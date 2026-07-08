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Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды

Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды - 08.07.2026 Украина.ру

Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды

Силы и средства ПВО РФ с начала года сбили над территорией России не менее 68 515 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июля сообщает РИА Новости

2026-07-08T04:46

2026-07-08T04:46

2026-07-08T04:46

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Согласно подсчётам агентства, больше всего сбитых беспилотников за предыдущие месяцы пришлось на июнь — 17 832. В январе было уничтожено 5 394 БПЛА, в феврале — 5 989, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в мае — 14 195.За май и июнь российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа.Суточные рекорды распределились следующим образом: 17 мая над Россией были уничтожены 1054 беспилотника самолётного типа,18 июня — 992 БПЛА, 30 июня — 927, 6 июня — 911 и 4 июля — 893.Восьмого июля ежегодно отмечается День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили три украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Подробнее - в публикации Москва отражает атаку БПЛА, ракетная опасность и закрытые аэропорты в Подмосковье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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