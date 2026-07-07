Кондитерский король Украины предъявил счет ПВО, Геленджик готов к вывозу. Новости СВО - 07.07.2026 Украина.ру
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Кондитерский король Украины предъявил счет ПВО, Геленджик готов к вывозу. Новости СВО
Кондитерский король Украины предъявил счет ПВО, Геленджик готов к вывозу. Новости СВО - 07.07.2026 Украина.ру
Кондитерский король Украины предъявил счет ПВО, Геленджик готов к вывозу. Новости СВО
Украинские бизнесмены и политики поддерживают войну с Россией, критикуя состояние ПВО ВСУ. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-07T19:00
2026-07-07T19:00
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С начала суток на подлёте к Москве был сбит уже 53 БПЛА.Другие новости к этому часу:🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, — сообщает мэр;🟥 В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА;🟥 По оккупированному Запорожью вновь наносятся удары;🟥 Сняты ограничения в аэропорту Геленджика, — Росавиация;🟥 ВСУ сбросили суббоеприпасы на автодорогу Энергодар — Запорожская ТЭС, в результате наезда на один из них был подорван автомобиль, — сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. Также дрон атаковал гражданский автомобиль в самом Энергодаре, водитель тяжело ранен;🟦 В Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях начали вводить ограничения на режим работы АЗС. Во время воздушных тревог заправки теперь могут приостанавливать обслуживание клиентов;🟦 Российский омбудсмен Яна Лантратова и Минобороны установили за июнь судьбу 91 военнослужащего. По 342 обращениям семей военных удалось добиться положительных решений от госорганов;🟦 Бывший украинский президент и действующий экстремист Пётр Порошенко* сообщил, что мармеладный цех его "Рошена" был одной из главных целей ночной атаки ВС РФ на Киев 6 июля. Олигарх упрекнул украинское ПВО, что по их вине потерял мармеладный и крахмальный цеха, и предъявил счёт на более чем $172 миллиона, сообщают украинские СМИ.🟦 Положение нынешних руководителей Украины ухудшается с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Особенно опасно, когда европейские столицы провоцируют киевский режим на продолжение этой войны. Европейские страны все еще думают, что они могут стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.Он также отметил, что Россия достигает целей на поле боя и без ядерной эскалации.* - внесён в РФ в список террористов и экстремистовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, геленджик, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Украина, Геленджик, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация

Кондитерский король Украины предъявил счет ПВО, Геленджик готов к вывозу. Новости СВО

19:00 07.07.2026
 
© РИА НовостиАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости
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Украинские бизнесмены и политики поддерживают войну с Россией, критикуя состояние ПВО ВСУ. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
С начала суток на подлёте к Москве был сбит уже 53 БПЛА.

Другие новости к этому часу:

🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, — сообщает мэр;
🟥 В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА;

🟥 По оккупированному Запорожью вновь наносятся удары;

🟥 Сняты ограничения в аэропорту Геленджика, — Росавиация;
🟥 ВСУ сбросили суббоеприпасы на автодорогу Энергодар — Запорожская ТЭС, в результате наезда на один из них был подорван автомобиль, — сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. Также дрон атаковал гражданский автомобиль в самом Энергодаре, водитель тяжело ранен;
🟦 В Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях начали вводить ограничения на режим работы АЗС. Во время воздушных тревог заправки теперь могут приостанавливать обслуживание клиентов;
🟦 Российский омбудсмен Яна Лантратова и Минобороны установили за июнь судьбу 91 военнослужащего. По 342 обращениям семей военных удалось добиться положительных решений от госорганов;
🟦 Бывший украинский президент и действующий экстремист Пётр Порошенко* сообщил, что мармеладный цех его "Рошена" был одной из главных целей ночной атаки ВС РФ на Киев 6 июля. Олигарх упрекнул украинское ПВО, что по их вине потерял мармеладный и крахмальный цеха, и предъявил счёт на более чем $172 миллиона, сообщают украинские СМИ.
🟦 Положение нынешних руководителей Украины ухудшается с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Особенно опасно, когда европейские столицы провоцируют киевский режим на продолжение этой войны. Европейские страны все еще думают, что они могут стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
Он также отметил, что Россия достигает целей на поле боя и без ядерной эскалации.
* - внесён в РФ в список террористов и экстремистов
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
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СпецоперацияСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОРоссияУкраинаГеленджикДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина.руРосавиация
 
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