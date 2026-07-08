Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды - 08.07.2026 Украина.ру
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Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды
Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды - 08.07.2026 Украина.ру
Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды
Силы и средства ПВО РФ с начала года сбили над территорией России не менее 68 515 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июля сообщает РИА Новости
2026-07-08T04:46
2026-07-08T04:46
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спецоперация
статистика
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Согласно подсчётам агентства, больше всего сбитых беспилотников за предыдущие месяцы пришлось на июнь — 17 832. В январе было уничтожено 5 394 БПЛА, в феврале — 5 989, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в мае — 14 195.За май и июнь российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа.Суточные рекорды распределились следующим образом: 17 мая над Россией были уничтожены 1054 беспилотника самолётного типа,18 июня — 992 БПЛА, 30 июня — 927, 6 июня — 911 и 4 июля — 893.Восьмого июля ежегодно отмечается День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили три украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Подробнее - в публикации Москва отражает атаку БПЛА, ракетная опасность и закрытые аэропорты в Подмосковье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, статистика, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, атака, угроза, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды

04:46 08.07.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Силы и средства ПВО РФ с начала года сбили над территорией России не менее 68 515 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июля сообщает РИА Новости
Согласно подсчётам агентства, больше всего сбитых беспилотников за предыдущие месяцы пришлось на июнь — 17 832. В январе было уничтожено 5 394 БПЛА, в феврале — 5 989, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в мае — 14 195.
За май и июнь российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа.
Суточные рекорды распределились следующим образом: 17 мая над Россией были уничтожены 1054 беспилотника самолётного типа,18 июня — 992 БПЛА, 30 июня — 927, 6 июня — 911 и 4 июля — 893.
Восьмого июля ежегодно отмечается День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили три украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Подробнее - в публикации Москва отражает атаку БПЛА, ракетная опасность и закрытые аэропорты в Подмосковье.
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