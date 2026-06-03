Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания - 03.06.2026 Украина.ру
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Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания
Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания - 03.06.2026 Украина.ру
Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания
Жители польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей", говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсетях
2026-06-03T08:58
2026-06-03T08:59
новости
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польша
владимир зеленский
кароль навроцкий
силы специальных операций
вооруженные силы украины
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"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — сказано в заявлении.Как отмечается, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.Боевое крыло ОУН - УПА* воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету организации множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Подробнее - в материале Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву на сайте Украина.ру. * Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, киев, украина, польша, владимир зеленский, кароль навроцкий, силы специальных операций, вооруженные силы украины, оун
Новости, Киев, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Силы специальных операций, Вооруженные силы Украины, ОУН

Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания

08:58 03.06.2026 (обновлено: 08:59 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСитуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Жители польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей", говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсетях
"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — сказано в заявлении.
Как отмечается, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.
"Именно такой и была наша помощь – искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.
Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
Боевое крыло ОУН - УПА* воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету организации множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Подробнее - в материале Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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