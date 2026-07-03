https://ukraina.ru/20260703/ischenko-tramp-i-rubio-byli-uvereny-chto-pobedyat-iran-bystro-i-bez-problem-1080960285.html

Ищенко: Трамп и Рубио были уверены, что победят Иран "быстро и без проблем"

Ищенко: Трамп и Рубио были уверены, что победят Иран "быстро и без проблем" - 03.07.2026 Украина.ру

Ищенко: Трамп и Рубио были уверены, что победят Иран "быстро и без проблем"

США были уверены в быстрой победе над Тегераном, но просчитались, и теперь Вашингтон вынужден возвращаться на украинское направление. Если бы Трамп решил вопрос с Ираном, он бы пошел на Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-03T05:00

2026-07-03T05:00

2026-07-03T05:00

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Журналист уточнил у эксперта, каким был бы настрой президента США Дональда Трампа на саммите в Эвиане, если бы он решил вопрос с Ираном, и означает ли поражение Тегерана, что США снова будут вносить вклад в поддержку Украины."Если бы Трамп решил вопрос с Ираном, он бы пошел на Китай. Украинский конфликт в этом плане ему никак не мешал бы. Это проблема Европы, а не США", — сказал эксперт.По словам Ищенко, президент США и госсекретарь Марко Рубио были уверены, что победят Иран быстро и без особых проблем. "Поэтому они чуть ли не полгода талдычили: "Мы уходим с Украины. Мы разочаровались в возможности достичь мира. Наши посреднические усилия идут вхолостую. Стороны не готовы к компромиссу", — пояснил собеседник издания.Как только стало понятно, что США в Иране проиграли, американский лидер тут же заявил о возвращении. "Но как только стало понятно, что США в Иране проиграли, Трамп тут же сказал: "Я возвращаюсь на украинское направление и буду прилагать посреднические усилия к заключению мира", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Анкоридж был нужен Трампу, чтобы дать США время на подготовку к новой борьбе с Россией" на сайте Украина.ру.США и Европа не верят в то, что Украина добилась перелома в войне. Просто они считают, что положение Украины улучшилось и уже не такое безнадежное. Подробнее б этом — в материале Кирилла Курбатова "Георгий Бовт: США и Европа не ослабят давление на Россию, пока не поймут, что Украина проиграла эту войну" на сайте Украина.ру.

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