"Россия строит свой мессенджер по типу WeChat": Абзалов рассказал о будущем Telegram - 08.07.2026 Украина.ру
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"Россия строит свой мессенджер по типу WeChat": Абзалов рассказал о будущем Telegram
"Россия строит свой мессенджер по типу WeChat": Абзалов рассказал о будущем Telegram - 08.07.2026 Украина.ру
"Россия строит свой мессенджер по типу WeChat": Абзалов рассказал о будущем Telegram
Россия идет по пути создания собственного мессенджера и платформы, аналогичной WeChat, однако полного отказа от сервисов Google не будет. Telegram будет терять позиции, поскольку каждая страна стремится создать свои платформы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-07-08T04:30
2026-07-08T04:30
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Отвечая на вопрос о судьбе Telegram в России, Абзалов заявил, что страна идет по пути строительства своего мессенджера.Политолог заявил, что Россия идет по пути создания собственного мессенджера и платформы. "Российская Федерация идет по пути строительства своего мессенджера и своей платформы по типу китайского WeChat", — отметил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, полного отказа от сервисов Google не будет. "Но я сомневаюсь, что речь идет о том, чтобы избавиться от всех сервисов Google", — подчеркнул Абзалов.Он также обратил внимание на глобальные тренды. "На самом деле, Telegram начинают выпиливать во многих местах – в Индии, например, в Европе. Идет паспортизация интернета, деанонимизация. Постепенно Telegram будет терять позиции в целом. В каждой стране будут пытаться создать свой мессенджер или свою платформу", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.О том, кто может стать следующим после крушения Украины, а также про опасность неконтролируемой эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, дмитрий абзалов, telegram, google, украина.ру, новости россии, технологии, индия, главные новости, главное, эксперты, аналитики
Новости, Россия, Украина, Дмитрий Абзалов, Telegram, google, Украина.ру, новости России, технологии, Индия, Главные новости, главное, эксперты, аналитики

"Россия строит свой мессенджер по типу WeChat": Абзалов рассказал о будущем Telegram

04:30 08.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия идет по пути создания собственного мессенджера и платформы, аналогичной WeChat, однако полного отказа от сервисов Google не будет. Telegram будет терять позиции, поскольку каждая страна стремится создать свои платформы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Отвечая на вопрос о судьбе Telegram в России, Абзалов заявил, что страна идет по пути строительства своего мессенджера.
Политолог заявил, что Россия идет по пути создания собственного мессенджера и платформы. "Российская Федерация идет по пути строительства своего мессенджера и своей платформы по типу китайского WeChat", — отметил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, полного отказа от сервисов Google не будет. "Но я сомневаюсь, что речь идет о том, чтобы избавиться от всех сервисов Google", — подчеркнул Абзалов.
Он также обратил внимание на глобальные тренды. "На самом деле, Telegram начинают выпиливать во многих местах – в Индии, например, в Европе. Идет паспортизация интернета, деанонимизация. Постепенно Telegram будет терять позиции в целом. В каждой стране будут пытаться создать свой мессенджер или свою платформу", — пояснил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.
О том, кто может стать следующим после крушения Украины, а также про опасность неконтролируемой эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.
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