния, показав способность наносить удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. При этом у Ирана сохранились ракеты, беспилотники, пусковые установки и сотни быстроходных катеров, предназначенных для минных постановок и перехвата судов.В случае срыва переговоров с США, по информации CNN, Тегеран рассматривает более жесткий сценарий: подключение йеменских хуситов для блокирования пролива Баб-эль-Мандеб, соединяющего Красное море с Индийским океаном. Одновременные проблемы в двух ключевых морских узлах могут, по мнению разведки, нанести тяжелый удар по мировой торговле и энергетическим рынкам.В статье подчеркивается, что Вашингтон недооценил готовность Ирана пойти на блокировку пролива во время конфликта. Теперь часть американских чиновников считает, что вероятность повторного использования Тегераном этого инструмента давления возросла. Источник CNN, участвовавший в военном планировании, назвал произошедшее "крупнейшим просчетом эпохи" для США, который станет предметом тщательного анализа. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

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сша

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