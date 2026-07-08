https://ukraina.ru/20260708/rossiya-stroit-svoy-messendzher-po-tipu-wechat-abzalov-rasskazal-o-buduschem-telegram-1081172084.html

"Россия строит свой мессенджер по типу WeChat": Абзалов рассказал о будущем Telegram

"Россия строит свой мессенджер по типу WeChat": Абзалов рассказал о будущем Telegram - 08.07.2026 Украина.ру

"Россия строит свой мессенджер по типу WeChat": Абзалов рассказал о будущем Telegram

Россия идет по пути создания собственного мессенджера и платформы, аналогичной WeChat, однако полного отказа от сервисов Google не будет. Telegram будет терять позиции, поскольку каждая страна стремится создать свои платформы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-07-08T04:30

2026-07-08T04:30

2026-07-08T04:30

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Отвечая на вопрос о судьбе Telegram в России, Абзалов заявил, что страна идет по пути строительства своего мессенджера.Политолог заявил, что Россия идет по пути создания собственного мессенджера и платформы. "Российская Федерация идет по пути строительства своего мессенджера и своей платформы по типу китайского WeChat", — отметил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, полного отказа от сервисов Google не будет. "Но я сомневаюсь, что речь идет о том, чтобы избавиться от всех сервисов Google", — подчеркнул Абзалов.Он также обратил внимание на глобальные тренды. "На самом деле, Telegram начинают выпиливать во многих местах – в Индии, например, в Европе. Идет паспортизация интернета, деанонимизация. Постепенно Telegram будет терять позиции в целом. В каждой стране будут пытаться создать свой мессенджер или свою платформу", — пояснил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России" на сайте Украина.ру.О том, кто может стать следующим после крушения Украины, а также про опасность неконтролируемой эскалации — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.

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