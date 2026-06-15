Игра в поддавки: МВФ меняет позицию по финансированию Украины, но не все так просто - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/igra-v-poddavki-mvf-menyaet-pozitsiyu-po-finansirovaniyu-ukrainy-no-ne-vse-tak-prosto-1080222380.html
Игра в поддавки: МВФ меняет позицию по финансированию Украины, но не все так просто
Игра в поддавки: МВФ меняет позицию по финансированию Украины, но не все так просто - 15.06.2026 Украина.ру
Игра в поддавки: МВФ меняет позицию по финансированию Украины, но не все так просто
Нацбанк Украины сообщил о достижении договорённости с МВФ о выделении нового транша кредитной программы, несмотря на неспособность Верховной Рады принять часть законопроектов-условий для выделения финансирования. Казалось бы, вот они, примеры победы упорных депутатов над иностранными клерками, требовавшими поднять налоги. Оно так, но есть нюанс
2026-06-15T14:54
2026-06-15T15:52
эксклюзив
верховная рада
мвф
сергей лавров
украина
россия
сша
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076875471_0:14:800:464_1920x0_80_0_0_55d5c3d121a19471dba9c1367a70a70a.jpg
Принципы vs гибкостьГлавное, что необходимо понимать в контексте выделения МВФ кредита любому национальному правительству, — это базовые принципы предоставления финансирования. Таких принципов всего 4.Первый — национальная принадлежность реформ: каждая страна сама разрабатывает и поддерживает программу реформ.Второй — лаконичность и ясность: условия предоставления денег должны ограничиваться лишь теми мерами, которые критически важны для достижения макроэкономических целей программы.Третий — адаптация: программа должна учитывать экономические и социальные реалии конкретной страны.Четвёртый — ориентация на результат: допускается целевое кредитование.Эти принципы не новы, прописаны в документе "Руководящие принципы по условиям" (Guidelines on Conditionality), которые Исполнительный совет МВФ принял почти четверть века назад — 25 сентября 2002 года. А в "Руководящие принципы" пункт о национальной принадлежности реформ "перекочевал" из документа под названием Strengthening Country Ownership of Fund-Supported Programs от декабря 2001 года.И так как эти принципы не меняются десятилетиями и являются базой для МВФ, руководство Фонда их не комментирует — всё равно они известны всем взаимодействующим с МВФ чиновникам.Объём выделяемых средств по умолчанию ограничен 75% от квоты страны в МВФ. Для понимания: размер квоты Украины в МВФ составляет 2,011 млрд СДР (Special Drawing Rights — внутренняя валюта МВФ), а квота России превышает 12 млрд СДР. Один СДР равен 1,4 доллара США.Средства выделяются не сразу, а траншами, каждый из которых привязан к выполнению критериев, а они тоже прописаны.Предшествует выделению денег выполнение предварительных мер (Prior Actions): эти меры — они могут быть разными — национальное правительство должно выполнить ещё до получения первого транша.После получения первых денег правительство должно обеспечить выполнение количественных показателей (Quantitative Performance Criteria). Опять же, они бывают разными: от установления лимитов на государственные заимствования и поддержания необходимого уровня международных резервов до ограничения эмиссии национальной валюты. Неисполнение количественных показателей приводит к приостановке выделения денег.Для тяжёлых случаев Фонд может прибегнуть к выдвижению качественных, а не количественных, требований — они называются "структурными маяками" (Structural Benchmarks) — в виде институциональных реформ (приватизация, создание вертикали антикоррупционных органов, реформа таможенных и налоговых органов).В особо тяжёлых условиях — например, отсутствия полных и достоверных статистических данных (предположим, у национального правительства беда с органами статистики и актуальной статистической информацией) — в логике принципа ориентации на результат допускается выделение средств с ориентацией на результат (Indicative Targets).Политика vs экономикаКак видно, принципы, которыми руководствуется МВФ при сотрудничестве с другими странами, с одной стороны, достаточно жёсткие — видны количественные и качественные критерии, — а с другой стороны, достаточно гибкие, так как предполагают индивидуальный подход. Поэтому при взаимодействии с Фондом формируются две информационные реальности.В первой — национальной — МВФ является организацией, воплощающей в себе вселенское зло, принуждающее власти к проведению "шоковых" реформ, повышению тарифов и реформ, которые принято брать в кавычки. Во второй реальности — международной — доминирует простая логика: если вы такие успешные, а ваши правовые институты такие справедливые, то почему же вы такие бедные?Поэтому рассматривать МВФ нужно как специфический банк для государств. Но если рядовой заёмщик — физическое или юридическое лицо — крупному коммерческому банку никаких условий диктовать не может в принципе, то государство является субъектом международного права с суверенитетом и иммунитетом.Именно поэтому в документах МВФ прописан принцип национальной принадлежности реформ: Фонд формально не имеет права указывать национальному правительству, какие реформы оно должно проводить ради получения денег.Но реальность несколько сложнее её формального отражения в документах, так как национальные правительства и чиновники, включая лиц, принимающих решения, формируются как личности и работают не в сферическом вакууме.Во-первых, они учатся по мейнстримным учебникам по типу "Экономикс" Макконнелла и Брю, то есть их учат не просто разговаривать на одном языке со всеми, но и думать так, как думают все, включая клерков МВФ.Во-вторых, в большинстве стран при министерствах и ведомствах хватает разных экспертных советов и НКО, которые занимаются разработкой черновиков законопроектов, лоббированием интересов национального и транснационального капиталов и прочими видами активности разной степени полезности.Поэтому отнюдь не всегда национальные реформы действительно являются национальными.Принципиальный отход от принциповТеперь стоит вернуться к Украине, которая доказывает одновременно как принципиальность МВФ, так и его беспринципность — не зря же в его базовых документах прописана возможность проявлять гибкость и отталкиваться от принципа ориентации на результат. Украина как раз пример того, как Фонд соединяет жесткий подход с ориентацией на результат, а многие "навязанные" Фондом "реформы" являются на самом деле не чем иным, как национальной инициативой.Фонд финансирует Украину исключительно по политическим причинам и в первом полугодии 2026 года является единственным стабильным кредитором. Поэтому глава МИД России Сергей Лавров в мае 2026 года вполне резонно отмечал, что Украина за последние три-четыре года превысила свою квоту по кредитам МВФ в шесть раз (её квота — 2,8 млрд долларов).Фонд не выдвигает конкретных количественных показателей "реформ", которые должен принять Киев — МВФ всё равно, насколько повысят ставку конкретного налога, ему важно добиться сведения дебета и кредита, а также гарантировать возврат выделенных средств.Поэтому различные людоедские инициативы исходят из недр национального правительства, которому важно получить деньги от Фонда, так как без них свести дебет с кредитом ещё сложнее, а прекращение сотрудничества с МВФ станет признаком резкой деградации обстановки на Украине и сигналом к быстрому сворачиванию контактов с киевской властью для других стран-доноров.А вот качественными "реформами" всё куда проще: МВФ солидарен с ЕС и продвигает любые шаги, направленные на ограничение остатков (точнее, останков) украинского суверенитета, так как не разделяет принцип "Техас грабят техасцы" из фильма "Великолепная семёрка". Украину должны грабить транснационалы, а не местная олигархия.Ограбят, но иначеКроме того, ни о какой победе здравого смысла в контексте очередного пересмотра условий сотрудничества речи не идёт: Украину ограбят, но иным способом. Именно поэтому МВФ требует от киевской власти подготовить "дорожную карту постепенной либерализации энергетического рынка и отхода от текущей системы заниженных коммунальных тарифов, которая истощает государственные компании".И по данному вопросу у МВФ, киевской власти, менеджеров госкомпаний и их реального руководства в лице "кураторов" полный консенсус. Повышение тарифов неизбежно и легко обосновывается (Россия виновата), просто администрируется и надёжно собирается (не оплатишь — отключим). А ещё после 2014 года коммунальные тарифы стали квазиналогом: от уплаты НДФЛ до массовой бусификации, повысившей привлекательность брони, можно было уклониться (в том числе через выплату зарплаты в конверте), а от оплаты коммунальных услуг уклониться куда сложнее. Поэтому ещё со времён Петра Порошенко* киевская власть "кормится" с коммунальных тарифов. Теперь с них будет кормиться ещё и МВФ.А мнение простых граждан никто не спрашивал: они в этих условиях должны оплачивать банкет.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаРазведка США разоблачила киевский режим
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076875471_82:0:718:477_1920x0_80_0_0_6fddf36be625beae011c085e8a526019.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, верховная рада, мвф, сергей лавров, украина, россия, сша, ес, украина.ру
Эксклюзив, Верховная Рада, МВФ, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, ЕС, Украина.ру

Игра в поддавки: МВФ меняет позицию по финансированию Украины, но не все так просто

14:54 15.06.2026 (обновлено: 15:52 15.06.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
Нацбанк Украины сообщил о достижении договорённости с МВФ о выделении нового транша кредитной программы, несмотря на неспособность Верховной Рады принять часть законопроектов-условий для выделения финансирования. Казалось бы, вот они, примеры победы упорных депутатов над иностранными клерками, требовавшими поднять налоги. Оно так, но есть нюанс
Принципы vs гибкость
Главное, что необходимо понимать в контексте выделения МВФ кредита любому национальному правительству, — это базовые принципы предоставления финансирования. Таких принципов всего 4.
Первый — национальная принадлежность реформ: каждая страна сама разрабатывает и поддерживает программу реформ.
Второй — лаконичность и ясность: условия предоставления денег должны ограничиваться лишь теми мерами, которые критически важны для достижения макроэкономических целей программы.
Третий — адаптация: программа должна учитывать экономические и социальные реалии конкретной страны.
Четвёртый — ориентация на результат: допускается целевое кредитование.
Эти принципы не новы, прописаны в документе "Руководящие принципы по условиям" (Guidelines on Conditionality), которые Исполнительный совет МВФ принял почти четверть века назад — 25 сентября 2002 года. А в "Руководящие принципы" пункт о национальной принадлежности реформ "перекочевал" из документа под названием Strengthening Country Ownership of Fund-Supported Programs от декабря 2001 года.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
И так как эти принципы не меняются десятилетиями и являются базой для МВФ, руководство Фонда их не комментирует — всё равно они известны всем взаимодействующим с МВФ чиновникам.
Объём выделяемых средств по умолчанию ограничен 75% от квоты страны в МВФ. Для понимания: размер квоты Украины в МВФ составляет 2,011 млрд СДР (Special Drawing Rights — внутренняя валюта МВФ), а квота России превышает 12 млрд СДР. Один СДР равен 1,4 доллара США.
Средства выделяются не сразу, а траншами, каждый из которых привязан к выполнению критериев, а они тоже прописаны.
Предшествует выделению денег выполнение предварительных мер (Prior Actions): эти меры — они могут быть разными — национальное правительство должно выполнить ещё до получения первого транша.
После получения первых денег правительство должно обеспечить выполнение количественных показателей (Quantitative Performance Criteria). Опять же, они бывают разными: от установления лимитов на государственные заимствования и поддержания необходимого уровня международных резервов до ограничения эмиссии национальной валюты. Неисполнение количественных показателей приводит к приостановке выделения денег.
Для тяжёлых случаев Фонд может прибегнуть к выдвижению качественных, а не количественных, требований — они называются "структурными маяками" (Structural Benchmarks) — в виде институциональных реформ (приватизация, создание вертикали антикоррупционных органов, реформа таможенных и налоговых органов).
В особо тяжёлых условиях — например, отсутствия полных и достоверных статистических данных (предположим, у национального правительства беда с органами статистики и актуальной статистической информацией) — в логике принципа ориентации на результат допускается выделение средств с ориентацией на результат (Indicative Targets).
Политика vs экономика
Как видно, принципы, которыми руководствуется МВФ при сотрудничестве с другими странами, с одной стороны, достаточно жёсткие — видны количественные и качественные критерии, — а с другой стороны, достаточно гибкие, так как предполагают индивидуальный подход. Поэтому при взаимодействии с Фондом формируются две информационные реальности.
В первой — национальной — МВФ является организацией, воплощающей в себе вселенское зло, принуждающее власти к проведению "шоковых" реформ, повышению тарифов и реформ, которые принято брать в кавычки. Во второй реальности — международной — доминирует простая логика: если вы такие успешные, а ваши правовые институты такие справедливые, то почему же вы такие бедные?
Поэтому рассматривать МВФ нужно как специфический банк для государств. Но если рядовой заёмщик — физическое или юридическое лицо — крупному коммерческому банку никаких условий диктовать не может в принципе, то государство является субъектом международного права с суверенитетом и иммунитетом.
Именно поэтому в документах МВФ прописан принцип национальной принадлежности реформ: Фонд формально не имеет права указывать национальному правительству, какие реформы оно должно проводить ради получения денег.
Но реальность несколько сложнее её формального отражения в документах, так как национальные правительства и чиновники, включая лиц, принимающих решения, формируются как личности и работают не в сферическом вакууме.
Во-первых, они учатся по мейнстримным учебникам по типу "Экономикс" Макконнелла и Брю, то есть их учат не просто разговаривать на одном языке со всеми, но и думать так, как думают все, включая клерков МВФ.
Во-вторых, в большинстве стран при министерствах и ведомствах хватает разных экспертных советов и НКО, которые занимаются разработкой черновиков законопроектов, лоббированием интересов национального и транснационального капиталов и прочими видами активности разной степени полезности.
Поэтому отнюдь не всегда национальные реформы действительно являются национальными.
Принципиальный отход от принципов
Теперь стоит вернуться к Украине, которая доказывает одновременно как принципиальность МВФ, так и его беспринципность — не зря же в его базовых документах прописана возможность проявлять гибкость и отталкиваться от принципа ориентации на результат. Украина как раз пример того, как Фонд соединяет жесткий подход с ориентацией на результат, а многие "навязанные" Фондом "реформы" являются на самом деле не чем иным, как национальной инициативой.
Фонд финансирует Украину исключительно по политическим причинам и в первом полугодии 2026 года является единственным стабильным кредитором. Поэтому глава МИД России Сергей Лавров в мае 2026 года вполне резонно отмечал, что Украина за последние три-четыре года превысила свою квоту по кредитам МВФ в шесть раз (её квота — 2,8 млрд долларов).
Фонд не выдвигает конкретных количественных показателей "реформ", которые должен принять Киев — МВФ всё равно, насколько повысят ставку конкретного налога, ему важно добиться сведения дебета и кредита, а также гарантировать возврат выделенных средств.
Поэтому различные людоедские инициативы исходят из недр национального правительства, которому важно получить деньги от Фонда, так как без них свести дебет с кредитом ещё сложнее, а прекращение сотрудничества с МВФ станет признаком резкой деградации обстановки на Украине и сигналом к быстрому сворачиванию контактов с киевской властью для других стран-доноров.
А вот качественными "реформами" всё куда проще: МВФ солидарен с ЕС и продвигает любые шаги, направленные на ограничение остатков (точнее, останков) украинского суверенитета, так как не разделяет принцип "Техас грабят техасцы" из фильма "Великолепная семёрка". Украину должны грабить транснационалы, а не местная олигархия.
Ограбят, но иначе
Кроме того, ни о какой победе здравого смысла в контексте очередного пересмотра условий сотрудничества речи не идёт: Украину ограбят, но иным способом. Именно поэтому МВФ требует от киевской власти подготовить "дорожную карту постепенной либерализации энергетического рынка и отхода от текущей системы заниженных коммунальных тарифов, которая истощает государственные компании".
И по данному вопросу у МВФ, киевской власти, менеджеров госкомпаний и их реального руководства в лице "кураторов" полный консенсус. Повышение тарифов неизбежно и легко обосновывается (Россия виновата), просто администрируется и надёжно собирается (не оплатишь — отключим).
А ещё после 2014 года коммунальные тарифы стали квазиналогом: от уплаты НДФЛ до массовой бусификации, повысившей привлекательность брони, можно было уклониться (в том числе через выплату зарплаты в конверте), а от оплаты коммунальных услуг уклониться куда сложнее. Поэтому ещё со времён Петра Порошенко* киевская власть "кормится" с коммунальных тарифов. Теперь с них будет кормиться ещё и МВФ.
А мнение простых граждан никто не спрашивал: они в этих условиях должны оплачивать банкет.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Разведка США разоблачила киевский режим
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВерховная РадаМВФСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:00"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином
15:50Дмитрий Бавырин: Россия не победит в войне на Украине, пока не усилит ПВО и не начнет охоту на Зеленского
15:45 "Может оказать решающее влияние": взятие высот под Купянском предопределит исход битвы
15:39Лавинообразная эвакуация: Киев срочно вывозит всё что можно из краматорско-славянской агломерации
15:34Люфтваффе снова планирует налёты на Москву
15:34Первая удачная сделка Трампа: будет ли мир на Ближнем Востоке
15:08Макрон обвинил Россию в ударе по Киево-Печерской лавре
15:02Германия соскучилась по нацистским эмблемам и проявляет "нацистские инстинкты" - Лавров
14:54Игра в поддавки: МВФ меняет позицию по финансированию Украины, но не все так просто
14:53"Состряпанная фальсификация": Захарова про заявления Запада и Киева о "нападении" на лавру
14:50"Зеленский понимает, что ситуация близка к краху": политолог про смысл ударов Украины по Крыму
14:48ЕС ввел дополнительные санкции против России
14:25Киев пытается эвакуировать предприятия из Дружковки и Славянска - Минобороны
14:11"ВСУ откатываются на прежние позиции": Богачев рассказал про ситуацию под Степногорском
14:08ВСУ больше не рискуют запускать "Бабу-ягу": русские дроны-перехватчики устроили охоту
13:59ВС РФ освободили поселок Артема в ДНР. Новости СВО
13:47Разведка США разоблачила киевский режим
13:44Войска окружают Славянск, Краматорск и Дружковку: политолог о наступлении ВС РФ в Донбассе
13:44Лавров рассказал о просчитавшихся недругах России, Гаити гибнет из-за бандитизма. Новости к этому часу
13:37"Через год будет поздно": в США призвали завершить конфликт на Украине как можно скорее
Лента новостейМолния