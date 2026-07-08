"Ни в какой форме": Трамп не даст денег Украине, но будет продавать Киеву оружие — эксперт - 08.07.2026 Украина.ру
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"Ни в какой форме": Трамп не даст денег Украине, но будет продавать Киеву оружие — эксперт
"Ни в какой форме": Трамп не даст денег Украине, но будет продавать Киеву оружие — эксперт - 08.07.2026 Украина.ру
"Ни в какой форме": Трамп не даст денег Украине, но будет продавать Киеву оружие — эксперт
Трамп перед промежуточными выборами не будет давать Украине деньги, но продолжит продавать оружие. Его главная задача — показать, что он думает об Америке прежде всего, действуя исходя из финансовой составляющей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-07-08T05:45
2026-07-08T05:45
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Отвечая на вопрос о возможной неуправляемой эскалации, Абзалов заявил, что Трамп не будет давать Украине деньги, но продолжит продавать оружие, действуя исходя из финансовой составляющей.Политолог заявил, что Трамп перед выборами не станет предоставлять Украине финансовую помощь ни в каком виде, но торговля оружием продолжится. "Трамп перед выборами никаких денег давать никому не будет. Ни в какой форме. Он оружие может продавать, но денег давать не будет", — подчеркнул он.Главный приоритет американского президента — показать избирателям заботу об интересах США, поэтому он выводит контингенты из Европы, но все понимают, что поставки вооружений и разведданных Киеву не прекратятся.При этом Абзалов подчеркнул, что Трамп руководствуется финансовыми соображениями. "При этом все понимают, что поставки оружия и разведданных Украине продолжатся. Но Трамп действует прежде всего исходя из финансовой составляющей", — пояснил он.Кроме того, эксперт напомнил о смене внешнеполитических приоритетов Вашингтона: в 2027 году внимание переключится на Китай в связи с обострением вокруг Тайваня. "Кроме того, 2027 год будет посвящен Китаю, потому что вокруг Тайваня ожидается обострение в разных формах", — сообщил он, добавив, что такое развитие событий выгодно и Трампу, и Украине, которая стремится избежать новых ударов по энергосистеме в холодный период.Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.О том, кто может стать следующим после крушения Украины, а также про опасность неконтролируемой эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, китай, дональд трамп, тайвань, украина.ру, telegram, дмитрий абзалов, главные новости, главное, поставки, оружие, военная помощь, военная помощь украине, эскалация, украина.ру дзен
Новости, Украина, Китай, Дональд Трамп, Тайвань, Украина.ру, Telegram, Дмитрий Абзалов, Главные новости, главное, поставки, оружие, военная помощь, военная помощь Украине, эскалация, Украина.ру Дзен

"Ни в какой форме": Трамп не даст денег Украине, но будет продавать Киеву оружие — эксперт

05:45 08.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Трамп перед промежуточными выборами не будет давать Украине деньги, но продолжит продавать оружие. Его главная задача — показать, что он думает об Америке прежде всего, действуя исходя из финансовой составляющей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Отвечая на вопрос о возможной неуправляемой эскалации, Абзалов заявил, что Трамп не будет давать Украине деньги, но продолжит продавать оружие, действуя исходя из финансовой составляющей.
Политолог заявил, что Трамп перед выборами не станет предоставлять Украине финансовую помощь ни в каком виде, но торговля оружием продолжится. "Трамп перед выборами никаких денег давать никому не будет. Ни в какой форме. Он оружие может продавать, но денег давать не будет", — подчеркнул он.
Главный приоритет американского президента — показать избирателям заботу об интересах США, поэтому он выводит контингенты из Европы, но все понимают, что поставки вооружений и разведданных Киеву не прекратятся.
При этом Абзалов подчеркнул, что Трамп руководствуется финансовыми соображениями. "При этом все понимают, что поставки оружия и разведданных Украине продолжатся. Но Трамп действует прежде всего исходя из финансовой составляющей", — пояснил он.
Кроме того, эксперт напомнил о смене внешнеполитических приоритетов Вашингтона: в 2027 году внимание переключится на Китай в связи с обострением вокруг Тайваня.
"Кроме того, 2027 год будет посвящен Китаю, потому что вокруг Тайваня ожидается обострение в разных формах", — сообщил он, добавив, что такое развитие событий выгодно и Трампу, и Украине, которая стремится избежать новых ударов по энергосистеме в холодный период.
Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.
О том, кто может стать следующим после крушения Украины, а также про опасность неконтролируемой эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
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