"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму - 15.06.2026 Украина.ру
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"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму
"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму - 15.06.2026 Украина.ру
"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму
Удары по Крыму вписываются в стратегию Украины, хотя сама стратегия публично не оглашена. Зеленский понимает, что ситуация на Украине близка к краху — по финансам, разрушениям и ЖКХ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
2026-06-15T14:50
2026-06-15T14:50
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Журналист поинтересовался, в чём смысл ударов по Крыму: это осмысленная стратегия Украины или хаотичные действия по принципу "круши-ломай". Отвечая на вопрос, Богачёв заявил, что стратегия у Киева есть, но официально она не оглашена, а внутренняя ситуация на Украине близка к краху."Удары по Крыму действительно вписываются в стратегию Украины. Другой вопрос, а что такое стратегия. Стратегия – это четкое понимание у элиты и общества относительно того, как должно жить твое государство. На Украине эта стратегия не оглашена. Мы судим о ней только по отдельным фактам, которые складываются в последовательную цепь событий", — заявил Богачёв.По словам эксперта, при этом нужно понимать, какова сейчас внутренняя ситуация на Украине. "Расширяется зона принудительной эвакуации. Железнодорожная и автомобильная система не ремонтируется. Зеленский понимает, что ситуация на Украине близка к краху — и по финансам, и по разрушениям, и по ЖКХ", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, крым, украина.ру, удары, главные новости, главное, новости украины, новости украина ру, стратегии, жкх, сво, сводка сво, новости сво россия, дзен новости сво, ракетный удар, война, война на украине
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Крым, Украина.ру, удары, Главные новости, главное, Новости Украины, новости Украина ру, стратегии, ЖКХ, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, ракетный удар, война, война на Украине

"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму

14:50 15.06.2026
 
© Фото : Володимир Зеленський / Перейти в фотобанкВСУ Зеленский
ВСУ Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Володимир Зеленський
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Удары по Крыму вписываются в стратегию Украины, хотя сама стратегия публично не оглашена. Зеленский понимает, что ситуация на Украине близка к краху — по финансам, разрушениям и ЖКХ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
Журналист поинтересовался, в чём смысл ударов по Крыму: это осмысленная стратегия Украины или хаотичные действия по принципу "круши-ломай".
Отвечая на вопрос, Богачёв заявил, что стратегия у Киева есть, но официально она не оглашена, а внутренняя ситуация на Украине близка к краху.
"Удары по Крыму действительно вписываются в стратегию Украины. Другой вопрос, а что такое стратегия. Стратегия – это четкое понимание у элиты и общества относительно того, как должно жить твое государство. На Украине эта стратегия не оглашена. Мы судим о ней только по отдельным фактам, которые складываются в последовательную цепь событий", — заявил Богачёв.
По словам эксперта, при этом нужно понимать, какова сейчас внутренняя ситуация на Украине. "Расширяется зона принудительной эвакуации. Железнодорожная и автомобильная система не ремонтируется. Зеленский понимает, что ситуация на Украине близка к краху — и по финансам, и по разрушениям, и по ЖКХ", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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