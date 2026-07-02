Удар по мостам в Запорожье имел конкретную цель: Насонов о грамотном уничтожении переправ ВСУ - 02.07.2026 Украина.ру
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Удар по мостам в Запорожье имел конкретную цель: Насонов о грамотном уничтожении переправ ВСУ
Удар по мостам в Запорожье имел конкретную цель: Насонов о грамотном уничтожении переправ ВСУ - 02.07.2026 Украина.ру
Удар по мостам в Запорожье имел конкретную цель: Насонов о грамотном уничтожении переправ ВСУ
Удар по мостам в Запорожье был классической операцией — его нанесли, как только ВСУ попытались форсировать водную преграду. В результате российские войска вскрыли логистику противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-07-02T04:15
2026-07-02T04:15
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Журналист напомнил, что после последнего удара по мосту в Запорожье в Сети разгорелась дискуссия: люди предложили с помощью "Гераней" постоянно повреждать пролеты и опоры, чтобы создать вечные пробки и ремонт, и поинтересовался у эксперта, насколько это целесообразно.По словам эксперта, удар по мостам имел конкретную цель и был выполнен классически. "Как только украинская группировка попыталась именно на этом направлении преодолеть крупнейшую водную преграду, ей поставили заслон", — пояснил собеседник издания.Эксперт отметил, что в результате удара ВС РФ вскрыли точки остановки противника и эшелонирование его колонн, отследили, кто и куда отошел, а также поняли, какие у ВСУ важные рокадные дороги и насколько они прикрыты средствами ПВО. Если эта группировка сунется в этот район еще раз, по ней будет гораздо проще работать.Он подчеркнул, что бить по мостам нужно с умом. "Повторюсь, просто так бить "Геранями" или ФАБами по мостам через Днепр – это эффектно. Но гораздо эффективнее бить по ним перед тем, как какие-то группировки будут форсировать водные преграды", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
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Удар по мостам в Запорожье имел конкретную цель: Насонов о грамотном уничтожении переправ ВСУ

04:15 02.07.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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Удар по мостам в Запорожье был классической операцией — его нанесли, как только ВСУ попытались форсировать водную преграду. В результате российские войска вскрыли логистику противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Журналист напомнил, что после последнего удара по мосту в Запорожье в Сети разгорелась дискуссия: люди предложили с помощью "Гераней" постоянно повреждать пролеты и опоры, чтобы создать вечные пробки и ремонт, и поинтересовался у эксперта, насколько это целесообразно.
По словам эксперта, удар по мостам имел конкретную цель и был выполнен классически. "Как только украинская группировка попыталась именно на этом направлении преодолеть крупнейшую водную преграду, ей поставили заслон", — пояснил собеседник издания.
Эксперт отметил, что в результате удара ВС РФ вскрыли точки остановки противника и эшелонирование его колонн, отследили, кто и куда отошел, а также поняли, какие у ВСУ важные рокадные дороги и насколько они прикрыты средствами ПВО. Если эта группировка сунется в этот район еще раз, по ней будет гораздо проще работать.
Он подчеркнул, что бить по мостам нужно с умом. "Повторюсь, просто так бить "Геранями" или ФАБами по мостам через Днепр – это эффектно. Но гораздо эффективнее бить по ним перед тем, как какие-то группировки будут форсировать водные преграды", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Геннадий Алехин: ВСУ готовятся к ракетным ударам по Крымскому мосту и диверсионным вылазкам в Белоруссии" на сайте Украина.ру.
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