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Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с представителями Красного Креста

Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с представителями Красного Креста - 03.06.2026 Украина.ру

Родители погибшего в Старобельске ребенка отказались общаться с представителями Красного Креста

Родители, пришедшие почтить память погибшего от удара ВСУ по колледжу в Старобельске ребенка, отказались общаться с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК), передает РИА Новости

2026-06-03T09:52

2026-06-03T09:52

2026-06-03T09:52

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"МККК удалось пообщаться с соседями, мужчина, который здесь был, он рассказал все в деталях, который все видел, который спасал детей. Но родители, которые пришли, были все в слезах, они просто не захотели разговаривать. И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Ранее делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и Мирошником посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.В конце мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40.Подробнее о трагедии - в материале Старобельск: преступление и наказание на сайте Украина.ру.

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новости, старобельск, россия, лнр, родион мирошник, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина.ру