https://ukraina.ru/20260703/vsu-udarili-po-rynku-v-zaporozhskom-tokmake-pogibli-lyudi-novosti-svo-1080997930.html
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО - 03.07.2026 Украина.ру
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар дроном по городскому рынку в городе Токмак Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 3 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-03T12:25
2026-07-03T12:25
2026-07-03T12:25
токмак
россия
запорожская область
евгений балицкий
сергей собянин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых" , - написал губернатор региона Евгений Балицкий в канале на платформе "Макс".Пострадавшие оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Атака продолжается. 🟥 Российские дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом.🟥 Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника на подлете к Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.🟥 Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.🟥 Женщина погибла в Свердловске ЛНР в результате ракетного удара ВСУ по частному сектору, посетовал глава республики Леонид Пасечник.🟥 С апреля по июнь из-за террористических атак Киева погибло 422 мирных жителя РФ и пострадали 204 ребенка, 21 из которых погиб, сообщил дипломат Родион Мирошник.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
токмак
россия
запорожская область
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
токмак, россия, запорожская область, евгений балицкий, сергей собянин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Токмак, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Сергей Собянин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар дроном по городскому рынку в городе Токмак Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 3 июля телеграм-канал Украина.ру
"В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых" , - написал губернатор региона Евгений Балицкий в канале на платформе "Макс".
Пострадавшие оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Атака продолжается.
🟥 Российские дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом.
🟥 Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника на подлете к Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
🟥 Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.
🟥 Женщина погибла в Свердловске ЛНР в результате ракетного удара ВСУ по частному сектору, посетовал глава республики Леонид Пасечник.
🟥 С апреля по июнь из-за террористических атак Киева погибло 422 мирных жителя РФ и пострадали 204 ребенка, 21 из которых погиб, сообщил дипломат Родион Мирошник.