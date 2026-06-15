"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее - 15.06.2026 Украина.ру
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"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее
"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее - 15.06.2026 Украина.ру
"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее
В интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине как можно скорее, иначе через год он превратится в замороженное перемирие по корейскому образцу. Такое мнение высказал американский эксперт по международной безопасности Марк Эпископос, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа
2026-06-15T13:37
2026-06-15T13:37
новости
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россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
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"В интересах США сделать так, чтобы эта война завершилась урегулированием, способствующим реализации стратегических интересов США, а не допустить, чтобы через год она зашла в тупик и превратилась в "замороженное" перемирие по корейскому образцу", — написал он в соцсети X.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев для продвижения мирного процесса, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7. Об этом – в материале Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков

"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее

13:37 15.06.2026
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
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В интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине как можно скорее, иначе через год он превратится в замороженное перемирие по корейскому образцу. Такое мнение высказал американский эксперт по международной безопасности Марк Эпископос, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа
"В интересах США сделать так, чтобы эта война завершилась урегулированием, способствующим реализации стратегических интересов США, а не допустить, чтобы через год она зашла в тупик и превратилась в "замороженное" перемирие по корейскому образцу", — написал он в соцсети X.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев для продвижения мирного процесса, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7. Об этом – в материале Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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