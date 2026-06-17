https://ukraina.ru/20260617/evropa-prosila-litsenzii-na-patriot-no-tramp-ne-reshilsya-peredat-tekhnologii-1080306451.html

Европа просила лицензии на Patriot, но Трамп не решился передать технологии

Европа просила лицензии на Patriot, но Трамп не решился передать технологии - 17.06.2026 Украина.ру

Европа просила лицензии на Patriot, но Трамп не решился передать технологии

Европейские страны обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой разрешить производство зенитных ракетных комплексов Patriot на своей территории. Об этом 17 июня написали украинские издания

2026-06-17T12:50

2026-06-17T12:50

2026-06-17T12:50

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дональд трамп

владимир зеленский

ии (искусственный интеллект)

мир без границ

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Однако, по информации издания "Суспильне" со ссылкой на источник, американский лидер не дал утвердительного ответа, лишь пообещав рассмотреть их запрос в будущем.Несмотря на громкие заявления по итогам саммита G7 о намерении увеличить военную поддержку Украины, включая поставки средств противовоздушной обороны, конкретных решений по развертыванию производства Patriot в Европе принято не было. Стороны лишь договорились продолжать диалог.Отказ Трампа дать немедленное согласие на производство "Пэтриотов" в Европе — серьезный удар по планам Киева и Брюсселя, которые рассчитывали нарастить поставки вооружений для украинской ПВО за счет переноса мощностей на континент.Ранее Владимир Зеленский неоднократно предлагал передать Украине лицензии на производство ракет для Patriot. Однако позиция Вашингтона остается неизменной: ключевые военные технологии, особенно касающиеся систем противоракетной обороны, США не намерены передавать даже своим ближайшим союзникам. Трамп, судя по всему, не готов рисковать американскими технологическими секретами даже ради спасения киевского режима. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июня.

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европа

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новости, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, ии (искусственный интеллект), мир без границ