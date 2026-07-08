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Ростислав Ищенко: "Конфликт начался не с Украины. И на Украине он не закончится"

Ростислав Ищенко: "Конфликт начался не с Украины. И на Украине он не закончится" - 08.07.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: "Конфликт начался не с Украины. И на Украине он не закончится"

Россия готова вступать в силовое противостояние с Западом — это показал бросок десантников на Приштину в 1999 году и война в Южной Осетии в 2008 году. Конфликт не с Украины начался. И на Украине он не закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-08T06:00

2026-07-08T06:00

2026-07-08T06:00

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Продолжая тему истории украинского конфликта, Ищенко напомнил о горячих столкновениях с Западом до Украины.Политолог напомнил, что столкновение России с Западом происходило и до Украины. "Во-первых, даже бросок десантников на Приштину продемонстрировал, что Россия готова вступать в силовое противостояние с Западом. Во-вторых, мы помним вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году", — пояснил он.По словам эксперта, эти события, как и конфликт на Украине, не меняли глобальной конфигурации. "И когда на Украине возник прокси-конфликт, от которого Россия отбивалась всеми четырьмя лапами, ничего нового не произошло", — отметил Ищенко.Он провел параллель с событиями 1943 года, чтобы объяснить, почему локальные успехи противника не меняют общий ход войны. "Это то же самое, как если бы мы с вами сидели в 1943 году и говорили: "О, немцы опять в наступление пошли". Они нашли слабое место и попытались там наступать. Потом они устроили там горячее столкновение. Но, повторюсь, глобальную конфигурацию это никак не поменяло", — подчеркнул эксперт.Ищенко подчеркнул, что нынешний конфликт Запада с Россией — лишь эпизод в длительной борьбе: он зародился задолго до Украины и на Украине не закончится.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Запад пытается заставить Россию сделать выбор между бесконечной войной и ядерной ничьей" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта — в материале "Игорь Кимаковский: Россия выбьет ВСУ из Донбасса за счет боеготовой пехоты и новых решений в части БПЛА" на сайте Украина.ру.

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