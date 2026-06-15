https://ukraina.ru/20260615/zelenskiy-ponimaet-chto-situatsiya-blizka-k-krakhu-politolog-pro-smysl-udarov-ukrainy-po-krymu-1080224673.html

"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму

"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму - 15.06.2026 Украина.ру

"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму

Удары по Крыму вписываются в стратегию Украины, хотя сама стратегия публично не оглашена. Зеленский понимает, что ситуация на Украине близка к краху — по финансам, разрушениям и ЖКХ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв

2026-06-15T14:50

2026-06-15T14:50

2026-06-15T14:50

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Журналист поинтересовался, в чём смысл ударов по Крыму: это осмысленная стратегия Украины или хаотичные действия по принципу "круши-ломай". Отвечая на вопрос, Богачёв заявил, что стратегия у Киева есть, но официально она не оглашена, а внутренняя ситуация на Украине близка к краху."Удары по Крыму действительно вписываются в стратегию Украины. Другой вопрос, а что такое стратегия. Стратегия – это четкое понимание у элиты и общества относительно того, как должно жить твое государство. На Украине эта стратегия не оглашена. Мы судим о ней только по отдельным фактам, которые складываются в последовательную цепь событий", — заявил Богачёв.По словам эксперта, при этом нужно понимать, какова сейчас внутренняя ситуация на Украине. "Расширяется зона принудительной эвакуации. Железнодорожная и автомобильная система не ремонтируется. Зеленский понимает, что ситуация на Украине близка к краху — и по финансам, и по разрушениям, и по ЖКХ", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.

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