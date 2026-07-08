"VK может занять место Telegram": Абзалов рассказал о перспективах российского мессенджера - 08.07.2026 Украина.ру
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"VK может занять место Telegram": Абзалов рассказал о перспективах российского мессенджера
"VK может занять место Telegram": Абзалов рассказал о перспективах российского мессенджера - 08.07.2026 Украина.ру
"VK может занять место Telegram": Абзалов рассказал о перспективах российского мессенджера
После завершения конфликта Telegram столкнется с трудностями, так как рекламодателям станет сложнее заходить на платформу, а аудитория перейдет туда, где есть капитализация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-07-08T05:30
2026-07-08T12:33
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Отвечая на вопрос о судьбе Telegram в России, Абзалов заявил, что если военный конфликт на Украине закончится в этом году, Telegram будет сложно продолжать работу из-за рекламодателей. "Но я думаю, что если по базовому сценарию военный конфликт закончится в этом году, Telegram будет сложно, но по другой причине. Рекламодателям станет сложнее заходить в Telegram", — пояснил он.По мнению эксперта, основная масса аудитории уйдет на платформы с капитализацией. "Да, останется сегмент, который там будет находиться, но постепенно основная масса будет отваливаться и переходить на те платформы, где есть капитализация", — отметил политолог.Он также обратил внимание на перспективы мессенджера VK. "Если VK запустит нормальную схему капитализации, и в результате переговоров его вернут на App Store, то перспективы у него будут. Но какие-то послабления возможны после завершения переговорного трека", — уточнил эксперт.Абзалов подчеркнул, что сейчас основная часть интереса к Telegram связана с конфликтом на Украине, а в дальнейшем все будет определяться удобством использования и интеграцией с другими сервисами.Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.Украина стоит на пороге стратегического военного поражения и бесповоротно сместившийся военный баланс в пользу России исправить невозможно. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, дмитрий абзалов, telegram, украина.ру, вконтакте, главные новости, новости сво, новости россии, переговоры
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Абзалов, Telegram, Украина.ру, Вконтакте, Главные новости, новости СВО, новости России, переговоры

"VK может занять место Telegram": Абзалов рассказал о перспективах российского мессенджера

05:30 08.07.2026 (обновлено: 12:33 08.07.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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После завершения конфликта Telegram столкнется с трудностями, так как рекламодателям станет сложнее заходить на платформу, а аудитория перейдет туда, где есть капитализация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Отвечая на вопрос о судьбе Telegram в России, Абзалов заявил, что если военный конфликт на Украине закончится в этом году, Telegram будет сложно продолжать работу из-за рекламодателей.
"Но я думаю, что если по базовому сценарию военный конфликт закончится в этом году, Telegram будет сложно, но по другой причине. Рекламодателям станет сложнее заходить в Telegram", — пояснил он.
По мнению эксперта, основная масса аудитории уйдет на платформы с капитализацией. "Да, останется сегмент, который там будет находиться, но постепенно основная масса будет отваливаться и переходить на те платформы, где есть капитализация", — отметил политолог.
Он также обратил внимание на перспективы мессенджера VK. "Если VK запустит нормальную схему капитализации, и в результате переговоров его вернут на App Store, то перспективы у него будут. Но какие-то послабления возможны после завершения переговорного трека", — уточнил эксперт.
Абзалов подчеркнул, что сейчас основная часть интереса к Telegram связана с конфликтом на Украине, а в дальнейшем все будет определяться удобством использования и интеграцией с другими сервисами.
Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.
Украина стоит на пороге стратегического военного поражения и бесповоротно сместившийся военный баланс в пользу России исправить невозможно. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армии" на сайте Украина.ру.
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