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Провал с Ираном заставил Трампа искать "success story" на Украине: политолог о новой стратегии США

Провал с Ираном заставил Трампа искать "success story" на Украине: политолог о новой стратегии США - 08.07.2026 Украина.ру

Провал с Ираном заставил Трампа искать "success story" на Украине: политолог о новой стратегии США

Трампу необходима история успеха на фоне конфликта с Ираном, но переговоры с Тегераном будут долгими и безрезультатными. Поэтому Украина становится главной картой, которую он сможет продать избирателям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-07-08T04:45

2026-07-08T04:45

2026-07-08T04:45

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Рассуждая о том, почему Киев считает свои позиции уверенными, Абзалов объяснил, что Украина становится главной картой для Дональда Трампа на фоне провала с Ираном.Политолог заявил, что президенту США необходима история успеха на фоне конфликта с Ираном. "Трамп сможет пересидеть промежуточные выборы и сохранить верхнюю палату парламента, но ему необходима success story на фоне конфликта с Ираном", — подчеркнул он.Переговоры с Тегераном, по его прогнозам, будут долгими, и рассчитывать на быстрый успех не стоит — Трампу придется отказаться от блокады Ормузского пролива из-за цен на бензин, хотя он и требует от Ирана шагов по атомной отрасли.Абзалов отметил, что кампанию против Кубы можно было проводить после Венесуэлы, но после Ирана это рискованно, тогда как Украина становится тем, что можно выгодно продать.Кроме того, эксперт обратил внимание на внутриполитическую стратегию американского лидера. "Трамп закрывает обещания, данные накануне своего президентского срока. Поэтому он продвинул закон об отмене налогов на чаевые и жестит с европейскими коллегами, показывая, что он нацелен на своего избирателя", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.О том, кто может стать следующим после крушения Украины, а также про опасность неконтролируемой эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.

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