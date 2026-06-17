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Глава Минобороны Украины рассказал об отношениях с главкомом ВСУ

Глава Минобороны Украины рассказал об отношениях с главкомом ВСУ - 17.06.2026 Украина.ру

Глава Минобороны Украины рассказал об отношениях с главкомом ВСУ

Острые дискуссии возникают между главкомом ВСУ и министром обороны Украины при принятии важных решений. Об этом в интервью ТСН заявил министр Михаил Федоров

2026-06-17T12:48

2026-06-17T12:48

2026-06-17T12:48

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"Он - главнокомандующий украинской армией, которая борется за независимость, других отношений быть не может. Мы в одной команде - команде Украины, команде президента", - цитирует министра издание сообщает РБК-Украина.Фёдоров признал, что при принятии важных решений между ним и главкомом ВСУ Александром Сырским возникают острые дискуссии и разногласия. Чаще всего они происходят при согласовании финансового обеспечения и распределения материальных ресурсов для воинских формирований."Мы можем жестко дискутировать о том или ином решении. Есть вопросы базового уровня... Где-то у нас могут возникать какие-то эмоции. Мы еще синхронизируемся", - пояснил Федоров.По его словам, такие рабочие процессы вполне нормальны для управления сложной структурой.Ранее издание сообщало, что вокруг министра обороны обостряются конфликты, а его отношения с Владимиром Зеленским "охладели". Источники издания отмечали, что между Федоровым и Сырским существует напряженность из-за того, что Минобороны пытается заходить в сферу полномочий Генштаба и ВСУ. "Кроме того, у Федорова и Сырского расходятся взгляды на ведение войны", - отметило украинское издание. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Торг уместен": сколько стоит лояльность Трампа для Зеленского? Хроника событий на утро 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, михаил федоров, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны украины, всу, генштаб