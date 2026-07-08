https://ukraina.ru/20260708/vk-mozhet-zanyat-mesto-telegram-abzalov-rasskazal-o-perspektivakh-rossiyskogo-messendzhera-1081172690.html

"VK может занять место Telegram": Абзалов рассказал о перспективах российского мессенджера

"VK может занять место Telegram": Абзалов рассказал о перспективах российского мессенджера - 08.07.2026 Украина.ру

"VK может занять место Telegram": Абзалов рассказал о перспективах российского мессенджера

После завершения конфликта Telegram столкнется с трудностями, так как рекламодателям станет сложнее заходить на платформу, а аудитория перейдет туда, где есть капитализация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-07-08T05:30

2026-07-08T05:30

2026-07-08T12:33

новости

украина

россия

дмитрий абзалов

telegram

украина.ру

вконтакте

главные новости

новости сво

новости россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101869/06/1018690694_0:346:3025:2048_1920x0_80_0_0_89903e656617457671ae6f4ab1e463ae.jpg

Отвечая на вопрос о судьбе Telegram в России, Абзалов заявил, что если военный конфликт на Украине закончится в этом году, Telegram будет сложно продолжать работу из-за рекламодателей. "Но я думаю, что если по базовому сценарию военный конфликт закончится в этом году, Telegram будет сложно, но по другой причине. Рекламодателям станет сложнее заходить в Telegram", — пояснил он.По мнению эксперта, основная масса аудитории уйдет на платформы с капитализацией. "Да, останется сегмент, который там будет находиться, но постепенно основная масса будет отваливаться и переходить на те платформы, где есть капитализация", — отметил политолог.Он также обратил внимание на перспективы мессенджера VK. "Если VK запустит нормальную схему капитализации, и в результате переговоров его вернут на App Store, то перспективы у него будут. Но какие-то послабления возможны после завершения переговорного трека", — уточнил эксперт.Абзалов подчеркнул, что сейчас основная часть интереса к Telegram связана с конфликтом на Украине, а в дальнейшем все будет определяться удобством использования и интеграцией с другими сервисами.Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.Украина стоит на пороге стратегического военного поражения и бесповоротно сместившийся военный баланс в пользу России исправить невозможно. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, дмитрий абзалов, telegram, украина.ру, вконтакте, главные новости, новости сво, новости россии, переговоры