ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО - 03.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260703/vsu-udarili-po-rynku-v-zaporozhskom-tokmake-pogibli-lyudi-novosti-svo-1080997930.html
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО - 03.07.2026 Украина.ру
ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар дроном по городскому рынку в городе Токмак Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 3 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-03T12:25
2026-07-03T12:25
токмак
россия
запорожская область
евгений балицкий
сергей собянин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102353/26/1023532618_0:258:3129:2018_1920x0_80_0_0_3ae4b19804b1445a0e34fd75e5f37db3.jpg
"В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых" , - написал губернатор региона Евгений Балицкий в канале на платформе "Макс".Пострадавшие оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Атака продолжается. 🟥 Российские дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом.🟥 Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника на подлете к Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.🟥 Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.🟥 Женщина погибла в Свердловске ЛНР в результате ракетного удара ВСУ по частному сектору, посетовал глава республики Леонид Пасечник.🟥 С апреля по июнь из-за террористических атак Киева погибло 422 мирных жителя РФ и пострадали 204 ребенка, 21 из которых погиб, сообщил дипломат Родион Мирошник.О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
токмак
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102353/26/1023532618_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_aa07c6c1dcc8b275d7537ab7a79852af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
токмак, россия, запорожская область, евгений балицкий, сергей собянин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Токмак, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Сергей Собянин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО

12:25 03.07.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЦентральный рынок в Сухуме
Центральный рынок в Сухуме
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный удар дроном по городскому рынку в городе Токмак Запорожской области. Об этом и других важных событиях рассказал 3 июля телеграм-канал Украина.ру
"В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых" , - написал губернатор региона Евгений Балицкий в канале на платформе "Макс".
Пострадавшие оперативно доставлены в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Атака продолжается.
🟥 Российские дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом.
🟥 Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника на подлете к Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
🟥 Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.
🟥 Женщина погибла в Свердловске ЛНР в результате ракетного удара ВСУ по частному сектору, посетовал глава республики Леонид Пасечник.
🟥 С апреля по июнь из-за террористических атак Киева погибло 422 мирных жителя РФ и пострадали 204 ребенка, 21 из которых погиб, сообщил дипломат Родион Мирошник.
О других событиях - в материале ПВО за ночь уничтожила больше 150 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ТокмакРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийСергей СобянинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:40Киев и Берлин готовят механизм возвращения мужчин мобилизационного возраста
12:37Посол России в Британии Андрей Келин сообщил, что скоро завершит дипмиссию
12:28 Переводчикъ. Смыслов
12:25ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке, погибли люди. Новости СВО
12:01Чекунков: Китай, Индия, Южная Корея и ОАЭ заинтересованы в перевозках по Севморпути
11:51"Ростех" начинает поставлять в войска первые противодронные патроны
11:47Жара, черешня, море и бензин. Чем и как живет Крым сегодня
11:30Мирошник рассказал об огромных потерях ВСУ на поле боя
11:24Депутаты КПРФ попросили Минцифры разблокировать Телеграм
11:15В московских аэропортах введены ограничения на выпуск самолётов. Новости СВО
10:56К чему пора готовиться России морально и материально: Евстафьев о планах Запада
10:53Сотрудники администрации подорвались на мине в Курской области - Хинштейн
10:49Подполье заявило об участии в ликвидации полковника ВСУ Кононникова
10:30ФСБ предотвратила теракт в Пятигорске. Главные новости к этому часу
10:23В Минтрансе раскрыли реальные масштабы рынка беспилотников
10:11Многочисленные удары наносятся по Запорожью. Новости СВО
10:06Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка
10:04Россия озвучила условия возвращения к переговорам с Украиной
10:00Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
09:57В Белгородской области перебои со светом и водой после обстрела ВСУ
Лента новостейМолния