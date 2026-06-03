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Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания
Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания - 03.06.2026 Украина.ру
Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания
Жители польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей", говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсетях
2026-06-03T08:58
2026-06-03T08:58
2026-06-03T08:59
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"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — сказано в заявлении.Как отмечается, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.Боевое крыло ОУН - УПА* воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету организации множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Подробнее - в материале Польша и Украина на грани разрыва: как героизация УПА* рассорила Киев и Варшаву на сайте Украина.ру. * Запрещенная в России террористическая организация.
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Новости, Киев, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Силы специальных операций, Вооруженные силы Украины, ОУН
Жители польских городов хотят вернуть Киеву полученные почетные звания
08:58 03.06.2026 (обновлено: 08:59 03.06.2026)
Жители польских городов Хелма и Пшемысля предложили вернуть Украине полученные от нее звания "Городов-спасителей", говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна в соцсетях
"Мы получаем вопросы от жителей и журналистов о том, следует ли городам в данной ситуации вернуть обратно звание "Город-спаситель" — жест протеста и способ привлечь международное внимание к произошедшему", — сказано в заявлении.
Как отмечается, такие награды имеют смысл только тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении.
"Именно такой и была наша помощь – искренней, честной и бескорыстной", — добавили мэры.
Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
Боевое крыло ОУН - УПА* воевало против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету организации множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России террористическая организация.