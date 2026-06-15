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МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС

МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС - 15.06.2026 Украина.ру

МИД Венгрии предупредил о риске приостановки переговоров по членству Киева в ЕС

Переговоры о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС) будут остановлены, если Киев не выполнит условия соглашения с Будапештом о восстановлении прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье, предупредила глава МИД Венгрии Анита Орбан

2026-06-15T13:27

2026-06-15T13:27

2026-06-15T13:27

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"Сегодня состоится открытие первого кластера переговоров с Украиной, которые будут касаться вопросов основных прав, демократии и верховенства закона. В этот процесс также вошло соглашение, достигнутое Венгрией и Украиной. Если Украина не выполнит его, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен", — подчеркнула дипломат.Орбан отметила, что Венгрия поддержит возможное вступление Украины в объединение только при условии проведения Киевом необходимых для этого реформ.Ранее одним из главных препятствий на пути Киева в ЕС оставалась позиция Венгрии. Будапешт на протяжении нескольких лет обвинял Киев в ограничении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, прежде всего в сфере образования, культуры и использования родного языка. В начале июня Киев и Будапешт объявили о достижении соглашения по вопросам защиты прав этнических венгров Закарпатья. После этого Венгрия согласилась на открытие первого переговорного кластера.Подробнее - в материале ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии на сайте Украина.ру.

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