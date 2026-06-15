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Трамп пригрозил Макрону 100-процентными пошлинами
Трамп пригрозил Макрону 100-процентными пошлинами - 15.06.2026 Украина.ру
Трамп пригрозил Макрону 100-процентными пошлинами
Если Париж не отменит цифровой налог в 3 процента на американские технологические компании, Францию ждут разрушительные пошлины на американском рынке. Об этом президент США Дональд Трамп 15 июня заявил в интервью New York Post
2026-06-15T12:14
2026-06-15T12:14
2026-06-15T12:14
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"Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100 процентов на все шампанское и все вина, производимые во Франции", — предупредил американский лидер.По словам Трампа, Макрону достаточно просто отменить налог с продаж — и давление тут же исчезнет.О других событиях к этому часу – Америка сдала Украину? Киев и Европа устроили скандал с США прямо в ООН. Хроника событий на утро 15 июня на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, париж, франция, эммануэль макрон, дональд трамп, оон
Новости, США, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, ООН
Трамп пригрозил Макрону 100-процентными пошлинами
Если Париж не отменит цифровой налог в 3 процента на американские технологические компании, Францию ждут разрушительные пошлины на американском рынке. Об этом президент США Дональд Трамп 15 июня заявил в интервью New York Post
"Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100 процентов на все шампанское и все вина, производимые во Франции", — предупредил американский лидер.
По словам Трампа, Макрону достаточно просто отменить налог с продаж — и давление тут же исчезнет.