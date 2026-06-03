США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции - 03.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260603/ssha-khotyat-otkazatsya-ot-neftyanykh-litsenziy-dlya-rf-ukraina-prosit-sokhranit-sportivnye-sanktsii-1079757319.html
США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции
США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции - 03.06.2026 Украина.ру
США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции
США намерены отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти, однако пока сохраняют временные послабления. Параллельно Украина обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой не снимать спортивные санкции с России и Белоруссии
2026-06-03T11:24
2026-06-03T12:27
новости
россия
украина
сша
марко рубио
джанни инфантино
вооруженные силы украины
уефа
фифа
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078948376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac847543ed56605d3792335e850bcce1.jpg
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает как можно скорее отказаться от практики продления лицензий на поставки российской нефти. При этом он подчеркнул, что окончательное решение зависит от позиции минфина и ситуации на мировом энергорынке."Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, потому что основополагающая политика страны заключалась во введении санкций против их нефти. Это временное исключение с целью открытия более широкого доступа к мировым поставкам", — объяснил Рубио на слушаниях в сенате.Несмотря на это, в мае Вашингтон продлил ещё на 30 дней действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью, перевозимой морем. Решение было принято после обращений ряда стран, которым потребовалось дополнительное время для закупок сырья.Тем временем Украина продолжает настаивать на сохранении санкций против России в другой сфере. Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет и министерство молодежи и спорта Украины направили письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой не допускать возвращения российских и белорусских команд на международные соревнования."Пока на Украине продолжаются боевые действия, возвращение представителей России и Белоруссии на международные спортивные соревнования не должно быть допущено", — говорится в письме.Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В феврале 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что бан России не дал нужного результата, однако позднее совет организации якобы не стал рассматривать вопрос о допуске россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
сша
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078948376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_029ea62a33096da20df71b2559330f92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, марко рубио, джанни инфантино, вооруженные силы украины, уефа, фифа, мир без границ
Новости, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Джанни Инфантино, Вооруженные силы Украины, УЕФА, ФИФА, Мир без границ

США хотят отказаться от нефтяных лицензий для РФ, Украина просит сохранить спортивные санкции

11:24 03.06.2026 (обновлено: 12:27 03.06.2026)
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
- РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать в
ДзенTelegram
США намерены отказаться от продления лицензий на поставки российской нефти, однако пока сохраняют временные послабления. Параллельно Украина обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой не снимать спортивные санкции с России и Белоруссии
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон рассчитывает как можно скорее отказаться от практики продления лицензий на поставки российской нефти. При этом он подчеркнул, что окончательное решение зависит от позиции минфина и ситуации на мировом энергорынке.
"Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, потому что основополагающая политика страны заключалась во введении санкций против их нефти. Это временное исключение с целью открытия более широкого доступа к мировым поставкам", — объяснил Рубио на слушаниях в сенате.
Несмотря на это, в мае Вашингтон продлил ещё на 30 дней действие лицензии, позволяющей проводить отдельные операции с российской нефтью, перевозимой морем. Решение было принято после обращений ряда стран, которым потребовалось дополнительное время для закупок сырья.
Тем временем Украина продолжает настаивать на сохранении санкций против России в другой сфере. Украинская ассоциация футбола, Национальный олимпийский комитет и министерство молодежи и спорта Украины направили письмо в ФИФА и УЕФА с просьбой не допускать возвращения российских и белорусских команд на международные соревнования.
"Пока на Украине продолжаются боевые действия, возвращение представителей России и Белоруссии на международные спортивные соревнования не должно быть допущено", — говорится в письме.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В феврале 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что бан России не дал нужного результата, однако позднее совет организации якобы не стал рассматривать вопрос о допуске россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.
В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСШАМарко РубиоДжанни ИнфантиноВооруженные силы УкраиныУЕФАФИФАМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:42Украинский дрон-камикадзе FP-1/2 летит в считанных метрах над акваторией Финского залива
13:32Тела погибших при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Енакиеве еще не опознаны, эта работа ведется — Пушилин
13:30Британская армия перебросила танки к границам России
13:27Эксперт: удар по автобусу в ДНР могли нанести дроны "Хорнет"
13:27МИД РФ требует освобождения захваченного Францией российского капитана танкера Tagor
13:25Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июня
13:20Краматорск, Орехов и Красный Лиман: Евсеев про цели ВС РФ после освобождения Константиновки
13:10В Госдуме назвали единственный способ остановить атаки Киева после удара по поезду в Крыму
13:083 июня 2026 года, утренний эфир
13:07На Украине изобличили тыловика - подозревают в краже пайков
13:05"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске
13:02Смерть над дорогой жизни
12:58РФ системно ответит на удары ВСУ: важные заявления пресс-службы Кремля
12:58Новый российский истребитель оказался лучшим оружием в мире
12:53Удар дрона ВСУ по автобусу в Енакиево: число погибших возросло до восьми
12:31Российские банки смогут сбивать БПЛА, "Молния ПВО" массово поставляется в ВС РФ. Новости к этому часу
12:30ВС РФ продвигаются в окрестностях Волчанска. Новости СВО
12:30Трасса "Новороссия": снабжение Крыма и Херсонщины под надежной защитой
12:24TWZ: российские военные начали маскировать грузовики камуфляжем для обмана дронов с ИИ
12:07Удар ВСУ по автобусу в ДНР — это военное преступление нацистского режима, считают в МИД РФ
Лента новостейМолния