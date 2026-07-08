Лазеры и "микроволновки" против дронов: Измайлов о новой войне "щита и меча" - 08.07.2026 Украина.ру
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Лазеры и "микроволновки" против дронов: Измайлов о новой войне "щита и меча"
Лазеры и "микроволновки" против дронов: Измайлов о новой войне "щита и меча" - 08.07.2026 Украина.ру
Лазеры и "микроволновки" против дронов: Измайлов о новой войне "щита и меча"
Как только появится эффективный "щит" против БПЛА, наступление пойдет значительно быстрее. Война меча и щита продолжается, и теперь слово за средствами противодействия беспилотникам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2026-07-08T05:15
2026-07-08T11:38
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новости
россия
донбасс
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украина.ру
дроны
беспилотники
война
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Эксперт отметил, что беспилотная авиация изменила ход войны. "А что касается военно-технической части, то очевидно, что беспилотная авиация в нее грубо вмешалась" , — подчеркнул Измайлов.Он пояснил, что нынешняя ситуация с дронами напоминает ему события 2014-2015 годов, когда многие эксперты не ожидали полноценной артиллерийской войны в Донбассе. По его словам, появление войск беспилотных систем кардинально изменило ход боевых действий.Эксперт уверен, что решение будет найдено, и оно будет принципиально новым. "Эту проблему приходится решать и нам, и противнику. И она будет решена как-то по-новому. К примеру, американцы уже испытывают лазерное и микроволновое оружие против дронов. Может быть, это сработает", — предположил Измайлов.Он подчеркнул, что война меча и щита продолжается, и теперь слово за щитом. "Как только щит начнет бороться с этой беспилотной заразой, веселее пойдет все остальное", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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бпла, новости, россия, донбасс, олег измайлов, украина.ру, дроны, беспилотники, война, война на украине, оружие, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, военный эксперт, ии (искусственный интеллект)
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Лазеры и "микроволновки" против дронов: Измайлов о новой войне "щита и меча"

05:15 08.07.2026 (обновлено: 11:38 08.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныУкраинский дрон "Пекло" ("Ад")
Украинский дрон Пекло (Ад) - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Как только появится эффективный "щит" против БПЛА, наступление пойдет значительно быстрее. Война меча и щита продолжается, и теперь слово за средствами противодействия беспилотникам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Союза писателей России, руководитель телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Эксперт отметил, что беспилотная авиация изменила ход войны. "А что касается военно-технической части, то очевидно, что беспилотная авиация в нее грубо вмешалась" , — подчеркнул Измайлов.
Он пояснил, что нынешняя ситуация с дронами напоминает ему события 2014-2015 годов, когда многие эксперты не ожидали полноценной артиллерийской войны в Донбассе. По его словам, появление войск беспилотных систем кардинально изменило ход боевых действий.
Эксперт уверен, что решение будет найдено, и оно будет принципиально новым. "Эту проблему приходится решать и нам, и противнику. И она будет решена как-то по-новому. К примеру, американцы уже испытывают лазерное и микроволновое оружие против дронов. Может быть, это сработает", — предположил Измайлов.
Он подчеркнул, что война меча и щита продолжается, и теперь слово за щитом. "Как только щит начнет бороться с этой беспилотной заразой, веселее пойдет все остальное", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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БПЛАНовостиРоссияДонбассОлег ИзмайловУкраина.рудроныбеспилотникивойнавойна на Украинеоружиеновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОвоенный экспертИИ (искусственный интеллект)
 
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