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Мирошник рассказал об огромных потерях ВСУ на поле боя

Мирошник рассказал об огромных потерях ВСУ на поле боя - 03.07.2026 Украина.ру

Мирошник рассказал об огромных потерях ВСУ на поле боя

Украина несет огромные потери на поле боя. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник

2026-07-03T11:30

2026-07-03T11:30

2026-07-03T11:30

украина

россия

киев

мирошник

вооруженные силы украины

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спецоперация

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"Потери, которые несет Киев на поле боя - огромны… Россия (за последний год – ред.) передала Украине 20 354 тела, в ответ Украина вернула российской стороне 627 останков погибших российских воинов. Вот такая и есть реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе", - сказал Мирошник.Дипломат указал, что эти данные служат реальными, неголословными подтверждениями масштабных потерь Украины.На днях профессор, заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов заверил, что боевые действия будут продолжаться еще неопределенное время — до того момента, пока руководство Украины не осознает, что продолжение войны становится невозможным. Подробнее - в материале Олег Иванов: "Несмотря на огромные потери в рядах ВСУ, Киев не отказывается от своих намерений" на сайте Украина.ру.

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украина, россия, киев, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация