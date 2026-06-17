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Глава Минобороны Украины рассказал об отношениях с главкомом ВСУ
Глава Минобороны Украины рассказал об отношениях с главкомом ВСУ - 17.06.2026 Украина.ру
Глава Минобороны Украины рассказал об отношениях с главкомом ВСУ
Острые дискуссии возникают между главкомом ВСУ и министром обороны Украины при принятии важных решений. Об этом в интервью ТСН заявил министр Михаил Федоров
2026-06-17T12:48
2026-06-17T12:48
2026-06-17T12:48
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"Он - главнокомандующий украинской армией, которая борется за независимость, других отношений быть не может. Мы в одной команде - команде Украины, команде президента", - цитирует министра издание сообщает РБК-Украина.Фёдоров признал, что при принятии важных решений между ним и главкомом ВСУ Александром Сырским возникают острые дискуссии и разногласия. Чаще всего они происходят при согласовании финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для воинских формирований."Мы можем жестко дискутировать о том или ином решении. Есть вопросы базового уровня... Где-то у нас могут возникать какие-то эмоции. Мы еще синхронизируемся", - пояснил Федоров.По его словам, такие рабочие процессы вполне нормальны для управления сложной структурой.Ранее издание сообщало, что вокруг министра обороны обостряются конфликты, а его отношения с Владимиром Зеленским "охладели". Источники издания отмечали, что между Федоровым и Сырским существует напряженность из-за того, что Минобороны пытается заходить в сферу полномочий Генштаба и ВСУ. "Кроме того, у Федорова и Сырского расходятся взгляды на ведение войны", - отметило украинское издание. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, михаил федоров, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны украины, всу, генштаб
Новости, Украина, Россия, Михаил Федоров, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, ВСУ, Генштаб
Глава Минобороны Украины рассказал об отношениях с главкомом ВСУ
Острые дискуссии возникают между главкомом ВСУ и министром обороны Украины при принятии важных решений. Об этом в интервью ТСН заявил министр Михаил Федоров
"Он - главнокомандующий украинской армией, которая борется за независимость, других отношений быть не может. Мы в одной команде - команде Украины, команде президента", - цитирует министра издание сообщает РБК-Украина.
Фёдоров признал, что при принятии важных решений между ним и главкомом ВСУ Александром Сырским возникают острые дискуссии и разногласия. Чаще всего они происходят при согласовании финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для воинских формирований.
"Мы можем жестко дискутировать о том или ином решении. Есть вопросы базового уровня... Где-то у нас могут возникать какие-то эмоции. Мы еще синхронизируемся", - пояснил Федоров.
По его словам, такие рабочие процессы вполне нормальны для управления сложной структурой.
Ранее издание сообщало, что вокруг министра обороны обостряются конфликты, а его отношения с Владимиром Зеленским "охладели". Источники издания отмечали, что между Федоровым и Сырским существует напряженность из-за того, что Минобороны пытается заходить в сферу полномочий Генштаба и ВСУ.
"Кроме того, у Федорова и Сырского расходятся взгляды на ведение войны", - отметило украинское издание.
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