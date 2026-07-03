https://ukraina.ru/20260703/vsu-udarili-po-rynku-v-zaporozhskom-tokmake-pogibli-lyudi-novosti-svo-1080997930.html

ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО

ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО - 03.07.2026 Украина.ру

ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар дроном по городскому рынку в городе Токмак Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 3 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-03T12:25

2026-07-03T12:25

2026-07-03T12:25

токмак

россия

запорожская область

евгений балицкий

сергей собянин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102353/26/1023532618_0:258:3129:2018_1920x0_80_0_0_3ae4b19804b1445a0e34fd75e5f37db3.jpg

"В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых" , - написал губернатор региона Евгений Балицкий в канале на платформе "Макс".Пострадавшие оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Атака продолжается. 🟥 Российские дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом.🟥 Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника на подлете к Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.🟥 Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.🟥 Женщина погибла в Свердловске ЛНР в результате ракетного удара ВСУ по частному сектору, посетовал глава республики Леонид Пасечник.🟥 С апреля по июнь из-за террористических атак Киева погибло 422 мирных жителя РФ и пострадали 204 ребенка, 21 из которых погиб, сообщил дипломат Родион Мирошник.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

токмак

россия

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

токмак, россия, запорожская область, евгений балицкий, сергей собянин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация