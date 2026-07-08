https://ukraina.ru/20260708/sily-pvo-s-nachala-goda-sbili-nad-rossiey-ne-menee-68-tysyach-ukrainskikh-dronov-statistika-i-rekordy-1081185375.html
Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды
Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды - 08.07.2026 Украина.ру
Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды
Силы и средства ПВО РФ с начала года сбили над территорией России не менее 68 515 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июля сообщает РИА Новости
2026-07-08T04:46
2026-07-08T04:46
2026-07-08T04:46
украина.ру
россия
сво
спецоперация
статистика
минобороны рф
пво
бпла
атака бпла
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025915_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_157abef14a8d4b9b7128413167666847.jpg
Согласно подсчётам агентства, больше всего сбитых беспилотников за предыдущие месяцы пришлось на июнь — 17 832. В январе было уничтожено 5 394 БПЛА, в феврале — 5 989, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в мае — 14 195.За май и июнь российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа.Суточные рекорды распределились следующим образом: 17 мая над Россией были уничтожены 1054 беспилотника самолётного типа,18 июня — 992 БПЛА, 30 июня — 927, 6 июня — 911 и 4 июля — 893.Восьмого июля ежегодно отмечается День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили три украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Подробнее - в публикации Москва отражает атаку БПЛА, ракетная опасность и закрытые аэропорты в Подмосковье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025915_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_eea6c867e3cf3dd3259f5e60d957f89d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, сво, спецоперация, статистика, минобороны рф, пво, бпла, атака бпла, беспилотники, атака, угроза, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, статистика, Минобороны РФ, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, атака, угроза, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина
Силы ПВО с начала года сбили над Россией не менее 68 тысяч украинских дронов. Статистика и рекорды
Силы и средства ПВО РФ с начала года сбили над территорией России не менее 68 515 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 8 июля сообщает РИА Новости
Согласно подсчётам агентства, больше всего сбитых беспилотников за предыдущие месяцы пришлось на июнь — 17 832. В январе было уничтожено 5 394 БПЛА, в феврале — 5 989, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в мае — 14 195.
За май и июнь российские средства ПВО уничтожили 32 027 БПЛА, что составляет около 50% от их общего числа.
Суточные рекорды распределились следующим образом: 17 мая над Россией были уничтожены 1054 беспилотника самолётного типа,18 июня — 992 БПЛА, 30 июня — 927, 6 июня — 911 и 4 июля — 893.
Восьмого июля ежегодно отмечается День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что силы ПВО после полуночи сбили три украинских БПЛА, пытавшихся прорваться к Москве. Подробнее - в публикации Москва отражает атаку БПЛА, ракетная опасность и закрытые аэропорты в Подмосковье. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.