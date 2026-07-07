Ракетный удар нанесён по Одесской области. Новости СВО - 07.07.2026 Украина.ру
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Ракетный удар нанесён по Одесской области. Новости СВО
Ракетный удар нанесён по Одесской области. Новости СВО - 07.07.2026 Украина.ру
Ракетный удар нанесён по Одесской области. Новости СВО
Законные военные цели поражены в Одесской области. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-07T20:03
2026-07-07T20:03
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Ракетный удар нанесён по Одесской области — местные СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Затем местные каналы сообщили об ударе по порту, а очевидцы утверждают, что взрыв прогремел в Ильичёвске (укр. — Черноморске).Сообщалось также, что ракетный удар нанесён, предположительно, кассетной боевой частью в район крупной электрической подстанции "Усатово".Другие новости к этому часу:🟥 Ракетная опасность объявлена в Ростовской области;🟥 В Мелитополе объявлена тревога по БПЛА, работает ПВО;🟥 На Добропольском направлении ВС РФ занимают посадки к северу от Белицкого, сообщает тг-канал DivGen;🟥 Русские люди из окрестностей Константиновки дождались освободителей и были эвакуированы бойцами ВС РФ. Видео публикую тг-каналы;🟥 Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ нарушают планы противника, сообщает Минобороны РФ. Артиллеристы и операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады ликвидировали боевиков, пытавшихся закрепиться в Алексеево-Дружковке. Расчеты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии, уничтожив вражеские НРТК, сорвали логистику противника в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой: Дружковке, Алексеево-Дружковке, Куртовке.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, сводка сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, россия, одесская область, украина, украина.ру, константиновка, мирные жители, ракетные удары по украине
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Россия, Одесская область, Украина, Украина.ру, Константиновка, мирные жители, ракетные удары по Украине

Ракетный удар нанесён по Одесской области. Новости СВО

20:03 07.07.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Украина.ру
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Законные военные цели поражены в Одесской области. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
Ракетный удар нанесён по Одесской области — местные СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Затем местные каналы сообщили об ударе по порту, а очевидцы утверждают, что взрыв прогремел в Ильичёвске (укр. — Черноморске).
Сообщалось также, что ракетный удар нанесён, предположительно, кассетной боевой частью в район крупной электрической подстанции "Усатово".
Другие новости к этому часу:
🟥 Ракетная опасность объявлена в Ростовской области;
🟥 В Мелитополе объявлена тревога по БПЛА, работает ПВО;
🟥 На Добропольском направлении ВС РФ занимают посадки к северу от Белицкого, сообщает тг-канал DivGen;
🟥 Русские люди из окрестностей Константиновки дождались освободителей и были эвакуированы бойцами ВС РФ. Видео публикую тг-каналы;
🟥 Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ нарушают планы противника, сообщает Минобороны РФ.
Артиллеристы и операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады ликвидировали боевиков, пытавшихся закрепиться в Алексеево-Дружковке. Расчеты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии, уничтожив вражеские НРТК, сорвали логистику противника в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой: Дружковке, Алексеево-Дружковке, Куртовке.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
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