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Ракетный удар нанесён по Одесской области. Новости СВО

Ракетный удар нанесён по Одесской области. Новости СВО - 07.07.2026 Украина.ру

Ракетный удар нанесён по Одесской области. Новости СВО

Законные военные цели поражены в Одесской области. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-07T20:03

2026-07-07T20:03

2026-07-07T20:03

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Ракетный удар нанесён по Одесской области — местные СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Затем местные каналы сообщили об ударе по порту, а очевидцы утверждают, что взрыв прогремел в Ильичёвске (укр. — Черноморске).Сообщалось также, что ракетный удар нанесён, предположительно, кассетной боевой частью в район крупной электрической подстанции "Усатово".Другие новости к этому часу:🟥 Ракетная опасность объявлена в Ростовской области;🟥 В Мелитополе объявлена тревога по БПЛА, работает ПВО;🟥 На Добропольском направлении ВС РФ занимают посадки к северу от Белицкого, сообщает тг-канал DivGen;🟥 Русские люди из окрестностей Константиновки дождались освободителей и были эвакуированы бойцами ВС РФ. Видео публикую тг-каналы;🟥 Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ нарушают планы противника, сообщает Минобороны РФ. Артиллеристы и операторы БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады ликвидировали боевиков, пытавшихся закрепиться в Алексеево-Дружковке. Расчеты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии, уничтожив вражеские НРТК, сорвали логистику противника в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой: Дружковке, Алексеево-Дружковке, Куртовке.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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