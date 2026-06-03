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США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием
США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием - 03.06.2026 Украина.ру
США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием
США по-прежнему предоставляют Украине как разведданные, так и целеуказание, а также средства поражения для ударов по России, в том числе беспилотники "Хорнет", которыми ВСУ терроризируют сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской "Свободы"* Дмитрий Снегирев
2026-06-03T19:46
2026-06-03T19:46
2026-06-03T19:46
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"Нет никакого притяжения к Москве. Это политруки Офиса президента проталкивают эти тезисы. Если нам поставляют "Хорнеты" американские, то соответственно, Соединенные Штаты демонстрируют очередной политический сигнал Москве", - цитирует Снегирева корреспондент "ПолитНавигатора".Снегирев обратил внимание на масштабирование производства "украинских дронов-перехватчиков", заметив, что "это американские дроны-перехватчики, не украинские"."Плюс мы катастрофически зависим от обмена разведданными. Без американских данных успешные удары по территории РФ и даже оккупированным территориям Украины были бы невозможны", - отметил он."Заметьте, накануне всех успешных ударов Сил обороны Украины, то ли по оккупированному Крыму, то ли по территории Российской Федерации, например, Новороссийска, Туапсе, в небе были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения целей. Соединенные Штаты давали соответствующую информацию и о системах противовоздушной, и противоракетной обороны, но и, главное, целеуказания и данные объективного контроля", - заявил Снегирев.* организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.Актуальное интервью: Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, военная помощь украине, бпла
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента, военная помощь Украине, БПЛА
США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием
США по-прежнему предоставляют Украине как разведданные, так и целеуказание, а также средства поражения для ударов по России, в том числе беспилотники "Хорнет", которыми ВСУ терроризируют сухопутный коридор в Крым. Об этом заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской "Свободы"* Дмитрий Снегирев
"Нет никакого притяжения к Москве. Это политруки Офиса президента проталкивают эти тезисы. Если нам поставляют "Хорнеты" американские, то соответственно, Соединенные Штаты демонстрируют очередной политический сигнал Москве", - цитирует Снегирева корреспондент "ПолитНавигатора".
Снегирев обратил внимание на масштабирование производства "украинских дронов-перехватчиков", заметив, что "это американские дроны-перехватчики, не украинские".
"Плюс мы катастрофически зависим от обмена разведданными. Без американских данных успешные удары по территории РФ и даже оккупированным территориям Украины были бы невозможны", - отметил он.
"Заметьте, накануне всех успешных ударов Сил обороны Украины, то ли по оккупированному Крыму, то ли по территории Российской Федерации, например, Новороссийска, Туапсе, в небе были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения целей. Соединенные Штаты давали соответствующую информацию и о системах противовоздушной, и противоракетной обороны, но и, главное, целеуказания и данные объективного контроля", - заявил Снегирев.
* организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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