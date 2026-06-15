МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/mid-vengrii-predupredil-o-riske-priostanovki-peregovorov-po-chlenstvu-kieva-v-es-1080220264.html
МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС
МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС - 15.06.2026 Украина.ру
МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС
Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) будут остановлены, если Киев не выполнит условия соглашения с Будапештом о восстановлении прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, предупредила глава МИД Венгрии Анита Орбан
2026-06-15T13:27
2026-06-15T13:27
новости
венгрия
киев
украина
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/86/1018928661_0:123:3203:1924_1920x0_80_0_0_c94fbc610134eeb22faca8cf286130d1.jpg
"Сегодня состоится открытие первого кластера переговоров с Украиной, которые будут касаться вопросов основных прав, демократии и верховенства закона. В этот процесс также вошло соглашение, достигнутое Венгрией и Украиной. Если Украина не выполнит его, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен", — подчеркнула дипломат.Орбан отметила, что Венгрия поддержит возможное вступление Украины в объединение только при условии проведения Киевом необходимых для этого реформ.Ранее одним из главных препятствий на пути Киева в ЕС оставалась позиция Венгрии. Будапешт на протяжении нескольких лет обвинял Киев в ограничении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, прежде всего в сфере образования, культуры и использования родного языка. В начале июня Киев и Будапешт объявили о достижении соглашения по вопросам защиты прав этнических венгров Закарпатья. После этого Венгрия согласилась на открытие первого переговорного кластера.Подробнее - в материале ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии на сайте Украина.ру.
венгрия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101892/86/1018928661_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_abab14cc19cd853b1f12e1dc77ea5cba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, киев, украина, украина.ру, ес
Новости, Венгрия, Киев, Украина, Украина.ру, ЕС

МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС

13:27 15.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) будут остановлены, если Киев не выполнит условия соглашения с Будапештом о восстановлении прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, предупредила глава МИД Венгрии Анита Орбан
"Сегодня состоится открытие первого кластера переговоров с Украиной, которые будут касаться вопросов основных прав, демократии и верховенства закона. В этот процесс также вошло соглашение, достигнутое Венгрией и Украиной. Если Украина не выполнит его, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен", — подчеркнула дипломат.
Орбан отметила, что Венгрия поддержит возможное вступление Украины в объединение только при условии проведения Киевом необходимых для этого реформ.
Ранее одним из главных препятствий на пути Киева в ЕС оставалась позиция Венгрии. Будапешт на протяжении нескольких лет обвинял Киев в ограничении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, прежде всего в сфере образования, культуры и использования родного языка.
В начале июня Киев и Будапешт объявили о достижении соглашения по вопросам защиты прав этнических венгров Закарпатья. После этого Венгрия согласилась на открытие первого переговорного кластера.
Подробнее - в материале ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияКиевУкраинаУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:08ВСУ больше не рискуют запускать "Бабу-ягу": русские дроны-перехватчики устроили охоту
13:59ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО
13:47Разведка США разоблачила киевский режим
13:44Войска окружают Славянск, Краматорск и Дружковку: политолог о наступлении ВС РФ в Донбассе
13:44Лавров рассказал о просчитавшихся недругах России, Гаити гибнет из-за бандитизма. Новости к этому часу
13:37"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее
13:27МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС
13:23Дети из воссоединнёных регионов – в Кремле. 15 июня, утренний эфир
13:21"Киевскую хунту натравят на Белоруссию": в МИДе раскрыли новый план Запада
13:07В ДНР открыли памятник бойцам, павшим в ходе СВО: новости из новых регионов России
13:06Минобороны Украины пообещало начать увольнять самых опытных бойцов до конца года
13:00Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июня
12:59Глава дипломатии ЕС после попадания ракеты Patriot ПВО ВСУ в Киево-Печерскую лавру обвинила Россию
12:48Европа - прилежный ученик. Киселев о "курсе русофобии" на Западе
12:41Путин поздравил председателя КНР как "дорогого друга". Главное к этому часу
12:26ВСУ несут потери в зоне СВО и атакуют мирных жителей регионов России. Новости СВО
12:14Трамп пригрозил Макрону 100-процентными пошлинами
12:10МИД РФ: США стремятся участвовать в урегулировании украинского кризиса и имеют рычаги давления на Киев
12:05"По террористам надо бить постоянно": Решетников про ужесточение ударов возмездия по Украине
11:50"Попали в цель": Зеленский закатил истерику после удара возмездия России и потребовал от G7 больше оружия
Лента новостейМолния