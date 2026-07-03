Ищенко: Трамп и Рубио были уверены, что победят Иран "быстро и без проблем" - 03.07.2026 Украина.ру
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Ищенко: Трамп и Рубио были уверены, что победят Иран "быстро и без проблем"
Ищенко: Трамп и Рубио были уверены, что победят Иран "быстро и без проблем" - 03.07.2026 Украина.ру
Ищенко: Трамп и Рубио были уверены, что победят Иран "быстро и без проблем"
США были уверены в быстрой победе над Тегераном, но просчитались, и теперь Вашингтон вынужден возвращаться на украинское направление. Если бы Трамп решил вопрос с Ираном, он бы пошел на Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-03T05:00
2026-07-03T05:00
новости
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украина аналитика
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Журналист уточнил у эксперта, каким был бы настрой президента США Дональда Трампа на саммите в Эвиане, если бы он решил вопрос с Ираном, и означает ли поражение Тегерана, что США снова будут вносить вклад в поддержку Украины."Если бы Трамп решил вопрос с Ираном, он бы пошел на Китай. Украинский конфликт в этом плане ему никак не мешал бы. Это проблема Европы, а не США", — сказал эксперт.По словам Ищенко, президент США и госсекретарь Марко Рубио были уверены, что победят Иран быстро и без особых проблем. "Поэтому они чуть ли не полгода талдычили: "Мы уходим с Украины. Мы разочаровались в возможности достичь мира. Наши посреднические усилия идут вхолостую. Стороны не готовы к компромиссу", — пояснил собеседник издания.Как только стало понятно, что США в Иране проиграли, американский лидер тут же заявил о возвращении. "Но как только стало понятно, что США в Иране проиграли, Трамп тут же сказал: "Я возвращаюсь на украинское направление и буду прилагать посреднические усилия к заключению мира", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, украина.ру, марко рубио, украина аналитика, война, война на украине, мир без границ, главные новости, главное, китай, переговоры, новости переговоров, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво
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Ищенко: Трамп и Рубио были уверены, что победят Иран "быстро и без проблем"

05:00 03.07.2026
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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США были уверены в быстрой победе над Тегераном, но просчитались, и теперь Вашингтон вынужден возвращаться на украинское направление. Если бы Трамп решил вопрос с Ираном, он бы пошел на Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист уточнил у эксперта, каким был бы настрой президента США Дональда Трампа на саммите в Эвиане, если бы он решил вопрос с Ираном, и означает ли поражение Тегерана, что США снова будут вносить вклад в поддержку Украины.
"Если бы Трамп решил вопрос с Ираном, он бы пошел на Китай. Украинский конфликт в этом плане ему никак не мешал бы. Это проблема Европы, а не США", — сказал эксперт.
По словам Ищенко, президент США и госсекретарь Марко Рубио были уверены, что победят Иран быстро и без особых проблем. "Поэтому они чуть ли не полгода талдычили: "Мы уходим с Украины. Мы разочаровались в возможности достичь мира. Наши посреднические усилия идут вхолостую. Стороны не готовы к компромиссу", — пояснил собеседник издания.
Как только стало понятно, что США в Иране проиграли, американский лидер тут же заявил о возвращении. "Но как только стало понятно, что США в Иране проиграли, Трамп тут же сказал: "Я возвращаюсь на украинское направление и буду прилагать посреднические усилия к заключению мира", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.
США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.
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