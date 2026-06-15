https://ukraina.ru/20260615/minoborony-ukrainy-poobeschalo-nachat-uvolnyat-samykh-opytnykh-boytsov-do-kontsa-goda-1080219206.html

Минобороны Украины пообещало начать увольнять самых опытных бойцов до конца года

Минобороны Украины пообещало начать увольнять самых опытных бойцов до конца года - 15.06.2026 Украина.ру

Минобороны Украины пообещало начать увольнять самых опытных бойцов до конца года

Украинское военное ведомство объявило о грядущей демобилизации военнослужащих с наибольшей выслугой. До конца года начнется постепенное увольнение тех, кто служит с 2014 и 2022 годов, об этом заявили в Министерстве обороны Украины

2026-06-15T13:06

2026-06-15T13:06

2026-06-15T13:06

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"Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете, тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек. Государство видит ценность того, что вы делаете", — подчеркнули в ведомстве.По словам чиновников, в первую очередь увольнения коснутся военнослужащих с наибольшим стажем и наибольшим временем, проведенным на боевых заданиях. Постановления уже приняты в пятницу, ждут подписи и публикации.Одновременно Минобороны отчиталось о повышении зарплат: бойцы на первой линии будут получать в среднем 300 тысяч гривен, базовое обеспечение выросло с 20 до 30 тысяч. Раненым обещают сохранять боевые выплаты в 100 тысяч гривен в течение 12 месяцев непрерывного лечения.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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