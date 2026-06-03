https://ukraina.ru/20260603/ssha-khotyat-otkazatsya-ot-neftyanykh-litsenziy-dlya-rf-ukraina-prosit-sokhranit-sportivnye-sanktsii-1079757319.html

США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции

США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции - 03.06.2026 Украина.ру

США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции

США намерены отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти, однако пока сохраняют временные послабления. Параллельно Украина обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой не снимать спортивные санкции с России и Белоруссии

2026-06-03T11:24

2026-06-03T11:24

2026-06-03T12:27

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает как можно скорее отказаться от практики продления лицензий на поставки российской нефти. При этом он подчеркнул, что окончательное решение зависит от позиции минфина и ситуации на мировом энергорынке."Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, потому что основополагающая политика страны заключалась во введении санкций против их нефти. Это временное исключение с целью открытия более широкого доступа к мировым поставкам", — объяснил Рубио на слушаниях в сенате.Несмотря на это, в мае Вашингтон продлил ещё на 30 дней действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью, перевозимой морем. Решение было принято после обращений ряда стран, которым потребовалось дополнительное время для закупок сырья.Тем временем Украина продолжает настаивать на сохранении санкций против России в другой сфере. Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет и министерство молодежи и спорта Украины направили письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой не допускать возвращения российских и белорусских команд на международные соревнования."Пока на Украине продолжаются боевые действия, возвращение представителей России и Белоруссии на международные спортивные соревнования не должно быть допущено", — говорится в письме.Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В феврале 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что бан России не дал нужного результата, однако позднее совет организации якобы не стал рассматривать вопрос о допуске россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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