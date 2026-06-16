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"США будут относиться к Ирану как к нормальной стране": Вэнс рассказал о совместном меморандуме

"США будут относиться к Ирану как к нормальной стране": Вэнс рассказал о совместном меморандуме - 16.06.2026 Украина.ру

"США будут относиться к Ирану как к нормальной стране": Вэнс рассказал о совместном меморандуме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал меморандум о взаимопонимании с Ираном коротким, общим, но важным документом. Об этом он 15 июня сказал в интервью телеканалу CNN

2026-06-16T01:08

2026-06-16T01:08

2026-06-16T01:10

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"Меморандум о взаимопонимании занимает около полутора страниц, так что это очень общий документ, но он был важной частью наших переговоров с иранцами", – сказал Вэнс.Он отметил, что меморандум определяет структуру будущих шагов, но ряд более сложных вопросов будет вынесен на следующий этап технических переговоров.По словам Вэнса, США будут относиться к Ирану как к нормальной стране, если Тегеран будет вести себя соответствующим образом.Президент США Дональд Трамп 15 июня подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан, 19 июня Ормузский пролив будет полностью открыт.Судя по всему, речь идет об электронном подписании меморандума. Ранее было объявлено о том, что официальное подписание документа состоится 19 июня в Швейцарии.Подробнее о перспективах развития ситуации на Ближнем Востоке на фоне празднования юбилея Трампа и "непослушания" Израиля - в материале Владимира Скачко Американо-иранская ширма-обманка. Соглашение о прекращении огня, которое есть и которого может не быть.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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