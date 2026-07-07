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Кондитерский король Украины предъявил счет ПВО, Геленджик готов к вывозу. Новости СВО

Кондитерский король Украины предъявил счет ПВО, Геленджик готов к вывозу. Новости СВО - 07.07.2026 Украина.ру

Кондитерский король Украины предъявил счет ПВО, Геленджик готов к вывозу. Новости СВО

Украинские бизнесмены и политики поддерживают войну с Россией, критикуя состояние ПВО ВСУ. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-07T19:00

2026-07-07T19:00

2026-07-07T19:00

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С начала суток на подлёте к Москве был сбит уже 53 БПЛА.Другие новости к этому часу:🟥 На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА, — сообщает мэр;🟥 В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА;🟥 По оккупированному Запорожью вновь наносятся удары;🟥 Сняты ограничения в аэропорту Геленджика, — Росавиация;🟥 ВСУ сбросили суббоеприпасы на автодорогу Энергодар — Запорожская ТЭС, в результате наезда на один из них был подорван автомобиль, — сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. Также дрон атаковал гражданский автомобиль в самом Энергодаре, водитель тяжело ранен;🟦 В Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях начали вводить ограничения на режим работы АЗС. Во время воздушных тревог заправки теперь могут приостанавливать обслуживание клиентов;🟦 Российский омбудсмен Яна Лантратова и Минобороны установили за июнь судьбу 91 военнослужащего. По 342 обращениям семей военных удалось добиться положительных решений от госорганов;🟦 Бывший украинский президент и действующий экстремист Пётр Порошенко* сообщил, что мармеладный цех его "Рошена" был одной из главных целей ночной атаки ВС РФ на Киев 6 июля. Олигарх упрекнул украинское ПВО, что по их вине потерял мармеладный и крахмальный цеха, и предъявил счёт на более чем $172 миллиона, сообщают украинские СМИ.🟦 Положение нынешних руководителей Украины ухудшается с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Особенно опасно, когда европейские столицы провоцируют киевский режим на продолжение этой войны. Европейские страны все еще думают, что они могут стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка", - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.Он также отметил, что Россия достигает целей на поле боя и без ядерной эскалации.* - внесён в РФ в список террористов и экстремистовБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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