https://ukraina.ru/20250526/ot-karabakha-k-konstitutsii-na-chto-gotov-pashinyan-radi-dogovora-s-azerbaydzhanom-1063423777.html

От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном

От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном - 26.05.2025 Украина.ру

От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен инициировать внесение изменений в конституцию страны, если Конституционный суд не поддержит мирный договор с Азербайджаном. Об этом Пашинян заявил 26 мая на международном форуме Yerevan Dialogue.

2025-05-26T19:52

2025-05-26T19:52

2025-05-26T19:52

эксклюзив

армения

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

украина.ру

соглашение

конституция

карабах

баку

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Если Конституционный суд решит, что текст договора не соответствует основному закону страны, создастся необычная ситуация, отметил премьер-министр Армении. В таком случае он инициирует конституционные реформы, чтобы "не упускать мирный договор", заявил Пашинян.При этом сам Пашинян оценивает вероятность того, что Конституционный суд Армении вынесет отрицательное заключение по поводу мирного договора с Азербайджаном, как крайне низкую.Также он высказал убеждение, что договор решит все проблемы, которые могут беспокоить Баку, и что новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, несмотря на все провокации.Упоминание Нагорного Карабаха в конституции Армении в настоящее время является одним из главных камней преткновения в заключении мирного договора между Ереваном и Баку.После того как Пашинян в октябре 2022 года в ходе переговоров о карабахском урегулировании при посредничестве ЕС, Турции и отдельно Франции письменно согласился на вхождение Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, Баку потребовал убрать упоминание этой территории из армянской конституции.Речь идет о том, что в преамбуле основного закона Армении содержится ссылка на декларацию о независимости страны от 1990 года, в которой заявлены цели воссоединения с Нагорным Карабахом, или, как армяне называют эту область, – Арцахом. Баку считает, что это является юридической претензией на территорию Азербайджана, и пока в конституции Армении существует такая формулировка, мирный договор не может быть подписан.В марте этого года МИД Армении сообщил о завершении переговоров по согласовыванию текста мирного договора между Ереваном и Баку. Вскоре эту информацию подтвердила азербайджанская сторона. Однако согласованную версию мирного соглашения до сих пор не опубликовала ни одна из сторон.В начале мая министр юстиции Армении Мрбуи Галян заявила, что текст новой конституции страны находится в стадии разработки и будет готов в течение 10 месяцев. При этом на вопрос журналистов, возможно ли, что в новой редакции основной закон уже не будет содержать ссылку на декларацию независимости, Галян ответила, что "обсуждаются разные варианты".По мнению политического обозревателя и эксперта Фонда стратегической культуры Андрея Арешева, армянские власти делают все, от них зависящее для того, чтобы продвинуть так называемую повестку мира Никола Пашиняна. Она предполагает удовлетворение требований Баку для заключения мирного договора, уточнил эксперт."Требования Баку озвучивались неоднократно, в том числе со стороны президента Ильхама Алиева. Среди них – требование переписать конституцию Армении с тем, чтобы из нее исключить, пусть и косвенное, но все-таки упоминание Нагорного Карабаха", – напомнил Арешев.По его словам, текст основного закона страны можно изменить путем референдума, и вопросы проведения этого референдума обсуждаются армянским истеблишментом, также как и вопросы пути удовлетворения требований Азербайджана в целом.Эксперт считает, что заявление министра юстиции Мрбуи Галян как раз свидетельствует о том, что, кроме референдума, обсуждаются и другие варианты для внесения изменений в конституцию. Одним из них может быть решение парламента, допустил Арешев."Свежее заявление Пашиняна, что он своим личным авторитетом будет оказывать давление на Конституционный суд, тоже находится в этом русле. Армянские власти пытаются продвинуть так называемую повестку мира, надеясь, что после подписания мирного договора якобы наступит тишь да гладь. Но есть все основания для того, чтобы сомневаться в этом", – отметил политолог.По его мнению, Пашиняну выгодно решить вопрос подписания мирного договора каким угодно путём, чтобы представить это как победу своего внешнеполитического курса до выборов, которые пройдут в 2026 году."Поэтому я не исключаю, что вопрос изменения текста конституции будет подниматься тем или иным способом. В том числе будет оказываться давление на Конституционный суд. Также возможна попытка организации референдума по этому вопросу, хотя это более сомнительно. Как показывают социологические исследования, далеко не все армянское общество готово согласиться с подобными подходами", – рассказал Арешев.Более вероятно, что власти страны будут искать какие-то обходные маневры для того, чтобы протащить изменение конституции, допустил он.При этом Арешев отметил, что само подписание мирного договора не гарантирует, что амбиции Азербайджана по отношению к Армении будут удовлетворены."У Баку достаточно большой список требований к Еревану, начиная от признания военными преступниками тех лиц, на которые укажет азербайджанская сторона. Также можно поднять вопросы об ограничении военно-технического сотрудничества Армении с зарубежными странами, об ограничении вооружений армянской армии. Проблема анклавов также никуда не делась", – сказал Андрей Арешев, напоминая, что армяно-азербайджанский конфликт не сводится к Нагорному Карабаху, а имеет гораздо более широкий контекст.Последние заявления Пашиняна отражают его попытки удержать свои позиции в быстро меняющемся мире, особенно в преддверии грядущих выборов. Такое мнение в интервью Украина.ру высказала известный востоковед, политолог Каринэ Геворгян.Однако оппозиционные силы, и даже некоторые акторы внутри команды самого Пашиняна, не будут особенно ускорять процесс подписания мирного договора с Баку, полагает эксперт.По словам Геворгян, Пашинян наивно надеется, что этот документ сможет обезопасить Армению от будущих конфликтов."Тем не менее, судя по тому, что происходит на земле, не исключены новые боевые действия, направленные на то, чтобы взять под контроль границу между Арменией и Ираном", – допустила Геворгян.Эксперт при этом подчеркнула, что сам Азербайджан не заинтересован в подобном сценарии. Такое развитие событий нужно прежде всего западным партнерам Алиева, добавила она."Этот вопрос касается ослабления позиций России на юге и создания препятствий для доступа Москвы к этому самому глобальному Югу. Карабах здесь был только отправной точкой", – заявила Геворгян.По ее словам, Россия более или менее укрепила свои позиции в Абхазии. Дальше на этом пути следуют Грузия, Армения и Иран – это важные точки для того, чтобы сохранить стратегически важные коммуникации", – подытожила Каринэ Геворгян.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Забытый геноцид и вычеркнутый Карабах. На что готов "миротворец" Пашинян ради отношений с Турцией

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, украина.ру, соглашение, конституция, карабах, баку, мид, ес