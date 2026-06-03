https://ukraina.ru/20260603/ssha-prodolzhayut-pomogat-zelenskomu-razveddannymi-i-oruzhiem-1079784650.html

США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием

США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием - 03.06.2026 Украина.ру

США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием

США по-прежнему предоставляют Украине как разведданные, так и целеуказание, а также средства поражения для ударов по России, в том числе беспилотники "Хорнет", которыми ВСУ терроризируют сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской "Свободы"* Дмитрий Снегирев

2026-06-03T19:46

2026-06-03T19:46

2026-06-03T19:46

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"Нет никакого притяжения к Москве. Это политруки Офиса президента проталкивают эти тезисы. Если нам поставляют "Хорнеты" американские, то соответственно, Соединенные Штаты демонстрируют очередной политический сигнал Москве", - цитирует Снегирева корреспондент "ПолитНавигатора".Снегирев обратил внимание на масштабирование производства "украинских дронов-перехватчиков", заметив, что "это американские дроны-перехватчики, не украинские"."Плюс мы катастрофически зависим от обмена разведданными. Без американских данных успешные удары по территории РФ и даже оккупированным территориям Украины были бы невозможны", - отметил он."Заметьте, накануне всех успешных ударов Сил обороны Украины, то ли по оккупированному Крыму, то ли по территории Российской Федерации, например, Новороссийска, Туапсе, в небе были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения целей. Соединенные Штаты давали соответствующую информацию и о системах противовоздушной, и противоракетной обороны, но и, главное, целеуказания и данные объективного контроля", - заявил Снегирев.* организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, военная помощь украине, бпла